Polveri giallo-arancione a Barletta, ad aprile si saprà di cosa si tratta

Audizione alla Regione in Commissione Ambiente chiesta dalla Consigliera 5Stelle Grazia Di Bari. Arpa Puglia sta esaminando i campioni di queste polveri. Prevista un’altra audizione entro fine aprile

Si conoscerà a metà aprile l’esito della relazione che Arpa sta stilando sull’origine delle polveri giallo-arancione, che all’inizio di gennaio si sono depositate su balconi, automobili, e giardini nelle vicinanze della zona industriale di Barletta, in particolare su via Trani e via della Misericordia. La data è stata resa nota ieri durante l’audizione alla regione Puglia in Commissione Ambiente, richiesta dalla consigliera del M5S Grazia Di Bari. “Una questione molto sentita – dichiara Di Bari – non solo a Barletta ma nell’intera provincia”.

Il mistero delle polveri gialle

Il fenomeno di queste misteriose polveri tra il giallo e l’arancione ha avuto inizio già dalla prima settimana di novembre, quando su via Misericordia e dintorni era stata notata la presenza di polveri e macchie giallastre su varie superfici, polveri che già da allora avevano sollevato preoccupazione per la salute e l’ambiente tra i cittadini. Il fenomeno si è poi riproposto con maggior intensità a metà gennaio e in quell’occasione si ipotizzò che le polveri potessero provenire da una delle due grandi aziende nella zona industriale, Timac e Buzzi che producono l’una fertilizzanti per l’agricoltura, l’altra cemento. L’associazione Operazione Aria Pulita organizzò diverse manifestazioni e, per bocca del presidente Michele Cianci si era così espressa : “Le prove sono incontrovertibili e dimostrano un grave dissesto atmosferico, dal quale si evince la presenza, nell’aria, che tutti respiriamo, di polvere dal colore rossastro, non definibile, ma che si posa su mobili e autovetture. Polvere che non si riesce ad eliminare nemmeno con l’aceto o con soluzioni omologhe, figuriamoci cosa potrebbe accadere ai nostri polmoni dopo l’inalazione”, (Fonte Agi).

Dal canto suo Legambiente aveva depositato un esposto alla Procura di Trani dopo aver contattato due laboratori di analisi per far analizzare le polveri. Dalle analisi fatte effettuare da Legambiente era emerso che le sostanze depositate dappertutto forse erano composti a base di fosforite. A seguito di quest’esposto, la Procura a febbraio aveva a sua volta incaricato l’Arpa di effettuare i campionamenti delle polveri. E i risultati di questa indagine si conosceranno a metà aprile.

Cosa ha fatto il Comune?

“L’assessore all’Ambiente del Comune di Barletta ha specificato che si tratta di ‘macchie resistenti anche all’azione dell’acqua’, senza nulla aggiungere in ordine alla natura di queste sostanze. Informazioni non sufficienti a consentire una corretta valutazione sugli eventuali rischi di natura ambientale e sanitaria e, conseguentemente, ad adottare ogni iniziativa utile ad eliminare ogni potenziale rischio per la salute e per l’ambiente, nonché ad accertare eventuali responsabilità”: così Grazia Di Bari, insoddisfatta dell’azione del Comune sulla vicenda, tanto da richiedere l’audizione in Commissione Ambiente. Va detto comunque che ai primi di gennaio il Comune di Barletta aveva inviato una nota ad Asl e Arpa per individuare le fonti di emissione delle polveri e verificare il possibile impatto sanitario, e aveva disposto, da parte di Asl e polizia locale, ispezioni straordinarie nelle aziende Timac e Buzzi e avviato sopralluoghi e campionamenti in via della Misericordia.

Ad aprile si saprà qualcosa

Si arriva così all’audizione di ieri in Commissione Ambiente. “La dott.ssa Petruzzelli direttrice del Dipartimento provinciale dell’Arpa ha chiarito le attività svolte dall’Agenzia e quale sia la situazione attuale – spiega la Consigliera regionale Di Bari – . È emersa la difficoltà nell’ attività di campionamento, dal momento che queste polveri giallo – arancioni non venivano via dalle superfici ed è stato difficile raccoglierle. Abbiamo appreso di come si sia riusciti a scioglierle solo con l’acetone, essendo risultati vani i tentativi effettuati nei giorni precedenti dalla polizia locale con le idropulitrici. Le matrici campionate sono state inviate al laboratorio Arpa di Taranto assieme ai campioni raccolti nelle aziende per cercare eventuale nesso causale tra materie prime e polveri. Sono state completate le attività di indagine e trasmesse agli organi competenti, mentre si sta scrivendo una relazione che sarà terminata entro metà aprile e inviata in Procura”.

Bisogna perciò aspettare metà aprile per capire cosa è successo nei mesi scorsi e quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute e l’ambiente dei barlettani e di chi lavora in quella zona. “Una volta resi pubblici i dati dopo l’autorizzazione da parte della Procura, auspico entro fine aprile – conclude la consigliera Di Bari – , chiederò di convocare nuovamente l’audizione per ascoltare il sindaco Cannito, l’assessora regionale all’ambiente Triggiani e rappresentanti dell’Asl Bt per capire eventuali implicazioni per quello che riguarda la salute per un confronto costruttivo con tutti gli attori interessati”.