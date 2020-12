Puglia in Zona Gialla. Anelli: “Un errore”

Il presidente dell’Ordine dei Medici Filippo Anelli conferma che il cambio colore della regione è sbagliato

L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che, dopo la firma e la contestuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sancirà ufficialmente il passaggio della Puglia da Zona Arancione a Zona Gialla, sta scatenando una serie di polemiche, sia tra i medici, sia tra i pugliesi e sia nelle stanze della politica regionale.

Antonio Decaro, sia in veste di sindaco di Bari e sia in veste di presidente dell’ANCI, al momento non intende rilasciare dichiarazioni. Dal suo ufficio trapela però che preferisce attendere la pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale prima di esprimere pubblicamente la sua posizione.

Intanto, il presidente dell’Ordine dei Medici di Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Filippo Anelli continua a criticare le scelte prese dal Ministero della Salute e, nella fattispecie, dalla Regione Puglia poiché, con i dati alla mano, è evidente, anche per l’opinione pubblica, che i dati relativi al contagio da Covid in Italia e in Puglia non sono completamente rassicuranti.

Presidente, come legge le ordinanze che sta firmando il Ministro Speranza sul cambio di colore della Puglia, da regione Arancione a regione Gialla?

«Il buonsenso e la prudenza avrebbero voluto, sulla base dei dati che provengono dalla pressione esercitata sugli ospedali, che fossimo andati in senso opposto, non verso la Gialla ma verso la Rossa. Gli algoritmi sono basati sui dati, ma con gli algoritmi in genere non si governa, si governa con la politica e con il senso di prudenza e di responsabilità. Credo che questa scelta non sia la migliore in assoluto».

Presidente, come commenta la precisazione del prof. Lopalco sui 72 decessi riportati nel bollettino odierno, che, secondo la nota ufficiale, si riferiscono alla somma di dati relativi ad altri giorni?

«Sicuramente sarà così, perché in genere vengono accorpati, non sempre arrivano subito… Insomma, abbiamo sempre avuto problemi con i dati. Il dato strano è che questi numeri rappresentano quello che è avvenuto 15 – 20 giorni fa. Sono 40 giorni che noi diciamo che i dati, in ragione della mortalità, sono quelli vecchi. Il fatto che la mortalità continua ad essere alta e non si abbassa, rappresenta uno degli indicatori che crea fortissime preoccupazioni. Questo non soltanto in Puglia ma anche a livello italiano. I dati sulla mortalità purtroppo sono in controtendenza e, rispetto all’RT, su cui loro basano buona parte delle valutazioni, che è l’elemento predominante nell’algoritmo, questo suscita forti perplessità da tutte le parti, perché non riusciamo a capire se la diffusione del virus diminuisce. Prima o poi la mortalità dovrà diminuire, invece, gli indicatori sembrano diminuire ma la mortalità continua ad essere alta. Quindi, un problema interpretativo dovrà pur esserci e dovrà pur essere affrontato».

Il numero dei positivi, sostanzialmente, in Puglia è costante. C’è stato un periodo che si è mantenuto basso. Improvvisamente poi è cresciuto, ma al di là delle oscillazioni inevitabili quotidiane, il numero si attesta intorno ai 1700 casi, con dei picchi. Vorrà pur dire qualcosa?

«Il numero dei positivi è costantemente e gradualmente in aumento. Se si prende come riferimento il dato settimanale, anziché quello giornaliero. In questo modo si eliminano le oscillazioni legate a una serie di situazioni contingenti che si vengono a creare giornalmente. Il dato finale così è statisticamente accettabile. Ora non c’è un parametro che diminuisce».

Il sistema dei bollettini quotidiani, dunque, è piuttosto evidente, non fa altro che creare maggiore confusione che certezze nella popolazione…

«Bisogna spiegare che le variabilità dipendono da una serie di fattori, ci sono dei dati contingenti, come ad esempio la corretta comunicazione di un decesso da parte di un ospedale, oppure la sospensione dell’attività lavorativa nel fine settimana da parte degli amministrativi che comunicano i dati, etc. Meglio avere dati settimanali, così da avere un’idea più corretta di quanto stia accadendo».

Secondo lei, quali sono gli errori fatti dalla Puglia in questa seconda ondata?

«Non è un errore, ma una costatazione. Continuo a ripetere che se avessimo fatto le scelte che sono state fatte nelle altre regioni, ovvero misure un po’ più restrittive, oggi probabilmente quella curva, che Lopalco dice che scenderà nei prossimi giorni ma che noi vediamo ancora purtroppo in ascesa, la avremmo già avuta».