Pesca di frodo, sequestrate 2 tonnellate di novellame

Controlli della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano lungo tutta la filiera della pesca

Nel corso di un controllo lungo la filiera della pesca su tutto il territorio calabrese, la Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano hanno intercettato e controllato un veicolo sospetto che trasportava circa 2 tonnellate di novellame di sarda. Alle 3 persone fermate, accusate di detenzione e trasporto di prodotto ittico allo stato giovanile (ovvero il novellame di sardina pilchardus, meglio conosciuto come “bianchetto”), sono state elevate sanzioni amministrative per 75 mila euro.

I militari sono da tempo impegnati nel monitoraggio della filiera da pesca e in materia di pesca di frodo. Il mese scorso è stato scoperto e fermato un autoarticolato, diretto nel Porto di Villa San Giovanni, che trasportava illecitamente 1,5 tonnellate di pescato.

Durante il controllo, i finanzieri hanno scoperto, nascosti nel vano di carico del veicolo, 2 tonnellate di “sardella”, la cui pesca, trasporto, commercializzazione e mera detenzione è vietata. Anche questo ingente carico, come quello fermato lo scorso mese, era diretto in Sicilia e sarebbe stato posto alla vendita realizzando così un guadagno illecito per un importo di circa euro 40.000.

Le tre persone, tutte con precedenti penali di diversa specie, sono state immediatamente accompagnate presso gli Uffici del Reparto, dove sono stati formalizzati gli illeciti constatati. Il novellame di sarda sequestrato è stato successivamente messo a disposizione dell’autorità competente per gli opportuni accertamenti sanitari e il trattamento previsto dalla legge.

L’attività di pesca illegale, in particolare quella del novellame di sarda, rappresenta una grave minaccia per la biodiversità marina e per l’equilibrio degli ecosistemi, oltre che rappresentare un potenziale e serio pericolo per la salute pubblica, poiché il prodotto illecitamente catturato è immesso al consumo in assenza di qualsivoglia controllo e in spregio ad ogni normativa di tipo sanitario.