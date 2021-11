Professioni del futuro:  il marketer digitale

Quella del digital marketer è una delle professioni più popolari nel campo del marketing. In molte aziende i digital marketer sono quelli che costruiscono il ponte tra la pubblicità online e offline

Il marketing è una attività entusiasmante che combina creatività e analisi, opportunità di condurre diversi progetti contemporaneamente, di essere impegnati in progetti internazionali. Il marketing digitale rappresenta un ulteriore passo avanti, e il marketer digitale è la figura – chiave nel mondo della pubblicità.

Cosa fa un marketer digitale?

Per comprendere la responsabilità di un marketer digitale , è necessario prima comprendere il concetto di marketing digitale.

Il marketing digitale è un marketing che utilizza i canali digitali per attirare e fidelizzare i clienti.

Il marketing digitale è spesso confuso con l’internet marketing. Si ritiene che un marketer digitale si occupi esclusivamente della presentazione di beni e servizi, attirando e trattenendo i clienti attraverso il Web, ma questa concezione è sbagliata. L’Internet marketing è solo una parte del lavoro di un marketer digitale. Le sue responsabilità spesso vanno oltre l’internet marketing.

Come? Ad esempio, se si inserisce un cartellone pubblicitario, si tratta di marketing, ma se questo ha un codice QR, allora si tratta di marketing digitale; se si inserisce la pubblicità alla radio o in televisione è marketing, se, invece, la si inserisce in una stazione radio online o TV digitale allora è marketing digitale. Quindi, la responsabilità primaria di un marketer digitale consiste nell’attirare e fidelizzare i clienti, gli utenti che utilizzano tutti gli strumenti digitali disponibili.

Di cosa ha bisogno lo specialista?

– Costruire una strategia digitale-un piano per promuovere un prodotto o un servizio su Internet.

– Sviluppare e implementare campagne pubblicitarie, monitorare la loro implementazione.

– Fare il ritratto di un acquirente.

– Essere impegnati nella costruzione della comunicazione tra l’azienda e i clienti su Internet (attraverso la pubblicità a pagamento, attraverso l’email marketing, i social network, ecc.).

– Analizzare il mercato e i concorrenti.

– Essere impegnati in SEO-ottimizzazione del sito web della società.

– Occuparsi dell’analisi del sito web, condurre test A / B.

– Testare e valutare l’efficacia di vari canali di comunicazione e creare dei piani per svilupparne di nuovi.

Il digital marketer tiene spesso numerosi incontri con i dipendenti coinvolti nella creazione del prodotto e della campagna pubblicitaria, agenzie (monitorando le loro prestazioni), partner e talvolta con i clienti. Interagisce con vari team all’interno dell’azienda durante il suo lavoro: designer, sviluppatori web, content manager, ecc.

Quanti soldi guadagna un marketer digitale?

Lo stipendio di un marketer digitale è solitamente superiore alla media. Dipende dalla scala e dalla complessità del progetto in cui è impegnato lo specialista, nonché dalla sua esperienza.

Di quali competenze ha bisogno un marketer digitale?

– Profonda conoscenza del marketing e dell’internet marketing.

– Capacità di analizzare le Internet analytics.

– Mente analitica.

– Creatività, comprensione dei principi di scrittura di testi pubblicitari, creazione di immagini che attirano l’attenzione.

– Conoscenza di base di HTML, CSS o Photoshop.

– Socialità, preferibilmente un marchio personale sviluppato.

– Capacità di lavorare in team e impostare compiti per altri professionisti.

– L’esperienza di vendita è approvata.

– Volontà di imparare costantemente cose nuove e capacità di imparare rapidamente.

Chi è interessato può trovare la sua nicchia come Marketer sul sito Jooble – che è molto popolare tra i professionisti alla ricerca di un lavoro come Marketer.