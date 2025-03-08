Plastic Free premia i 122 Comuni italiani più virtuosi nel 2025 – LE FOTO

La Cerimonia di consegna della Tartaruga al Teatro Mediterraneo di Napoli. Di questi, 12 sono pugliesi

Si è tenuta questa mattina a Napoli, nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo, la Cerimonia Nazionale dei Comuni Plastic Free 2025, l’evento organizzato dall’associazione Plastic Free Onlus, patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il premio viene assegnato ai Comuni che si sono dimostrati più virtuosi nella gestione dei rifiuti, nella raccolta della plastica e nella tutela dell’ambiente.

Le città italiane premiate, che sono 122, hanno ricevuto da una a 3 tartarughe, simbolo dell’associazione Plastic Free Onlus, in base alla loro virtuosità.

La regione che ha più Comuni virtuosi è stata l’Abbruzzo (16), seguita da Sicilia (14), Puglia e Veneto (12), Lombardia e Campania (10) Calabria (7), Lazio e Trentino Alto Adige (6), Marche e Sardegna (5), Liguria e Toscana (4), Emilia Romagna, Umbria e Molise (3) e Piemonte (2).

Ad ottenere le 3 tartarughe sono stati i Comuni i lombardi Borgo Virgilio (MN) e Cernusco sul Naviglio (MI), i campani Bacoli (NA) e Cesa (CE), i pugliesi Manduria (TA) e Castro (LE), Tortora (CS) in Calabria e il capoluogo Ferrara in Emilia-Romagna.

I Comuni pugliesi ad essere premiati con le tartarughe sono: Acquaviva delle Fonti, Bari, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mola di Bari, Monopoli (BA); Ceglie Messapica e Fasano (BR); Castro (LE).

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile.”.

Tra le autorità intervenute durante la cerimonia il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, che ha ricevuto un riconoscimento speciale. “Essere Plastic Free non significa solo ridurre la plastica ma impegnarsi assieme quotidianamente per la propria comunità – ha dichiarato Manfredi – Come Sindaci siamo in prima linea, vogliamo fare tanto per i nostri territori ma vogliamo farlo assieme ai cittadini.”.

“In questa legislatura daremo attuazione al Green Deal che contiene una serie di misure per il contrasto ai cambiamenti climatici. Una di queste è la SUP che vieta la plastica monouso così da limitare l’impatto sull’ambiente – ha dichiarato l’On. Antonio Decaro, presidente della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo – Ringrazio Plastic Free Onlus per questo riconoscimento che mette in competizione virtuosa i Comuni, che possono così scambiarsi buone pratiche per tutelare i nostri splendidi territori.”.

“Accogliamo questo riconoscimento con grande soddisfazione e, al contempo, senso responsabilità – ha dichiarato il sindaco di Bari Vito Leccese – Sono consapevole di dover fare molto di più affinché Bari possa dare un contributo importante nello sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale. Oggi c’è una sensibilità diffusa su questi temi molto diversa rispetto a quando ho cominciato a portare le questioni ambientali al centro del dibattito pubblico, ma la strada per raggiungere la piena consapevolezza sui danni dell’inquinamento da plastiche è ancora lunga. Riceviamo la nostra prima tartaruga, la prima speriamo di una lunga serie, rilanciando oggi l’ambizioso obiettivo di diventare davvero un Comune plastic free, attraverso un lungo percorso che non può prescindere dalla collaborazione e condivisione responsabile dei cittadini”.

“Questo premio – ha commentato l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino – ci conferma che le azioni intraprese in collaborazione con le associazioni di volontariato che si prendono cura della nostra città come Plastic Free possono realizzare il progetto di transizione ecologica che è il cuore del programma dell’amministrazione guidata dal sindaco Leccese. Abbiamo intrapreso alcune iniziative di tipo strutturale, come sostituire la plastica delle bottigliette di acqua utilizzate dai consiglieri durante il consiglio comunale con le borracce donate dall’Acquedotto Pugliese in un’ottica di collaborazione che ci consentirà di ridurre al massimo l’utilizzo dell’acqua minerale, poiché intendiamo mettere tutti gli uffici del Comune e in generale della pubblica amministrazione in condizione di utilizzare l’acqua del nostro Acquedotto in totale sicurezza, combattendo così non solo il rilascio nell’ambiente della plastica, ma anche una notevole riduzione del suo utilizzo, incidendo a monte della catena di produzione e commercializzazione per contribuire in maniera significativa alla riduzione di emissioni di CO2 nell’ambiente.”.

Dal 2019 Plastic Free Odv Onlus è attiva in Italia, promuovendo concretamente e attivamente ogni iniziativa valida a combattere l’inquinamento da plastica (e non solo) e a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. In pochi anni, l’associazione di volontariato, apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, è presente in 32 Paesi.