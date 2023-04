Un altro “ponte” green, ecco l’Ecoweekend del Primo Maggio

Non sarà lungo come quello della Festa di Liberazione, ma l’Ecoweekend alle porte ha il sapore del ponte. Il Primo Maggio, però, rischia di essere bagnato dalla pioggia in tutta la regione, mettendo a repentaglio le numerose iniziative (alcune delle quali già rinviate), previste per il fine settimana. Ecco comunque una lista di eventi green previsti tra sabato e lunedì, con l’invito a contattare in anticipo i promotori per conoscere modalità e conferma dell’appuntamento

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Escursioni a Torre Guaceto

Tre giorni di esplorazione e scoperta, a piedi, in bicicletta e per mare, tante esperienze per vivere tutta la bellezza di Torre Guaceto. Si parte sabato 29 aprile, con l’E-bike tour half day: dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote. Domenica si replica sulle due ruote e si aggiunge il percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare. Lunedì 1 maggio ai due eventi si aggiunge il Trekking alla scoperta della Biodiversità di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare. Previsti laboratori per bambini e apertura del Centro recupero Tartarughe Marine. Info 331 9277579.

La corona di pietra della Murgia

Immersi negli spazi sconfinati della meravigliosa terra del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, domenica 30 marzo cammino suggestivo tra paesaggio, storia, natura e tradizione per scoprire Castel del Monte. Un trekking ricco di storia e cultura che permetterà di immergersi nello spirito di Federico II rivisitando questa terra, come vista dai suoi occhi, attraversando mulattiere e sentieri sconosciuti, boschi di querce e infinite distese di pascolo roccioso in un paesaggio di rara bellezza nel cuore della Puglia imperiale. Info: pugliatrekking.com

Trekking fra gli jazzi della Murgia

Trekking fra gli jazzi della Murgia nella giornata del 30 aprile. L’attività intende offrire ai partecipanti all’iniziativa la possibilità di osservare da vicino gli jazzi, veri capolavori di ingegneria contadina oggi abbandonati all’oblio del tempo. Gli jazzi oggetto di visita sono posti sul versante di una lama ed oggi confinanti con il canale dell’acquedotto pugliese, presentano, ancora ben delimitati da alti muretti a secco forniti di sporgenza paralupi, ovili, “pagghiarone” e mungituro. Il raduno è previsto sul piazzale del Convento di Cassano delle Murge alle ore 9 del 30 aprile. Info www.murgiaenjoy.it

Escursione nel bosco e pic-nic di primavere

Escursione del Primo maggio lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle con pic-nic in masseria. Lungo i sentieri del Bosco per conoscere la storia e la natura di uno dei boschi più grandi della Murgia. E tra lecci monumentali, incantevoli gallerie di carpini e colorate orchidee selvatiche, si raggiungono trulli, calcinaie, carbonaie, antiche cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, imparando a riconoscere il respiro del bosco e a scoprire le tracce degli animali selvatici. Si raggiunge il più imponente leccio del bosco e un bel punto panoramico da cui si gode la vista sulla gravina delle Pianelle. Sarà un viaggio immersivo nella natura e nella storia del bosco fatta di briganti, pastori, carbonai, raccoglitori di funghi e di superstizioni. Il tutto sarà intervallato da un pranzo conviviale, in masseria, a base di prodotti caseari, focacce e dolci della tradizione della Valle d’Itria. Info cooperativaserapia.it

Massafra tra borgo e gravine

Dal santuario settecentesco della Madonna della Scala e dalla cripta della Buona Nuova, ubicati nel fondo di una Gravina interessata dalla presenza di un vasto villaggio rupestre e ricca di preziose testimonianze botaniche e specie floristiche, sino alla suggestiva Grotta del Ciclope e alla leggendaria Farmacia del Mago Greguro, sospesa a mezzacosta sulla parete est della Gravina. E’ questo l’articolato percorso dell’appuntamento “Massafra tra borgo e gravine”, in programma domenica 30 aprile. Info 3385659601 e info@massafraturismo.it.

La città vecchia di Taranto

Un viaggio nel tempo tra ipogei e postierle. Proseguono i tour in Città Vecchia per gli amici dell’Aps Nobilissima Taranto e Tarantoindiretta.

Domenica 30 Aprile, Nello De Gregorio e Angelo Galasso organizzano una passeggiata speciale per leggere e ammirare le straordinarie stratificazioni di una delle città più uniche al mondo attraverso preesistenze di strutture templari, postierle, resti di mura antiche, ipogei, edicole votive e ambienti rupestri. La città vecchia da ammirare nel suo fascino ancestrale, fra vecchi e nuovi ipogei. Un viaggio nel tempo dalla Magna Grecia ad oggi.

Appuntamento alle ore 9,45 in piazza Castello, info 340.5538931.

Canusium

Canosa città degli ipogei: visite guidate e realtà spaziale aumentata. L’associazione Amici dell’Archeologia in collaborazione con la Fondazione archeologica canosina, la Tango Renato srl e Visit Canosa, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia, organizza il tour “Canosa città degli ipogei”, l’1 maggio alle 10 e alle 16. Info 333.8856300.

Le Tagghiate Urban Factory Lecce

Un’area giochi per bambini, spettacoli di magia, fitness, street art e dalle 18 musica live e dj set. Il Primo Maggio al Parco Urbano comunale Tagghiate Urban Factory sarà un’intera giornata, dal mattino alla sera, dedicata alle famiglie e ai ragazzi, all’insegna del relax, della musica, dei giochi e dei laboratori.

Il parco urbano di via Dei Ferrari, di proprietà comunale, sorge all’interno di una antica cava di tufo dismessa negli anni ’50. È disposto su due livelli: il piano terra con l’orto, le giostrine, i campi da bocce, il punto ristoro, la ludoteca, la ciclofficina, e una cava sottoposta circondata dal verde e dalle suggestive pareti. Info: www.oikosostenibile.org

Pranzo solidale

Terza edizione del Pranzo solidale, in programma lunedì 1 maggio all’I Make – ex macello di Putignano. Verranno ospitati i rifugiati accolti a Putignano nel progetto SAI “la nuovad dimora” promosso dall’ambito di Putignano e attuato dall’associazione “Nero e non solo” e il ricavato del pranzo verrà devoluto alla campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per fornire viveri e prodotti di prima necessità ai rifugiati ucraini. Info 3917745664.

Passeggiata esperienziale nella Murgia

Lunedì 1 maggio si gioca sui prati della Murgia. Dalle 11 si cammina per circa 4 km tra lame e boschi della Murgia di Quasano con sosta in un bellissimo prato per un’immersione biofilica indimenticabile. Attività di educazione all’aperto, educazione esperienziale e tanto in programma a Toritto. Info 3204481666.

Il sentiero delle orchidee del Gargano

Tre giorni sul Gargano, alla scoperta di questa magnifica terra tra ulivi secolari, scogliere bianche a strapiombo sul mare, abbazie segrete ed il bellissimo sentiero delle orchidee spontanee che solo per questo breve periodo dell’anno, grazie a un microclima particolare si riempie di numerosissime specie di orchidee attirando molti escursionisti da ogni dove, persino dal Giappone. Affiancati da due esperti botanici si potrà osservare e scoprire tutto di questo magnifico fiore. Appuntamento dal 29 aprile all’1 maggio, info 3383152734.

Naturalmente Salento

Escursione a cavallo e trekking per esplorare le zone rurali di Vernole, Acquarica e Melendugno, camminando e cavalcando sulla millenaria Via Francigena, immersi in un paesaggio autentico, tra paiare e furnieddhi, circondati dalla macchia mediterranea e da uliveti in rinascita. E’ la proposta di Naturalmente Salento per sabato 29 aprile, in un viaggio autentico ed esplorativo alla scoperta di questi luoghi preziosi. Info 3387799477.

Molfetta Night Run

Zero competizione, massimo divertimento. La “corsa-spettacolo” vivrà momenti di festa, animazione, musica, sport. E’ la Molfetta Night Run, quinta edizione dell’evento non competitivo in notturna per le strade di Molfetta. Grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie e comitive saranno protagonisti annunciati di un’iniziativa ormai attesissima. Un evento sotto le stelle. Una serata in cui, scarpette e maglia fluo, si vive e percorre Molfetta in modo diverso. Info: www.molfettanightrun.it

Piscine Naturali Marina Serra

Una escursione costiera, per esplorare Tricase e Marina Serra, con le sue magnifiche piscine naturali, visitando il borgo di Tiggiano e la suggestiva Torre Nasparo, con un trekking costiero mozzafiato lungo il Sentiero del Nemico, immersi nella cornice paesaggistica del Parco Naturale Otranto-Leuca- E’ la proposta per domenica 30 aprile, in un cammino lungo la costa percorrendo sentieri panoramici, risalendo sull’altopiano della Serra per vivere insieme un’esperienza unica in cui immergersi completamente, all’insegna dell’avventura e della scoperta. Info www.naturalmentesalento.it

A pesca sul trabucco

Si va a pesca su un trabucco del Gargano. Lunedì 1 maggio si scopre tutto il fascino del Trabucco, una macchina da pesca, usata in antichità: nel Gargano ce ne sono più di trenta, di cui alcuni sono in attività.

Nel tour dell’1 maggio verranno svelati i segreti dell’arte della pesca da Trabucco, accompagnati dalle guide dall’associazione “La Rinascita dei Trabucchi storici”. E il tour finanzia proprio il restauro dei trabucchi sul Gargano. Info 327/4276205

Artstreet nel Borgo

Nel weekend a Vico del Gargano è in programma Artstreet nel Borgo. Per tre giorni, da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, sarà di scena un vero e proprio Festival itinerante e diffuso che mette in primo piano arte e sapori, giovani musicisti e artisti di strada, rievocazioni storiche e visite guidate alla scoperta del paese. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, con Onlyfood, Pro Loco di Vico del Gargano e CNA. Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, dalle 10 alle 13 si svolgeranno le visite guidate al borgo; poi, dalle ore 19 e fino a tarda notte, tutte le principali piazze del centro storico di Vico del Gargano saranno animate da postazioni per lo street food, spettacoli per bambini, dj set, teatro e artisti di strada. Per le visite guidate, è necessario prenotare contattando la Pro Loco di Vico del Gargano al 346.0901463