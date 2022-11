Premio Rossella Panarese: il cambiamento climatico nei podcast degli studenti

La Fondazione Giuseppe Di Vagno e Rai Radio3 Scienza insieme nella prima edizione del premio dedicato alla giornalista Rossella Panarese, divulgatrice scientifica, ideatrice e conduttrice di Radio3 Scienza, scomparsa prematuramente nel 2021

Studenti autori di podcast, che avranno per tema il cambiamento climatico e che avranno il privilegio di andare su Rai Radio3 . Questo in sintesi l’obiettivo del PREMIO ROSSELLA PANARESE, intitolato a Rossella Panarese giornalista, divulgatrice scientifica e curatrice di Rai Radio3 Scienza, scomparsa nel marzo del 2021 e promosso dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno.

Il premio è stato presentato oggi a Bari nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari in una mattinata all’insegna della scienza e della divulgazione, dal suggestivo titolo “In un cielo lontano”

Rossella Panarese, quando la divulgazione scientifica si fa passione

“Come usare le parole nella divulgazione scientifica? Dobbiamo guardare metaforicamente negli occhi chi ascolta, vigilare sul nostro linguaggio usando parole che siano dirette, non dare per scontato cose che sappiamo e pensiamo debba sapere anche chi ascolta, essere sensibili nella propria narrazione a quelle che potranno essere le domande che ipoteticamente arriveranno”. Così la giornalista Rossella Panarese, divulgatrice scientifica, ideatrice e conduttrice di Radio3 Scienza, scomparsa prematuramente a marzo dello scorso anno, parlava dell’importanza dell’informazione corretta e del rispetto per il pubblico dall’altra parte del microfono.

Il suo messaggio è stato raccolto dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, di cui Rossella Panarese è stata amica partecipando alle varie edizioni di Lectorinfabula. La mattinata ha visto come protagonisti gli studenti delle scuole superiori, cui il premio è rivolto. Un modo per diffondere e incentivare tra gli studenti e le studentesse la conoscenza e l’interesse per la scienza e la divulgazione scientifica, e per spingere la popolazione studentesca ad esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio del podcast. La manifestazione è stata anche l’occasione per presentare la II edizione di Lector in Scienza che si terrà a Conversano dal 25 al 27 maggio 2023.

Il premio

La prima edizione del Premio “Rossella Panarese” si svolge all’interno del programma di promozione culturale triennale de “I Granai del Sapere 2022-2024” in collaborazione con Rai Radio3, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari e la Città di Conversano.

Obiettivo del Premio è quello di stimolare gli studenti e le studentesse degli Istituti superiori, a riflettere in maniera critica e creativa, sul valore della scienza e della divulgazione scientifica attraverso elaborati che utilizzino il linguaggio del podcast, tra le forme editoriali e artistiche più apprezzate dalle giovani generazioni e considerato un efficace strumento a supporto della didattica.

La prima edizione del concorso è rivolta agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie della Regione Puglia. A partire dalla seconda edizione sarà esteso alle scuole superiori dell’intero territorio nazionale.

Gli studenti potranno partecipare per gruppi di lavoro con un numero di componenti che varia da 5 a 8. Ogni gruppo, iscritto dalla scuola di appartenenza, potrà partecipare con un solo podcast della durata variabile tra i 5 e gli 8 minuti, originale, che abbia come tema esclusivamente la scienza anche nelle sue interazioni con la società e gli altri campi del sapere. I lavori proposti potranno avere le forme di: documentario della realtà (reportage e inchiesta) o narrazione fiction (una costruzione drammatizzata e interamente di creazione).

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da rappresentanti dei soggetti promotori del concorso e potrà avvalersi del contributo di esperti di comprovata qualificazione professionale sui temi e/o sui linguaggi oggetto del concorso.

I podcast potranno essere caricati in rete in modalità privata (Google Drive, Youtube, We Transfer) fornendo comunicazione del link tramite e-mail all’indirizzo fondazionegiuseppedivagno@gmail.com e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del lunedì 3 aprile 2023. I vincitori saranno premiati con una gita d’istruzione presso un “luogo della scienza” e con la messa in onda del podcast vincitore e dei selezionati, di cui la Rai acquisirà i diritti a titolo gratuito, all’interno dei programmi di Radio3 Scienza.

La premiazione avverrà durante il festival “Lector in Scienza” che si terrà a Conversano (Bari) nelle date dal 25 al 27 maggio 2023. La Commissione potrà “segnalare” ovvero conferire “menzione d’onore” per uno o più lavori.

TEMA dell’edizione 2023

“CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCALDAMENTO GLOBALE: IL TEMPO DELLE SCELTE”

Secondo l’indice di Vulnerabilità climatica, l’Italia è tra i cinque paesi europei maggiormente in pericolo per via degli impatti climatici, ma tra riscaldamento globale e cambiamenti climatici l’umanità intera si trova di fronte al più grande problema mai affrontato nella sua storia. Basta poco per comprendere come in ballo non ci siano solo questioni ambientali o etiche, ma tutte le conseguenze che implicano questioni sociali, economiche e politiche a livello globale. Quali soluzioni sono possibili per una transizione green e per una climate justice? Di fronte ai dati e alle proiezioni è giunto il momento di fare scelte consapevoli, condivise e soprattutto responsabili per il nostro futuro, partendo dai nostri territori e dalle buone pratiche esistenti.

Per informazioni sul Premio scrivere all’indirizzo fondazionegiuseppedivagno@gmail.com o chiamare la Segreteria della Fondazione Di Vagno al numero 080 4959372.