Per un San Valentino green visite romantiche e regali ecosostenibili

Visite romantiche al museo, regali ecosostenibili, baci e promesse speciali: anche San Valentino, la festa degli innamorati, può essere green. Ecco alcuni validi esempi

San Valentino festa degli innamorati. Ma perchè non farne una festa green, con proposte ecosostenibili? Un albero da curare a distanza, una cena vegana, un viaggio, anche se breve, diverso dal solito, una passeggiata tra vicoli romantici o una serata a teatro: sempre per parlare d’amore, ma con un occhio all’ambiente…

VegON

Per la Festa degli Innamorati l’amore si tinge di verde. E sarà l’occasione ideale per stupire il partner con una sorpresa unica e originale: una cena vegana, un weekend romantico in un hotel eco-sostenibile o un’esperienza “green” indimenticabile.

La proposta – per chi ha qualche idea, ma non sa come realizzarla – è firmata VegON, piattaforma digitale che promuove esperienze, eventi, prodotti e servizi ecosostenibili e cruelty free. Il team è in grado di creare itinerari specifici per turisti rispettosi dell’ambiente e delle sue risorse e progettare percorsi con cura di ogni dettagli nell’ottica di un’esperienza etica, attenta all’ambiente, agli animali e agli altri.

In regalo un albero

Nulla è più verde e sostenibile di un albero. Treedom, piattaforma web che permette a persone e aziende di finanziare la piantumazione di alberi a livello globale permette anche di scegliere una pianta o una coppia, per un “Ti amo” che associ l’impegno di coltivare un albero. Ci sono le possibilità doppie, con “Casa dolce casa”, Spiriti Liberi, Bellinsieme a quelli singoli con Cacao, Grevillea, Arancio e Banano.

PugliArte – San Valentino edition

Dal virtuale – ma con effetti molto concreti – al reale. Per le visite guidate di PugliArte, c’è l’apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti a Bari. Il 14 febbraio alle 18 è in programma la San Valentino Edition con pièce teatrale della Compagnia teatrale Fatti d’Arte e aperitivo serale a tema. Si visitano il Salone del Camino, quello del Lavoro e delle Arti, di Federico II e il Salone degli Specchi. Punto d’incontro: Piazza Garibaldi c/o ingresso giardini su corso V. Emanuele II, info@pugliarte.it

Gli innamorati di Goldoni

L’attore e regista foggiano Luca Cicolella porta in scena l’amore. E lo fa, insieme al Teatro della Polvere, in una data simbolo – il 14 febbraio, appunto – con uno spettacolo senza tempo. Stiamo parlando de Gli Innamorati, di Carlo Goldoni, che andrà in scena a San Valentino (unica data), eccezionalmente sul palco del Teatro Giordano di Foggia.

Lo spettacolo è un classico senza tempo: il testo, benché scritto verso la metà del 1700, infatti, colpisce per la sua assoluta contemporaneità inserendosi perfettamente del concept (‘Classico è moderno’, appunto) su cui poggia l’intero cartellone teatrale allestito dalla compagnia di via Nicola Parisi. Diretti da Luca Cicolella (nella doppia veste di attore e regista), calcheranno la scena Igor Chierici, Stefano Corsi, Simona Ianigro, Ilenia Maccarrone, Sara Maldera, Mimmo Padrone e Bruno Ricci. Info e prenotazioni: 351 5400172

Tra il Vicolo del Bacio e il Pozzo delle Promesse

La benedizione degli agrumi, lo strettissimo Vicolo del Bacio (50 centimetri di larghezza), il ‘voto’ d’amore affidato al Pozzo delle promesse e poi i colori del sole, dal rosso del cuore, al giallo dei limoni per finire con tutte le tonalità delle arance: San Valentino, protettore degli innamorati e patrono del paese, dal 13 al 16 febbraio sarà protagonista a Vico del Gargano di quattro giorni che hanno gli aromi, i sapori e la gioia dell’amore. Sono diversi gli elementi che rendono unica e irriproducibile altrove la Festa di San Valentino che caratterizza Vico del Gargano.

Il 14 febbraio prenderà il via la terza edizione del Mercatino di Terrarancia, con tre giornate in cui saranno protagoniste le eccellenze enogastronomiche del Gargano. Un bacio, una promessa d’amore, una fotografia a immortalare un istante di eternità: il 14 febbraio, le coppie che si recheranno al Vicolo del Bacio e al pozzo delle promesse potranno partecipare al concorso per vincere una vacanza di una settimana a Calenella, uno dei due affacci di Vico del Gargano sulla costa assieme a San Menaio, l’altra frazione balneare del paese.

La statua di San Valentino è bellissima. Ancora più bella e luminosa apparirà il 14 febbraio, alle ore 11, quando verrà portata in solenne processione per le vie del paese. Intenso ed emozionante il momento consacrato alla benedizione degli agrumeti. Sempre il 14 febbraio, alle ore 20, spettacolo di fuochi pirotecnici in Piazza San Domenico.

Perseo e Andromeda

Di scena venerdì 14 febbraio alle 21 presso il Planetario di Bari, una visione speciale di Perseo e Andromeda a cura di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone. Un appuntamento ormai fisso con gli innamorati, una storia d’amore sotto le stelle che attinge al mito greco. Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. Perseo e Andromeda sono un mito, uno dei più famosi dell’antichità classica. E Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni, tra le quarantotto che derivano direttamente dal mondo greco.

In quella di Perseo, in particolare, ha sede l’annuale sciame meteoritico visibile soprattutto durante la Notte di San Lorenzo ad agosto, le cosiddette stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo di Teatro-Scienza, dove le vicende dei protagonisti, tra prova d’attore e videoproiezioni tridimensionali, si fondono con la didattica dell’astronomia. Prenotazione obbligatoria: info@ilplanetariodibari.com

Galeotto fu il Museo

Per San Valentino la Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali (via Sindaco Lupinacci 11) a Lecce apre a tutte le coppie di visitatori venerdì 14 febbraio, dalle ore 18,00 alle 22,00 offrendo visite guidate a lume di candela.

Visitare un museo è un modo nuovo e intelligente per trascorrere la serata del 14 febbraio: la visita al lume di candela permette di apprezzare le particolari sfumature che gli strumenti musicali, gli arredi e le collezioni emanano, aumenta l’impatto emotivo e sensoriale di un museo.

I visitatori possono suonare virtualmente tutti gli strumenti in grado di emettere dei suoni attraverso l’uso di postazioni touch-screen o direttamente dai propri dispositivi mobili utilizzando dei codici QR. Ogni visitatore potrà dunque ascoltare i suoni di strumenti rari e inconsueti spaziando tra gli strumenti allocati nelle diverse stanze, ognuna dedicata ai vari contesti d’uso, garantendo quindi una fruizione più facile e intuitiva rispetto ai criteri catalografici dei musei tradizionali. Info: www.casamuseospada.blogspot.it

San Valentino ai tempi di Weroad

A San Valentino tutti festeggiano l’amore e WeRoad celebra la passione per il viaggio. La community di viaggi on the road propone una serie di itinerari sia per stupire la dolce metà e proporle di vivere insieme un’esperienza indimenticabile, sia per chi è single e innamorato, per ora, solo del suo zaino! I dati infatti dichiarano che l’85% dei WeRoader non è fidanzato.

Più si cresce e più è più difficile conoscere nuove persone: gli amici iniziano a fidanzarsi, il lavoro occupa gran parte della propria settimana e il tempo libero si riduce a una birra al bar con la solita compagnia. Ecco che WeRoad proponendo itinerari all’insegna dell’avventura e della condivisione, permette alle persone di conoscersi e innamorarsi grazie alla passione per il viaggio!

Ecco le destinazioni di coppia che WeRoad consiglia: la Turchia, con l’affascinante Parco di Göreme; Dubai con una notte sotto le stelle in un campo tendato nel deserto; infine, Bali, relax su una spiaggia di sabbia bianca e lo speciale dondolio sull’altalena nelle acque di WanaGirl Hill.