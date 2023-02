PugliaDigitale2030, nuovo documento per la crescita digitale in Puglia

Delli Noci: indispensabile aggiornare il lavoro svolto sinora per cogliere tutte le opportunità dell’innovazione tecnologica in grado di ridurre il divario digitale e garantire sviluppo

Redigere il documento strategico regionale di Agenda Digitale della Puglia, #PugliaDigitale2030, in linea con gli orientamenti strategici comunitari e nazionali e con la Strategia S3 – SmartPuglia2030 e istituire un Osservatorio regionale dell’Agenda Digitale pugliese, che svolga attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al sistema IT pugliese: sono queste le finalità con cui la Giunta regionale ha approvato oggi l’istituzione di uno specifico Gruppo di lavoro interdipartimentale.

Il suddetto gruppo – costituito dala Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, dal Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, dal Responsabile per la Transizione Digitale, dal Presidente di ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, dal Direttore Generale di PugliaSviluppo e dal Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. – avrà il compito di predisporre la proposta di documento strategico regionale, assicurando la piena coerenza con la programmazione dei fondi di coesione e del PNRR e procede all’istituzione dell’Osservatorio regionale dell’Agenda Digitale pugliese, presieduto dall’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e costituito da 20 componenti esperti.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Delli Noci – è quello di continuare il lavoro svolto in questi anni, tenendo conto di un contesto in continua evoluzione. Per questa ragione, e per la trasversalità delle tematiche trattate, abbiamo ritenuto opportuno istituire un Gruppo di lavoro interdipartimentale che lavori su una proposta di documento programmatico in grado di definire le strategie per le competenze digitali, le infrastrutture digitali sicure e sostenibili, la trasformazione digitale delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, la digitalizzazione dei servizi pubblici e di individuare gli interventi regionali di promozione e sostegno dei settori legati alla filiera ICT, razionalizzando e ottimizzando le risorse finanziarie disponibili”.

“Abbiamo voluto accompagnare la costruzione della nuova strategia – ha concluso delli Noci – attraverso l’istituzione di un Osservatorio regionale dell’Agenda Digitale pugliese, per conoscere, monitorare il settore e per raccogliere i bisogni delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni pugliesi nei vari settori dalla sanità alla finanza, dalle infrastrutture alla scuola all’industria manifatturiera ecc.”.

Il documento preliminare dell’Agenda Digitale (#PugliaDigitale2030), una volta redatto e approvato dalla Giunta Regionale, sarà sottoposto ad un percorso partecipativo volto a rafforzare la democraticità del processi decisionali e consentire una più ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle decisioni.