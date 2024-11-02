PUMS, nuovo bando regionale per la mobilità sostenibile – LINK

A disposizione 240 mila euro per i nuovi piani urbani di mobilità sostenibile. Scadenza 30 novembre 2024

La Regione Puglia ha pubblicato il nuovo “Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o al Monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)”. A disposizione complessivamente 240.000,00 euro a valere sul Bilancio Autonomo della Regione Puglia, che continua così nel suo impegno, intrapreso sin dal 2019, per ampliare la platea dei Comuni dotati di PUMS.

Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) è indicato dall’Ue come lo strumento strategico per i Comuni e le Città metropolitane per affrontare le sfide della mobilità urbana di persone e merci, conciliando la lotta al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale con le esigenze di mobilità dei territori. Redigere il PUMS significa quindi dare avvio a un processo complesso di pianificazione della mobilità e dei trasporti, in grado di elaborare soluzioni innovative e sostenibili dal punto di vista finanziario, sociale ed ambientale, per rispondere ai cambiamenti che influenzeranno l’assetto del territorio negli anni a venire.

Destinatari dei contributi regionali sono i Comuni pugliesi, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, organizzati nelle seguenti forme: i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono partecipare singolarmente o in aggregazione di Comuni confinanti; i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono partecipare solo se in aggregazione di Comuni confinanti. Sono ammessi a partecipare all’Avviso per la redazione di un nuovo PUMS i Comuni che non ne sono dotati e non abbiano usufruito di altri contributi statali o regionali. All’Avviso per il monitoraggio del PUMS sono invece ammessi i Comuni dotati di un PUMS, redatto sulla base delle Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS” (DGR n. 193 del 20.02.2018) e approvato da almeno due anni, anche qualora siano stati già beneficiari di un contributo statale o regionale per la redazione del Piano.

“Proseguiamo nell’intento di promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e del territorio, coerentemente con le strategie e gli indirizzi operativi dettati dal Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Dotarsi del PUMS è indispensabile per i Comuni, al fine di migliorare la mobilità interna, promuovere l’intermodalità e dare ai cittadini tutte le opzioni di trasporto pubblico e sostenibile che possano essere alternative all’uso dell’auto privata, in maniera da ridurre il traffico e ogni forma di inquinamento e di stress negli spostamenti. Vogliamo diffondere sempre più i principi della mobilità sostenibile con l’obiettivo della progressiva decarbonizzazione del sistema della mobilità e del trasporto di persone e merci regionale”.

I Comuni interessati potranno presentare istanza su apposito modello regionale e trasmettere la documentazione richiesta via pec all’indirizzo mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 30 novembre 2024 alle ore 12,00, riportando in oggetto la dicitura “domanda contributo PUMS 2024”.

Tutta la documentazione è disponibile al link https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/-/avviso-pubblico-rivolto-ai-comuni-pugliesi-per-l-assegnazione-di-contributi-finalizzati-alla-redazione-dei-piani-urbani-di-mobilit%C3%A0-sostenibile-pums-o-al-monitoraggio-dei-piani-urbani-della-mobilit%C3%A0-sostenibile-pums-?redirect=%2Fweb%2Fterritorio-mobilita-e-infrastrutture