Per i manager del futuro una formazione innovativa

BPPB investe nella formazione innovativa e creativa, a cura di Focus Consulting, per affrontare le sfide manageriali del presente e del futuro

La formazione continua ad essere un tema centrale per Banca Popolare di Puglia e Basilicata che, in collaborazione con la società di consulenza Focus Consulting, ha deciso di promuovere un nuovo percorso formativo dedicato al top management, in una forma innovativa e creativa.

Un progetto, suddiviso in quattro incontri, in cui a differenza delle classiche lezioni frontali, i dirigenti della Banca hanno sperimentato una modalità esperienziale, utilizzando la scrittura, la pittura, la musica, la pratica come mezzi d’espressione del proprio essere e, dunque, delle proprie capacità. Tutto con il fine di favorire l’emersione delle dinamiche su cui poi, partecipanti e consulenti hanno lavorato al fine di acquisire una maggior consapevolezza e di implementare il bagaglio delle proprie abilità da poter utilizzare nel quotidiano.

Nuovi manager per nuove visioni

Una nuova modalità creativa ed esperienziale, coordinata dalla Project Manager Giovanna d’Elia di Focus Consulting, per provare ad uscire dalla propria zona di comfort, ad allargare la propria visione delle cose e a dare respiro alla propria immaginazione, al fine di sfruttare tutto il potenziale a disposizione di ognuno. Un nuovo strumento per raggiungere questo obiettivo con leggerezza, uno degli ingredienti essenziali per un apprendimento efficace e concreto in termini di risultati sul campo e generare nuove visioni.