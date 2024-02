Palazzo della Gazzetta, la protesta di Consulta Ambiente, Italia Nostra e Sviluppo Sostenibile

Apprendiamo dalla stampa che è stata depositata la richiesta di permesso per l’abbattimento del palazzo ex sede della Gazzetta del Mezzogiorno progettato dall’architetto Onofrio Mangini in via Scipione L’africano e per la successiva realizzazione di 76 appartamenti ad uso residenziale.

L’edificio è compreso nell’Atlante delle opere di architettura moderna e contemporanea da tutelare, compilato dalla ripartizione Urbanistica, nel rispetto della Legge Regionale n.14/2008, ma evidentemente a nulla servono le Leggi e i Decreti che mirano alla Tutela del patrimonio architettonico esistente in quanto la Regione Puglia prevede nella Legge sul Piano Casa l’ampliamento del 35% della volumetria esistente in caso di demolizione e ricostruzione, e l’Amministrazione ovviamente concede permessi di costruzione a chi ne fa richiesta.

Alcune riflessioni sorgono spontanee per essere rivolte a quanti si candidano a governare i processi di trasformazione e sviluppo della nostra città ovvero:

La città subisce una ulteriore perdita di un edificio che per la sua architettura e per la presenza all’interno delle rotatorie originali rappresenta una pregiata archeologia industriale, a causa di una mancanza di tutela da parte di amministratori che ignorano il valore della testimonianza storica di edifici che hanno fatto scuola in tutto il paese da un punto di vista architettonico e culturale e che dovrebbero essere tutelati dalle Istituzioni (Soprintendenze) preposte. Bari è una città priva di memoria storica e lo abbiamo verificato anche nei casi in cui sono state abbattute ville di stile liberty (villa Vera e Villa Tilde) lungo Via Amendola per consentire di edificare complessi residenziali distruggendo anche l’esiguo verde esistente.

In una città, quale Bari che perde ogni anno abitanti e residenti ci chiediamo a chi sono destinate le centinaia se non migliaia di cubature ad uso residenziale che sorgono più numerose dei funghi nelle foreste umide? Palazzi che hanno invaso e continuano ad invadere la citta anche in sostituzione di pregiate ville antiche che avrebbero dovuto essere tutelate dalla legge esistente, o eliminando le rare aree a verde destinate a quartieri la cui qualità di vita è fortemente compromessa da una elevata densità abitativa e una insufficente politica di mobilità sostenibile?