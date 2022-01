Parchi eolici in Basilicata e Campania

EDP Renewables investe in Italia con i parchi eolici di Monte Mattina e Sant’Alessandro. I progetti progetti contribuiranno a ridurre le emissioni di CO 2 di ca. 86.000 t all’anno e a fornire energia a oltre 58mila famiglie

Due parchi eolici Monte Mattina, da 25 MW, e Sant’Alessandro, da 45 MW, contribuiranno a ridurre le emissioni di CO 2 di ca. 86.000 t all’anno e a fornire energia a oltre 58.000 famiglie. A mettere in esercizio i due progetti è EDP Renewables (Euronext: EDPR), il quarto produttore mondiale di energia rinnovabile.

Il parco eolico di Monte Mattina si trova in Campania, dove EDPR conta già una capacità installata di 35 MW, ora aumentata a 60 MW ed è costituito da 7 aerogeneratori da 3,6 MW. Il parco di Sant’Alessandro si trova invece in Basilicata, dove l’azienda conta già una potenza installata di 171 MW, ora incrementata a 226 MW. Questo parco è costituito da 13 aerogeneratori da 3,45 MW.

Grazie all’entrata in esercizio di entrambi gli impianti, EDPR raggiunge la capacità operativa di 385 MW in Italia di cui circa 100 MW sono entrati in esercizio quest’anno. Tali progetti si inquadrano nell’impegno globale dell’azienda in tema di transizione energetica e nell’investimento di ca. 19 miliardi di euro previsto dal piano strategico per la realizzazione di ca. 20 GW di potenza rinnovabile entro il 2025.?

EDP Renewables punta alla sostenibilità

EDP Renewables (Euronext: EDPR), è un leader globale nel settore delle energie rinnovabili ed è il quarto produttore mondiale. Presente in 26 mercati in Europa, America Latina, Nord America e Asia,

EDPR è impegnata ad incentivare il progresso sociale in termini di sostenibilità ed integrazione, infatti l’azienda è inserita nel Bloomberg Gender Equality Index ed è certificata Top Employer 2020 in Europa (Spagna, Italia, Francia, Romania, Portogallo e Regno Unito) e Top Workplace 2020 negli Stati Uniti a riconoscimento delle politiche orientate ai dipendenti.