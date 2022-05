Qualità dell’aria, le azioni della Regione Puglia

La Giunta regionale ha approvato alcuni interventi da attuare subito con finanziamenti ad hoc per migliorare la qualità dell’aria nelle città di Bari e Lecce

La Giunta regionale ha approvato alcune schede di interventi che saranno finanziati, nell’ambito dell’accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione.

Nelle schede ci sono proposte formulate dai Comuni di Bari e di Lecce per gli interventi: 1) realizzazione di un progetto per la verifica dell’efficacia dell’utilizzo di pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio (TiO2) in area urbana del Comune di Bari soggetta ad elevato traffico veicolare, 2) realizzazione del Parco Multifunzionale dell’area della ex Fibronit del Comune di Bari, 3) realizzazione di moduli di forestazione urbana ad alta efficienza depurativa in aree prossime alla tangenziale est e all’interno dell’orto botanico del Salento del Comune di Lecce.

Le schede relative agli interventi dell’Accordo che formeranno oggetto di contribuzione finanziaria da parte del Ministero per la Transizione ecologica hanno un importo complessivo pari a 4.000.000 di euro così ripartiti: