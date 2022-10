Prix Italia, vince il premio il Politecnico di Bari

Il Poliba ottiene il Prix Italia YLAB 2022, con il progetto “Microclima Ospedaliero Sostenibile

Anche il Politecnico di Bari, tra i premiati della 74 edizione internazionale del Prix Italia, organizzato dalla Rai a Bari, dedicato quest’anno alla sostenibilità, “Sustainable Me”.

Nella sezione, Progetto sostenibile, YLAB 2022, si è distinta la proposta vincitrice degli studenti e dottorandi di Poliba e Uniba, “Microclima Ospedaliero Sostenibile”. Riservato agli studenti delle università della Puglia, la proposta scientifica è stata prescelta dalla Commissione di valutazione tra le 13 pervenute sulle 15 ammissibili al concorso (tre max per ateneo) da: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Università degli Studi di Foggia; Università del Salento; Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” per un totale di circa 100 studenti partecipanti. Mentre, nell’altra sezione di YLAB 2022, dedicata all’ideazione di un progetto di comunicazione/media, il premio è stato riconosciuto alla proposta “Il Granchio Blu” di Unisalento.

L’idea candidata dai dottorandi di Poliba e Uniba, afferenti al “Laboratorio PolySense” del Dipartimento Interateneo di Fisica e da uno studente magistrale del Dicatech, si prefigge di sviluppare un sistema innovativo di monitoraggio e controllo automatizzato del microclima in reparto ospedaliero con l’obiettivo di garantire la salubrità dell’aria e l’ottimizzazione del consumo energetico.

Il Progetto

Il controllo della qualità dell’aria in ambiente ospedaliero, infatti, è fondamentale per la salute e per il benessere dei pazienti e dello staff medico. I sistemi attualmente utilizzati presentano problematiche che limitano il loro utilizzo in tutti i reparti. Il progetto, proposto e illustrato, si prefigge di sviluppare un sistema innovativo di monitoraggio e controllo automatizzato del microclima degli spazi ospedalieri, con l’obiettivo di garantire la salubrità dell’aria e ottimizzare il consumo energetico. In particolare, i principali parametri di controllo di maggior interesse sono temperatura, umidità relativa, concentrazione di anidride carbonica ed ossigeno. Il sistema di monitoraggio sarà basato sull’integrazione di sensori elettronici e fotoacustici. Fondamentale il sensore QEPAS, Quartz Enhanced Photoacoustic Sensor, sviluppato nel Laboratorio PolySense. Tali sensori saranno in grado di rilevare in tempo reale eventuali fluttuazioni dei parametri di controllo e di azionare automaticamente sistema di regolazione del microclima.

I vincitori

Gabriele Biagi, laureato al Poliba in ingegneria elettronica è studente MSCA – “Marie Sk?odowska-Curie actions” del dottorato di ricerca in Fisica ad Uniba; Michele Di Gioia, laureato in ingegneria elettrica al Poliba è studente del dottorato di ricerca Interateneo in Industria 4.0; Mariagrazia Olivieri, laureata in Fisica ad Uniba è studentessa del dottorato di ricerca in Fisica ad Uniba; Raffaele De Palo laureato in Fisica ad Uniba è studente del dottorato di ricerca in Fisica ad Uniba; Francesco Paciolla, laureato in ingegneria elettrica al Poliba è studente del dottorato di ricerca Interateneo in Industria 4.0, Giulio Vasciminno è studente magistrale di ingegneria per l’ambientale e il territorio del Poliba.

Gli altri due progetti presentati al concorso dagli studenti-laureati del Poliba hanno per titolo: “UMAR”, dedicato alla sperimentazione di tecnologie di monitoraggio dei litorali pugliesi mediante lo sviluppo di una app per smartphone e il coinvolgimento del pubblico per la raccolta di immagini fotografiche. Autori: Stefano Marino, Maria Grazia Giordano, Domenico Maraglino e “Progetto integrato di rigenerazione del campus E. Quagliarello”, consistente nella rimodulazione degli spazi aperti del campus universitario per renderlo parte attiva delle dinamiche urbane della comunità accademica e cittadina. Autori: Vito Samuel Sblendorio, Michele Dell’Olio, Francesca Fariello, Anna Salomone.