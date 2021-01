Osservatorio pedoni, 240 vittime nell’anno del lockdown: “Troppi morti, serve attività repressiva sulle strade”

Lockdown, restrizioni e divieti hanno ovviamente contribuito a far scendere il numero di incidenti sulla strada. Con meno mezzi (e persone) in giro, i sinistri sono per forza di cose minori rispetto allo scorso anno. Ma 240 pedoni – ovvero persone – vittime restano però troppe.

Un poco invidiabile podio che vede il Lazio in testa (30 morti), la Lombardia al secondo posto (28 vittime) e la Campania terza (22). “Virtuosa” la Val d’Aosta, con nessun morto sulle sue strade, seguita in fondo alla classifica (e mai così felici di esserlo) dalla Provincia Autonoma di Trento (con una vittima) e la Basilicata con 2.

La Puglia, invece, piange 13 vittime (lo scorso anno 21). Sono tutti dati del report di ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale, che ha comunicato i numeri dell’anno 2020 relativi ai decessi per investimenti con il nuovo “Osservatorio Pedoni”, relativo agli incidenti rilevati dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali con i decessi degli utenti più deboli della strada.

Il report

I dati sono provvisori e non ricomprendono i decessi avvenuti in ospedali a distanza di tempo. Questi numeri sono stati raccolti tra i 600 referenti di ASAPS sul territorio nazionale e dai mass-media, e sono ovviamente parziali (anche se indicativi), in quanto i dati che verranno poi ufficializzati da ACI-Istat terranno conto solo dei decessi avvenuti entro trenta giorni dall’incidente.

Differenze con il passato

Rispetto all’anno 2018, con 612 morti, e all’anno 2019, 534 decessi (fonte Aci-Istat), l’anno 2020 con 240 croci sulle strade italiane, ha avuto una forte riduzione, con una media di 20 vite perdute al mese. Il calo nei decessi è del 55% tra il 2020 e il 2019. Va ricordato l’anno nero per i pedoni, il 2002, prima dell’introduzione della patente a punti, quando fu raggiunto il picco di 1.226 morti.

L’età dei deceduti

Dall’analisi dell’ASAPS sull’età dei deceduti, emerge che ben 9 avevano meno di 18 anni (il più piccolo solo un anno), 115 avevano un’ età tra i 18 e i 64 anni, 68 tra i 65 e gli 80 anni e ben 47 oltre gli 80 anni, con una anziana di ben 96 anni morta sulle strisce pedonali. Di un decesso non è stato possibile risalire all’età.

Si conferma perciò un altissimo rischio per i pedoni che hanno superato i 65 anni, che hanno minori riflessi, lentezza nei movimenti e soprattutto percepiscono il pericolo in modo limitato rispetto ad una persona più giovane. ASAPS da anni chiede campagne di sensibilizzazione proprio sul tema degli anziani e dei pericoli sulle strade.

Cause accertate e probabili

Nei 240 decessi, si è accertato che in 16 casi il conducente investitore era ubriaco, 7 volte aveva assunto stupefacenti, e in ben 33 sinistri il conducente è fuggito, lasciando la vittima a terra esanime, senza prestare soccorso, con un comportamento criminale, nonostante l’inasprimento delle sanzioni penali aggravate dalla legge sull’omicidio stradale. Va precisato – spiega ASAPS – che i casi di guida alterata saranno sicuramente in numero più elevato, perché spesso i singoli conducenti vengono sottoposti ad analisi del sangue solo quando individuati e in tempi successivi. Sono però numerosi i sinistri provocati dalla guida distratta.

I 13 casi in Puglia

Gennaio, come detto, è stato il mese ‘terribile’ per i decessi. E anche la Puglia registra due casi: il 26 a San Severo la scomparsa di un uomo a causa di un pirata della strada e tre giorni più tardi perde la vita a Bari una donna, 30enne, straniera, investita da un’auto. Quasi tre mesi più tardi, il 14 aprile, un autocarro in un cantiere stradale provoca la morte di un 34enne a Brindisi. Quattro vittime nel mese di giugno: il 13 a Tuturano, in provincia di Brindisi con la morte di un 28enne, il 19 a Torre a Mare un motociclo è la causa della morte di una 63enne, così come per l’incidente occorso a un 82enne a Gravina il 23. Chiude il mese la morte di un 23enne, per effetto di un incidente automobilistico del 4 maggio a Molfetta.

A luglio, incidente mortale a Spongano per un 84enne causato da un’auto. È un 19enne volontario della Protezione Civile impegnato in autostrada a spegnere un incendio la vittima dell’investimento a Cerignola il 2 settembre. Pochi giorni più tardi, il 13, a Veglie un autocarro si posta via un 56enne. È la provincia di Foggia a pagare il prezzo più caro nell’ultimo periodo dell’anno: il 14 novembre a Carapelle un’auto pirata uccide un 35enne, a Foggia una ragazzina di 15 anni muore investita da una vettura il 30 novembre e a Stornara, il 16 dicembre, muore un 50enne.

Le regioni più a rischio

La Regione più a rischio per i pedoni è il Lazio con 30 decessi di cui 14 solo nel comune di Roma, seguita dalla Lombardia con 28 morti di cui 6 solo nel comune di Milano. Seguono la Campania con 22, la Sicilia con 19, il Piemonte con 18, l’Emilia Romagna con 16, la Toscana e il Veneto con 15. Sono stati sei i sinistri con più vittime, oltre alla già citata strage in Alto Adige, vanno ricordati altri 5 sinistri con due pedoni morti, a Senigallia, Aprilia, Santa Marinella, Ivrea e a Cava Manara in provincia di Pavia.

Pedoni ricoverati in codice rosso

ASAPS ha stimato in 350 i casi in cui il pedone è stato ricoverato in codice rosso presso le rianimazioni e i reparti di terapie intensive, oberati di casi legati al virus “Covid-19”, dove poi alcuni hanno perso la vita, mentre altri sono stati salvati dai sanitari ma rimasti menomati per sempre, con un costo sociale di molti milioni di euro.

Veicoli investitori

Nell’anno 2020 i veicoli investitori si sono distinti in 188 autovetture, 25 autocarri di cui 5 della nettezza urbana, 12 ciclomotori motocicli, 6 bus/tram, 6 veicoli sconosciuti, un quad, una bici elettrica e un’ambulanza.

Il commento

“ASAPS con il nuovo Osservatorio Pedoni vuole fornire uno spaccato della sicurezza stradale in tempo reale in Italia, partendo proprio dall’utente più debole che è il pedone. Siamo tutti pedoni – spiega il presidente ASAPS, Giordano Biserni – e vedere che i dati dei decessi sono crollati solo grazie alla pandemia non ci rincuora, come dimostrato dalla ripresa delle croci lungo le strade nei mesi estivi. Non siamo per niente soddisfatti dell’assenza di nuove norme sulla causa principale dei sinistri con pedoni, come quella della distrazione dall’uso del cellulare alla guida. Non possiamo poi dimenticare i 350 casi di pedoni che sono stati ricoverati nelle rianimazioni e terapie intensive, dove poi sono deceduti o che sono stati dimessi con disabilità permanenti, che rappresentano un altro dato su cui riflettere. In Italia le strisce pedonali non sono luogo “sacro” in materia di sicurezza stradale come in tutti gli stati europei, e ci domandiamo quando sarà possibile sanzionare in automatico con telecamere ed agenti la mancata precedenza proprio sugli attraversamenti pedonali, una sorta di “pedovelox”. Serve maggiore attività repressiva sulle strade, visto che le norme prevedono ben otto punti decurtati dalla patente in caso di mancata precedenza. In questi primi giorni dell’anno sono stati ben sei i pedoni morti, con l’Italia in zona rossa. Incredibile.”