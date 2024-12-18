Quanto costa all’Italia la crisi climatica? Lo spiega il nuovo report di Greenpeace

Secondo quanto emerge dal nuovo rapporto di Greenpeace Italia, dal 2013 al 2020 le regioni italiane hanno avuto danni per una media di circa 2,8 miliardi di euro l’anno

Siamo di fronte a una crisi sistemica. Il prezzo da pagare si calcola innanzitutto in vite umane, ma anche in miliardi di euro. Il 2023 è stato, a livello mondiale, l’anno più caldo da quando si effettuano osservazioni, con una media di 1,45 gradi al di sopra dei valori pre-industriali”, ma tutti ormai sappiamo che il 2024 é quello di gran lunga più caldo.

Il cambiamento climatico è una grande sfida contro un mostro con molte teste e tante sfaccettature, una tempesta perfetta che si nutre della sovrapposizione di problemi interconnessi, con effetti a cascata che si moltiplicano in tutto il mondo. Il suo impatto più grave, però, si riversa principalmente sulla gente comune che vede ricadute importanti sul loro equilibrio economico: le estati con temperature record, in particolare, hanno un impatto sull’inflazione, portando a picchi repentini nei prezzi dei prodotti agricoli con conseguente aumento del costo della vita.



Un recente studio del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) spiega come la voce che si alzerà di più, nei prossimi anni, sarà quella relativa alle spese mediche dei cittadini: «La spesa sanitaria per famiglia è quella che registra una crescita più rapida in assoluto, visto che entro il 2050 si alzerà dello 0,3% in uno scenario di riscaldamento globale moderato e del 6,2% in uno scenario di riscaldamento più severo. Gli aumenti più decisi avverranno a Cipro e in Grecia, seguiti da Spagna, Croazia, Italia e Portogallo».

Il crescere dei problemi medici – legati ad esempio, in Italia, ai periodi di caldo sopra la media -arriverà inevitabilmente ad avere un’eco nell’organizzazione e nei costi dell’assistenza sanitaria, costringendo Stati e privati a spendere di più. «Entro il 2050, i cambiamenti climatici metteranno a dura prova i sistemi sanitari globali” si legge nell’ultimo report del World Economic Forum. Questo perché «gli eventi climatici estremi, oltre a causare vittime dirette, sono causa di malnutrizione e diffusione di malattie – come scrive l’Italian Climate Network, parte della Planetary Health Alliance – mentre le ondate di calore estive sono direttamente legate a una diminuzione della qualità della vita e l’alterazione delle nicchie ecologiche influenza la trasmissione delle malattie infettive».

Carenza d’acqua e infrastrutture vecchie, gravissimi e urgentissimi problemi

I rincari degli alimenti nei supermercati é il sintomo di debolezze in tutta la filiera alimentare e produttiva, danneggiata sia dal meteo meno prevedibile sia da una preoccupante carenza d’acqua. Mentre alluvioni ed esondazioni mettono in ginocchio alcune aree del Paese, in altre, soprattutto nelle Regioni del Sud, il problema è opposto: non piove, gli invasi sono a secco e le infrastrutture sono insufficienti. L’Italia é spaccata in due.

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«Il cambiamento climatico sta influenzando in maniera rilevante il ciclo idrologico – si legge Rapporto Annuale 2023 di ISTAT – e conseguentemente la disponibilità delle risorse idriche nel nostro Paese. La riduzione delle precipitazioni, accompagnata dall’aumento delle temperature, porta a una minore disponibilità media annua della risorsa idrica, la cui stima relativa al trentennio 1991-2020 è di 133 miliardi di metri cubi, con una riduzione del 20% rispetto al valore di riferimento del trentennio 1921-1950 (166 miliardi di metri cubi)».

Come se non bastasse, le precipitazioni non sono solo in calo, ma anche più imprevedibili rispetto al passato: sempre a causa del cambiamento climatico, piogge molto forti si alternano a periodi siccitosi, con effetti destabilizzanti su tutti i cicli naturali e le attività che dipendono dai regimi pluviometrici. Diventa così sempre più difficile disporre della risorsa idrica in modo pianificabile e sicuro, in un Paese in cui sussistono purtroppo anche altri elementi di debolezza. Da una parte, infatti, l’Italia continua a consumare molte risorse e a occupare il primo posto in Europa per volume d’acqua prelevato per uso potabile; dall’altra, le infrastrutture presentano forti criticità, tanto che il 42,2% dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione dell’acqua non arriva agli utenti finali.

Il ruolo dell’Italia, in balia di questa crisi climatica

Nel nostro Paese il ruolo di primo piano nel determinare le ricadute economiche del cambiamento climatico lo giocano gli eventi estremi di carattere meteorologico e idrogeologico, sia in termini di vite umane sia di spesa pubblica.

«L’Italia, ponte tra l’Europa e l’Africa, immersa com’è nel Mar Mediterraneo – spiega Antonello Pasini, fisico del clima del CNR – risente delle caratteristiche che il cambiamento climatico mostra in questa particolare zona. Qui, di fatto, il riscaldamento globale non ha portato solo ad un aumento di temperatura media, ma anche di estremi, in quanto è cambiata la circolazione atmosferica. Se prima essa andava da ovest a est e ad esempio le nostre estati erano dominate dal mite anticiclone delle Azzorre, ora sempre più spesso gli influssi sono da sud, con gli anticicloni africani, che portano periodi prolungati di gran caldo e siccità. Ma poi c’è anche il rovescio della medaglia: quando questi si ritirano, entrano correnti più fredde, che producono un contrasto termico molto forte con l’aria calda preesistente in loco e portano a precipitazioni intense e talvolta prolungate».

A tutto ciò occorre aggiungere l’influsso di un Mar Mediterraneo surriscaldato dal forte soleggiamento durante le fasi anticicloniche. Il mare fornisce vapore acqueo e calore, cioè energia, all’atmosfera, che purtroppo non può far altro che scaricarla violentemente sui territori con piogge violente e venti forti.

I numeri raccolti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) nell’ultimo rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”, aggiornato al 2021, si evince che il 93,9% dei comuni italiani comprende aree minacciate dal dissesto idrogeologico. In totale, la superficie di territorio nazionale classificata come a rischio per frane e alluvioni è del 18,4%11. Un dato che risulta peraltro in crescita rispetto alle percentuali relative al 2018, che si fermavano al 91% dei comuni e al 16,2% del territorio.

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Ciò significa anche che, su 58 milioni di cittadini e cittadine, 1,3 milioni (2,2%) vivono in zone a rischio frane e 6,8 milioni (11,5%) sono minacciati dalle alluvioni, ossia, complessivamente, circa il 13,7% della popolazione. Consideriamo che, tra il 1971 e il 2020, gli eventi di questo tipo hanno già causato 1.630 morti, 1.871 feriti e oltre 320 mila evacuati.

Quanto costano gli eventi meteo estremi?

Si analizza l’impatto economico degli eventi di tipo meteo e idrico, in particolare frane ed alluvioni.

Al momento i dati che si dispongono riguardano solo questi due eventi, non esiste infatti un archivio in cui siano raccolti tutti i dati relativi ai tanti eventi che pure possono essere ricondotti al cambiamento climatico, come ad esempio i periodi di siccità e i grandi incendi.

Molte perdite economiche importanti per il nostro Paese sfuggono in questo modo al conteggio complessivo.

Considerando il numero di eventi estremi avvenuti dal 2013 al 2023, analizzando i dati messi a disposizione dalla Protezione Civile – e aggregando frane ed alluvioni – al primo posto troviamo l’Emilia-Romagna con venti emergenze, al secondo la Sicilia con quindici emergenze, al terzo il Piemonte e la Toscana con dodici emergenze. La Puglia si colloca al 7mo posto con 7 eventi estremi.

Le Regioni hanno segnalato in totale 22,6 miliardi di euro di danni causati da alluvioni e frane, per una media di circa 2,8 miliardi di euro di danni l’anno.

La Regione che ha registrato più danni è stata l’Emilia-Romagna (che da sola ha totalizzato l?11,1% dei danni, con un totale di 2,5 miliardi di danni subiti dal 2013 al 2020), seguita da Veneto, Campania, Toscana e Liguria e Puglia all’ottavo posto con circa 1,4 miliardi di danni.

Negli stessi anni, sono stati trasferiti alle Regioni, per risanare il territorio, 2,3 miliardi di euro, pari solamente al 10% dei danni causati da alluvioni e frane. Significa che solo il 10% dei danni causati da alluvioni e frane è stato risanato.

Sommando il contributo arrivato al nostro Paese dal Fondo di Solidarietà Europeo, le misure economiche di compensazione raggiungono solo 2,8 miliardi.

Dal 2013 al 2020, sono stati investiti in prevenzione 4,5 miliardi di euro, una cifra in crescita ma non ancora sufficiente. Intanto, le assicurazioni contro gli eventi estremi restano una rarità: nel 2024, l’83,8% delle polizze esistenti non prevede ancora nessuna estensione per il rischio di “catastrofi naturali” e solo il 10% permette di assicurarsi contro il rischio specifico di alluvione.

Occorre investire sul futuro – ormai prossimo – che si chiama presente

La reazione dell’Italia all’emergenza climatica è insufficiente. Potremmo fare di più per anticipare questi eventi, metterci in sicurezza, adottare misure per salvaguardare i corsi d’acqua, i terreni, gli alberi e, di conseguenza le città.

Dal 2013 al 2020 a fronte di 22,6 miliardi di danni provocati dagli eventi estremi i soldi investiti in prevenzione sono stati pari a 4,5 miliardi di euro. Anche sommando questo numero ai 2,8 miliardi spesi in riparazione dei danni, si arriva a una cifra di 7,3 miliardi che è pari a solo il 32% delle perdite determinate da frane ed alluvioni nello stesso periodo.

Ancora una volta i dati ci sono e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Andiamo verso il 2025 con tante consapevolezza ma poche risorse per adattarci alla crisi climatica che non ci abbandonerà.