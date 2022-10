Raccolta differenziata, le eco-stazioni di Parco 2 Giugno fanno il pienone

9.663 conferimenti in otto giorni presso le due eco-stazioni per la raccolta selettiva dei rifiuti da imballaggio. Petruzzelli: “Grande risultato che ci fa ben sperare per il successo del progetto”

Dopo soli otto giorni dall’installazione delle due eco-stazioni per la raccolta selettiva di rifiuti da imballaggio all’ingresso su Viale Einaudi di Parco 2 Giugno, i risultati molto positivi. I conferimenti registrati sono infatti 9.663. Nel dettaglio, sono stati gettati nelle maxipattumiere 3.886 bottiglie per bevande in plastica, 3.581 bottiglie e vasetti in vetro, 1.004 barattoli, scatolette, tappi e coperchi in acciaio, 687 cartoni per bevande e 505 lattine per bevande in alluminio. Inoltre, la quantità di rifiuti da imballaggio raccolta ha consentito ai cittadini di ottenere 56 buoni da spendere negli esercizi commerciali cittadini aderenti all’iniziativa.

Sperimentazione ma non per tutti i per rifiuti

La sperimentazione è stata avviata lo scorso 13 ottobre dal consorzio CONAI in collaborazione con Comune di Bari e Amiu Puglia con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani su strada, il tutto in cambio di punti ottenuti ad ogni conferimento, utili ad ottenere dei buoni spendibili presso attività ed esercizi commerciali che aderiscono al progetto (questo il link per aderire).

Presso le ecostazioni si possono conferire: imballaggi in acciaio (barattoli, tappi, coperchi e scatolette); imballaggi in plastica (bottiglie per bevande in plastica -PET – con conferimento separato dei tappi di plastica); imballaggi in carta (cartoni per bevande); imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti); imballaggi in alluminio (lattine per bevande).

Come ottenere i punti

I cittadini possono conferire direttamente gli imballaggi senza registrarsi e accedere a premialità di primo livello (coupon rilasciato direttamente dalla ecostazione ogni 20 conferimenti) da spendere in una serie di negozi convenzionati (finora sono 20 che aderiscono al programma “Sali a bordo”). Se invece vogliono acquisire più punti per vincere altri premi oltre ai buoni, devono prima registrarsi attraverso i touch screen delle macchine, usando la tessera sanitaria, quindi possono conferire i rifiuti. Gli ulteriori ecopunti danno diritto a premi messi a disposizione di volta in volta dai Consorzi di Filiera, dall’Amministrazione Comunale e da AMIU PUGLIA .

Altri punti dai Consorzi di filiera

La sperimentazione, unica in Italia, coinvolge anche i cinque Consorzi di Filiera, in quanto ogni imballaggio conferito attribuisce dei punti per ottenere i premi offerti dai singoli consorzi: borse termiche con 1000 punti (Comieco); grucce in cartone con 180 punti (Comieco); zaini con 800 punti (CiAl); scalda collo con 400 punti (Corepla); vassoi con 400 punti (Ricrea); bottiglie in vetro riciclato riutilizzabili con 300 punti (CoReve) oltre a garantire il corretto avvio a riciclo degli stessi.

La sperimentazione continua e raddoppia

Fiducioso nel successo complessivo del progetto l’assessore all’ambiente Pietro Petruzzelli «È la dimostrazione che una sperimentazione come questa serve a migliorare la raccolta selettiva degli imballaggi, che ci consente di ottenere corrispettivi maggiori da parte dei consorzi coinvolti – commenta – . Ancora una volta mi rivolgo a tutti i cittadini, con l’auspicio che contribuiscano a incrementare la raccolta degli imballaggi, e ai commercianti, affinché salgano a bordo per rendere sempre più efficace l’iniziativa».

Per i prossimi mesi è in programma l’estensione della sperimentazione – che ormai si avvia a non essere più tale – con nuove ecostazioni e postazioni itineranti. I dettagli verranno presentati la prossima settimana.

Raccolta punti negli ecocentri: quando riprenderà?

Fumata nera invece per il concorso a premi “ “Chi differenzia ci ri-Guadagna”, in funzione nelle isole ecologiche di via Napoli-via Maratona, via Oberdan, via Martin Luther King, viale Accolti Gil, s.p. Ceglie/Valenzano e che si concretizzava fino a questa estate in buoni da 10 euro a fronte di una raccolta di 100 punti, spendibili presso Coop, Decathlon e Ikea. La raccolta punti, partita nel 2016 è stata infatti sospesa a settembre e per il momento non verrà ripetuta. E’ infatti scaduto il periodo di proroga del concorso, la cui procedura deve essere rinnovata. Nel concreto questo significa che i punti accumulati finora saranno azzerati e che la raccolta dovrà ricominciare da zero quando AMIU ripristinerà il concorso. E allo stato attuale non è dato sapere quando il concorso riprenderà.

E il porta a porta?

Continua invece la programmazione della raccolta porta a porta nei vari quartieri di Bari. La prossima tappa riguarderà Carbonara, Ceglie, Loseto e il Quartierino. L’attività in queste zone dovrebbe entrare a regime entro l’estate 2023.