Pugliapromozione e la storia d’amore con la Puglia

Da domani, il video di Francesca Muci, con musica di Daniele Durante, sarà sulle tv nazionali, sul web e sui social per promuovere la nostra regione

Una storia d’amore per raccontare la Puglia, con tutte le sue sfumature, una riscoperta continua. Più che uno spot, quello della regista Francesca Muci è un racconto. Ed è intorno a questo racconto che si sviluppa la campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l’estate 2021. Il video, nelle versioni da 90”, 30” e da 15”, andrà in onda a partire dal 20 giugno sui canali tv nazionali, sul web e sui social. Il target di riferimento è il pubblico pugliese e italiano.

Il video racconta la storia di un bambino in vacanza in Puglia con la famiglia che, quando scopre che deve tornare a casa, corre in bici dalla sua innamorata che lo aspetta in riva al mare, promettendole che non partirà più. Nel video le immagini che rimandano alla bellezza della Puglia che è nel paesaggio, nel profumo del mare, nella pietra scolpita, nel cibo della tradizione e nella tradizione conservata, sono raccontate con gli occhi pieni di amore del piccolo protagonista che ha trovato il suo primo amore in Puglia.

Anche la colonna sonora è un atto di amore, perché è stata scelta una composizione del maestro Daniele Durante, il genio della Taranta, grande artista prematuramente scomparso che per sempre resterà un riferimento nel panorama della musica popolare e del rinnovamento della tradizione musicale salentina.

Lo spot verrà veicolato su numerose testate on line e sui canali Rai, Mediaset, Sky e La7 in alcuni programmi di grande ascolto, fra cui i Tg di Mentana su La7, le finali del Campionato Europeo di Calcio su Sky Sport e Domenica In su Rai uno.

La campagna media digitale punta a una landing page sul portale turistico regionale viaggiareinpuglia.it: un racconto immersivo nei paesaggi dello spot che invita l’utente a unirsi alla community digitale innamorata della Puglia, iscrivendosi alla newsletter e partecipando al racconto corale dell’amore per la nostra terra. La campagna di email marketing sarà funzionale alla comunicazione diretta degli eventi estivi e delle prossime attività autunnali, con l’obiettivo di allungare la stagione 2021 con suggerimenti e ispirazioni di viaggio pugliaunastoriadamore.it.

Il video è al centro anche di una Campagna facebook e instagram con una call social che si rivolge alla community di weareinpuglia per raccontare le storie d’amore che scaturiscono dalla Puglia con foto, video e descrizioni in prima persona.

L’accordo di Pugliapromozione con RaiCom è un altro pezzo forte del media plan di questa estate 2021. La partnership prevede la realizzazione e messa in onda di otto puntate, interamente dedicate alla Puglia per Linea Verde Life, Linea Verde Tour, Linea Verde Estate e Linea Blu.

Altre iniziative inserite nella strategia di comunicazione sono Puglia Fuori Rotta – Cammini Edition nel quale Lorenzo Scaraggi realizzerà una web serie su parte della Via Francigena e Via Ellenica: 14 puntate che partono dalla preparazione di un cammino fino alle bellezze che un’esperienza di questo tipo può riservare.

La campagna si articola poi con video e scatti fotografici dedicati alla comunicazione anche nelle Grandi stazioni d’Italia e sarà veicolata, a partire dal 1 luglio, anche con Il “Programma MyPuglia welcome destination” su superfici esterne, interne, canali digitali dei taxi pugliesi secondo un piano operativo che coinvolgerà principalmente gli hub aeroportuali e portuali di Bari, Brindisi e Taranto, oltre che le stazioni centrali delle stesse località.

La Puglia si promuoverà anche attraverso i grandi eventi come Medimex, Notte della Taranta, Battiti Live, Il Libro Possibile.