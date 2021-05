Plastic Free Onlus pulirà gli argini dell’intero fiume Po

Dal Piemonte al Veneto, la sfida, complessa e difficile, mai realizzata prima, si svolgerà domenica 23 maggio, con il supporto di Flowe, Regina (Gruppo Sofidel) e Roberto Collina

È un’impresa storica quella organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus, che il 23 maggio ha deciso di bonificare l’intera area del Po, dalla fonte, in Piemonte, passando per la Lombardia, l’Emilia Romagna fino al Veneto.

L’evento nasce da una considerazione: una persona, ogni anno, produce circa 460 chili di rifiuti, l’equivalente del peso di un orso polare. Secondo lo studio condotto da A.I.C.A. e dall’European Research Institute, il fiume Po, quella stessa quantità, la riversa sotto forma di microplastiche in una sola ora nel mare Adriatico. E non solo plastica bensì rifiuti di ogni genere, spesso abbandonati in maniera abusiva nelle vicinanze del fiume a divorati dalla prima piena. Un inquinamento sempre più pericoloso che impatta quotidianamente sull’intero ecosistema, in particolare quello marino, e di conseguenza sull’uomo. Il bacino idrografico del fiume Po e dei suoi affluenti corrisponde ad un’area molto estesa, industrialmente avanzata e su cui vivono 20 milioni di cittadini consumatori.

L’evento, dal nome “un Po prima del mare”, organizzato in collaborazione con Flowe, Regina (Gruppo Sofidel), Roberto Collina , prevede la partecipazione di oltre 5.000 volontari, uniti sotto le bandiere blu di Plastic Free in una grande giornata di sensibilizzazione in oltre 40 appuntamenti. L’obiettivo sarà quello di rimuovere oltre 50.000 kg di rifiuti dall’ambiente.

«Il nostro invito a partecipare è aperto a tutti – commenta Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free – a coloro che credono in un futuro migliore e a coloro che amano la concretezza della nostra associazione».

Le città coinvolte saranno oltre 50, divise nelle 4 Regioni. Parteciperanno anche alcune prestigiose università del territorio con i loro docenti, studenti, dipendenti e familiari: Università del Piemonte Orientale, Università di Pavia, Università Cattolica e Sacro Cuore dalle sedi di Piacenza e Cremona, ed Università di Padova.

Tutte e quattro le Regioni attraversate dal Po hanno aderito ufficialmente all’evento e si sono messe a disposizione per il buon esito dell’intera manifestazione, confermando anche la loro presenza.

Hanno confermato la loro attiva partecipazione tre Sottosegretari del Governo Draghi: On. Gian Marco Centinaio, Ministero Politiche agricole alimentari e forestali, On. Ilaria Fontana, Ministero Transizione Ecologica, e On. Barbara Floridia, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione.

Dalla Camera dei Deputati parteciperanno l’On. Alessia Rotta, Presidente XIII Commissione Ambiente, e l’On. Martina Nardi, Presidente X Commissione Attività produttive, commercio e turismo.

Plastic Free Onlus, dal luglio 2019 ad oggi, ha sensibilizzato oltre 150 milioni di utenti attraverso le proprie azioni quotidiane online ed offline, rimosso dall’ambiente oltre 600.000 kg di plastica, salvato oltre 15 tartarughe marine. Il proprio operato non finisce qui e grazie ai tanti referenti, associati e volontari e al supporto di aziende partner vuole raggiungere risultati sempre più importanti per il bene dell’ambiente.