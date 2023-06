Primo ecoweekend di giugno tra turismo responsabile, Giornata della bici e kayak

E’ il primo Ecoweekend di giugno ed è anche il fine settimana che registra l’avvio della stagione balneare in Puglia. Le condizioni meteo, però, potrebbero essere ‘ballerine’ e guastare un po’ i piani. Senza scoraggiarsi, ecco il tradizionale appuntamento con un ventaglio di proposte per trascorrere il Ponte del 2 Giugno all’aria aperta e, perché no, pedalando in occasione della Giornata mondiale della bicicletta o addirittura con esperienze in canoa per bagnare l’avvicinarsi all’estate

Torre Guaceto

Il Ponte del 2 Giugno si può vivere nella Riserva di Torre Guaceto (Carovigno). Per tre giorni, appuntamenti con l’E-bike tour half day, dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote e ‘I segreti del mare’, un percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare. C’è poi l’appuntamento con il Trekking alla scoperta della Biodiversità di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare. Info 3319277579.

Parco Archeologico di Rudiae Lecce

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno proseguono le visite guidate nel Parco Archeologico di Rudiae

a Lecce. Quello della città fondata dai Messapi, nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl – spin off dell’Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Dal primo week end di giugno (con apertura straordinaria anche venerdì 2) e fino al 27 agosto, le visite si terranno ogni sabato e domenica con turno unico alle 18:30. Info parcoarcheologicorudiae.it

IT.A.CA’ e Terra delle Gravine

Un trekking urbano alla scoperta delle Casenatte, luoghi e persone esplosive che con il loro vissuto cambiano, o hanno cambiato, la storia della città e della comunità di Taranto. In questo percorso si ascoltano le storie di chi non c’è più, ma ha lasciato il segno nella città e nella sua storia, e chi, ancora oggi, lotta per far emergere una nuova narrazione di Taranto. Nell’ambito del festival IT.A.CA’ e Terra delle Gravine, venerdì 2 giugno c’è ‘CaseMatte, tutta un’altra storia: la nostra’: un percorso che tocca la Villa Peripato, la Chiesa del Carmine, la Chiesetta Gotica e la Pinacoteca/Museo di Sant’Egidio. Info 3290050480.

Sempre nell’ambito del Festival del Turismo Responsabile, per l’edizione 2023, il Bosco delle Pianelle è stato scelto tra le tappe per vivere una escursione guidata lungo i sentieri del bosco e per scoprire le tracce e la vita degli animali selvatici. Penne, esuvie, impronte, galle, fatte, versi e tanto altro ancora stuzzicheranno la curiosità per ricercare la ricca biodiversità animale di un bosco della Murgia. appuntamento sabato 3 giugno per un’attività di famiglia. Info: taranto@festivalitaca.net

Giornata Mondiale della Bicicletta

Il 3 giugno è la “Giornata mondiale della bicicletta”, con cui l’Onu invita gli Stati membri a celebrare e diffondere la Giornata e la cultura della bicicletta.

Quest’anno a Bari, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, si svolgerà una ciclopasseggiata con incontro a largo Giannella alle ore 10.00 che si concluderà al “Waterfront San Girolamo”, passando per lama Balice, una criticità ancora presente per lo sviluppo di una vera rete ciclabile di questa città. Alla fine del percorso, presso la piattaforma centrale del “Waterfront San Girolamo”, si svolgeranno i saluti di rito per concludere l’evento in un’atmosfera festosa.

La ciclopasseggiata è pensata per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare, oltre a favorire la condivisione di momenti di svago e di socializzazione tra i partecipanti. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di preadesione o iscrizione. Info 3484051897.

Domenica, invece, a Pane e Pomodoro c’è Randonnée Bari 2023. Manifestazione sportiva, non competitiva, di resistenza e regolarità che si svolge su un percorso obbligato, Info: www.ciclostoricapuglia.it/

Ciclopasseggiata a San Giorgio Ionico

Nell’ambito della Giornata della bicicletta, il 3 giugno appuntamento con Bike Days – Pedalata non agonistica adatta a tutti, adulti e bambini, realizzata in collaborazione con Gruppo Protezione Civile San Giorgio Ionico e Pro Loco di San Giorgio Ionico APS. Ritrovo alle 09:30 in Via Campania, San Giorgio Ionico (TA), partenza ore 10:00 e arrivo previsto a Piazza San Giorgio.

Fiera del Fischietto in Terracotta

Nel suggestivo Borgo Medievale di Rutigliano, c’è un fischio che passa nella testa e arriva dritto al cuore. Sabato 3 e domenica 4 giugno, si può vivere l’emozione unica della Fiera del Fischietto in terracotta Special Edition tra fischietti, arte, melodie avvolgenti e prelibatezze gastronomiche.

Unisciti a noi in questa magica atmosfera. Appuntamento nel centro storico di Rutigliano, con una serie di eventi, animazioni, visite guidate e il concerto degli Après La Classe. Info: www.comune.rutigliano.ba.it

Il Borgo di Bacco

Nel centro storico di Ruffano torna l’appuntamento con ‘Il Borgo di Bacco’. Una manifestazione all’insegna dell’arte, del gusto e del buon vino, giunta ormai alla IV edizione come epilogo dell’evento nazionale Cortili Aperti.

Domenica 4 giugno il percorso enogastronomico condurrà il visitatore alla scoperta delle cantine aderenti (provenienti da tutta Italia), in un’esperienza di degustazione garantita dalla professionalità dei sommelier dell’Ais Lecce. Musicisti, artisti di strada, local food ed esposizioni artistiche-artigianali coloreranno ulteriormente l’evento.

Trekking in gravina – Il sentiero del Talvo

Esiste una Puglia ancora poco conosciuta ma incredibilmente bella ed ammaliante che ha indossato il vestito fresco e profumato della Primavera, la stagione in cui la natura ritrova tutto il suo splendore e fa Festa: è la Terra delle Gravine. Domenica 4 giugno c’è l’occasione per scoprire la magia della Primavera in una delle gravine più incontaminate, sorprendenti e selvagge: la Gravina Grande di Castellaneta. Si percorrono sentieri che condurranno fino a toccare con mano le acque del torrente Talvo e si vedranno anfratti che in tempi andati erano rifugio di pastori e gente comune per poi alzare gli occhi al cielo e sentirsi piccolissimi davanti all’Immensità. Info 3457731038.

In kayak e canoa

Un’escursione in kayak e canoa alla scoperta degli Alimini, Baia dei Turchi e la costa a nord di Otranto. E’ la proposta per il 2 giugno firmata 18 meridiano escursioni. I punti di interese,, oltre a quelli citati saranno Il canale dei laghi, Cala di Toraiello, Spiaggia dei Porticeddhri, la Piscina naturale di Baia dei Turchi, Baia di Santo Stefano, Torre di santo Stefano e Baia del Murrone. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

In giro per contrade

Un tour in due tappe, alla riscoperta delle più belle contrade della valle D’itria. Il 4 giugno nella campagna della Valle d’Itria si vive un’atmosfera di altri tempi in cui esiste ancora lo spirito di appartenenza alle Contrade ognuna delle quali è caratterizzata dalle proprie tradizioni. Fu verso la fine dell’800 circa, che nell’agro si costituirono vere e proprie comunità costituite da nuclei familiari imparentati che si stanziarono in agglomerati di trulli, vicini tra loro, dando vita al primitivo concetto di Contrada, caratterizzato dal fatto di avere alcuni servizi in comune come forni, i palmenti e le cisterne per la vinificazione. Passeggiare tra le contrade della Valle d’Itria significa ri-percorrere la storia e le tradizioni di ogni singolo luogo, ognuno con le sue spiccate caratteristiche. Info 3287599316.

Escursione a cavallo

Un’escursione a cavallo e trekking per esplorare le zone rurali di Vernole, Acquarica e Melendugno, camminando e cavalcando sulla millenaria Via Francigena, lungo un percorso di imparagonabile bellezza, immersi in un paesaggio autentico, tra paiare e furnieddhi, circondati dalla macchia mediterranea e da uliveti in rinascita. Il 2 giugno con Naturalmente Salento si va a cavallo, guidati da una Guida Ambientale Escursionistica e una Guida Equestre Ambientale, percorrendo in cammino gli antichi tratturi che guidavano i pellegrini lungo la Via Francigena. Come facevano gli antichi templari proprio lungo questi antichi tracciati. Info 338 7799477

Passeggiata esperienziale nella Murgia

Domenica 4 giugno dalle ore 10, passeggiando per i boschi di Quasano si ascolterà il canto degli alberi. Un percorso di 4 km raccontando la straordinaria vita delle piante della Murgia per poi inoltrarsi in un bosco e ascoltare la musica prodotta da diversi alberi, arbusti e fiori di questa bellissima terra ancora incredibilmente verdeggiante. Una pratica biofilica per aumentare la capacità percettiva e re-imparare a sentirci parte consapevole della rete interdipendente della vita.

Le tradizioni ancestrali non avevano dubbi circa le capacità delle Piante di comunicare tra loro; nell’Antica Grecia si sosteneva che le piante potessero cantare precise melodie che l’uomo poteva ascoltare solo se disposto in un particolare stato emotivo. Oggi numerosi studi scientifici hanno rivelato come effettivamente gli alberi si scambino informazioni, messaggi di allarme e notizie sull’ambiente che li circonda. Info 3204481666

Il filo d’acqua

La solidarietà in cammino. Nella mitologia il filo di Arianna ha aiutato Teseo a uscire dal labirinto; il “filo d’acqua” di Gargano Natour, invece, aiuterà chi è stato colpito dall’alluvione in Emilia Romagna. A guidare nelle stradine di Mattinata sarà il racconto del bene primario per eccellenza: l’acqua.

Si tratta di una visita guidata di beneficenza a Mattinata, il 3 giugno, sul tema “acqua”, con l’intero ricavato che sarà devoluto in beneficienza per l’emergenza Romagna (10€ a persona) Info garganonatour.it

Festa della Cipolla Bianca

Igp, Igt e Dop in festa per la Cipolla Bianca di Margherita Igp. Dal 2 al 3 giugno è in programma la terza edizione de “Il Lungomare delle Eccellenze”, un evento pensato per valorizzare l’eccellenza agroalimentare pugliese, che si caratterizza per le sue particolari tecniche di produzione rimaste immutate nei secoli e le sue proprietà organolettiche.

Apre il programma di venerdì 2 giugno (ore 8.30) “Dai campi di sale ai campi della cipolla”, l’escursione gratuita per adulti e bambini lungo il sentiero della Salina fino ad arrivare ai campi di cipolle dove agronomi e agricoltori accoglieranno i camminatori. L’iniziativa è promossa da Atisale Spa con la collaborazione di Margherita di Savoia Runners (partenza dalla Salina di Margherita di Savoia, in via Africa Orientale, 50). Alle 11, presso il Lido Playa Margarita, prende il via il torneo di beach volley. Sia il 2 (tra le 15.30 e le 19) che il 3 giugno (dalle 9 alle 19) è possibile prenotare le escursioni alla zona umida organizzate dalla Proloco di Margherita di Savoia e dall’associazione Fare Natura.

In serata, alle ore 20, sono previste le degustazioni del Lungomare delle Eccellenze presso gli stabilimenti balneari (2-3 giugno). Sempre il 2 giugno, alle 20, in programma “Enjoy tour” per la degustazione della cipolla e di altre prelibatezze preparate dai ristoranti del posto, in collaborazione con l’associazione dei B&B Arima, oltre all’animazione per bambini.

Il 3 giugno (ore 17) c’è la possibilità di visitare gratuitamente lo stabilimento delle Terme di Margherita di Savoia, alla scoperta delle sue attività salutistiche. Ancora il 3 giugno (ore 19, partenza dal Torrione) è prevista, inoltre, la narrazione della storia locale a cura di Carlo Tavani. Sempre lui, alle 20, si esibirà in un recital “Storie di uomini e mare” in piazza Libertà, dove seguirà la sagra della Seppia in abbinamento alla Cipolla Bianca di Margherita Igp (organizzata e gestita da Asba di Margherita di Savoia, in collaborazione con l’Associazione Sale in Zucca). Entrambe le giornate saranno accompagnate da esibizioni musicali.

Attraversamenti agrourbani a Japigia

Japigia è un quartiere sapiente, che mantiene una stretta relazione tra terra, mare e zone abitative. Un quartiere che sperimenta quotidianamente progetti e processi di transizione alimentare.

Domenica 4 giugno è in programma “Attraversamenti agrourbani”: guidati da Marica Girardi e Aldo Grittani, incontreremo alcune esperienze presenti nel quartiere e raccoglieremo foto e suoni che andranno a comporre una piccola opera editoriale capace di raccontare le comunità e i luoghi dell’agroecologia di Japigia. Per iscriversi e ricevere info: https://forms.gle/Se5JvnquMQmMZdj27