Osservatorio Faunistico regionale: dove gli animali si possono curare

Il centro offre ospitalità e cure mediche veterinarie con un altissimo grado di specializzazione grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria

Accoglienza, cura e preservazione. Sono queste le parole d’ordine dell’Osservatorio Faunistico della Regione Puglia, con sede a Bitetto, che agisce grazie alla collaborazione di vari Centri di prima accoglienza provinciali e di un Centro di Recupero Regionale che ha funzione di coordinamento rispetto a quelli periferici.

Le attività

Ce ne ha parlato il Dirigente di servizio – servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, Domenico Campanile, che ha descritto l’Osservatorio come un “vero e proprio ‘Ospedale’ per la fauna selvatica in difficoltà”, anche se il suo ruolo è complesso e comprende diversi tipi di funzioni:

Centro Regionale di Recupero Animali Selvatici (CRAS): E’ considerata l’attività più visibile dell’Osservatorio e la sede di Bitetto è quella di riferimento per tutta la Puglia. “Ogni anno vengono accolti più di 3000 esemplari di fauna selvatica- ci spiega Campanile -, animali rinvenuti feriti, malati, debilitati o orfani su tutto il territorio regionale”. In questo modo si garantisce “il primo soccorso veterinario, le cure specialistiche necessarie, la riabilitazione, la reintroduzione in ambiente naturale”. Il centro di recupero svolge funzione di hub, ricevendo animali dai centri di accoglienza periferici della rete regionale che necessitano di cure specialistiche o interventi chirurgici complessi. Tutto questo è svolto grazie ad una convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Attività connesse con la gestione dell’attività venatoria sul territorio Regionale: Redazione del piano faunistico venatorio della Regione Definizione del Calendario Faunistico Venatorio Regionale Censimenti delle specie cacciabili o eventualmente impattanti sulle colture agricole regionali (es. cinghiale, storno) Verifica dei tesserini venatori per fini statistici Monitoraggio Sanitario e Sorveglianza Epidemiologica: Con l’assessorato alla Sanità viene monitorato lo stato di salute delle popolazioni selvatiche per identificare precocemente la presenza e la diffusione di malattie, in particolare quelle trasmissibili all’essere umano e quelle che possono colpire gli allevamenti. Monitoraggio delle specie invasive Attività di formazione ed educazione ambientale: “Vengono svolti corsi a favore dei cittadini e di associazioni ambientaliste – continua il dirigente dell’Osservatorio -, ma anche organizzate visite guidate, per scolaresche e associazioni civiche, con l’obiettivo di far conoscere le attività dell’Osservatorio e sensibilizzare sull’importanza della tutela della fauna selvatica e della biodiversità. Presso il CRAS di Bitetto è inoltre attivo un piccolo museo della fauna selvatica”. Ricerca Scientifica e Monitoraggio Faunistico

Come funziona l’accoglienza e la cura degli animali

Gli animali vengono consegnati all’Osservatorio dalle associazioni ambientaliste e animaliste, come il WWF Levante Adriatico, oppure dalle forze dell’ordine, e seguono, come continua a spiegarci Domenico Campanile, una precisa e ordinata procedura.

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Accoglienza e Registrazione (Check-in): All’arrivo viene compilata cartella clinica con la registrazione dei dati dell’animale (specie, sito di ritrovamento, circostanze del ritrovamento, i dati del soccorritore, prima valutazione delle condizioni cliniche, segnalamento mediante anello temporaneo con un codice identificativo). Triage e Visita Veterinaria: L’esemplare viene sottoposto analizzato dal personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. In questo modo si possono individuare eventuali esami da svolgere, come radiografie, tac, esami del sangue e tamponi, per identificare fratture, corpi estranei o lesioni d’organo. Piano Terapeutico e Ricovero (Ospedalizzazione): Sulla base della diagnosi, viene definito un piano terapeutico individuale. Questo può includere terapie mediche, fino anche interventi chirurgici. Gli animali vengono, quindi, ricoverati in box o gabbie all’interno dell’ambulatorio dove ricevono cure costanti, alimentazione specifica e monitoraggio clinico continuo da parte del personale veterinario e tecnico. Riabilitazione: Gli animali vengono trasferiti in strutture più ampie progettate per consentire il recupero delle funzionalità motorie e dei comportamenti naturali. Importante anche riabituarli alla diffidenza all’essere umano, fondamentale per vivere in libertà, diminuendo il più possibile in contatto con le persone. Valutazione pre-rilascio e rilascio in ambiente naturale: Prima di considerare un animale pronto per il ritorno in natura, viene effettuata un’attenta valutazione veterinaria finale. Si verifica il completo recupero fisico e comportamentale, quindi soltanto quelli che superano questi controlli vengono ritenuti idonei. Gli animali vengono marcati individualmente prima del rilascio, che avviene in un habitat idoneo alla specie, possibilmente vicino alla zona di ritrovamento, in coordinamento con gli enti territoriali competenti.

Numeri e specie animali inviati

Questa complessa macchina, quindi, non soltanto svolge funzioni diversissime, ma offre anche un supporto altamente specializzato per gli animali in difficoltà. Ma quanti e quali sono gli esemplari che vengono consegnati per le cure?

Secondo quanto ci dice Campanile “ogni anno vengono accolti tra i 2700 e i 3000 animali in difficoltà, appartenenti a circa 100 specie differenti. Si tratta per la maggior parte di volatili, ciò naturalmente riflette la tipologia di fauna presente sul nostro territorio”. Tra questi vi sono principalmente rapaci sia diurni, come la poiana, sia notturni, come i gufi. Moltissimi riguardano il gruppo dei passeriformi, che comprende migliaia di specie. Per quanto riguarda i mammiferi arrivano soprattutto volpi e ricci, con ritrovamenti sporadici di tassi, istrici, faine e lupi.

“I picchi di arrivo – ha continuato il Dirigente di servizio – si concentrano solitamente in primavera ed estate, periodo riproduttivo per molte specie e di maggiore attività generale della fauna. Anche i periodi migratori influenzano gli arrivi di alcune specie”. La percentuale recupero varia tra il 55 al 70% dei conferimenti.

Gli specialisti che lavorano all’Osservatorio

Abbiamo parlato degli animali, ma chi si prende cura di loro?

Prima di tutto il personale medico veterinario specializzato del Dipartimento di Medicina Veterinaria, in particolare della sezione di patologia aviare, dell’Università Aldo Moro di Bari. La garanzia è quello di avere un team multidisciplinare, con competenze che spaziano dalla clinica e malattie della fauna selvatica. Ma vi operano anche chirurghi, radiologi, fino agli esperti di malattie infettive e anatomia patologica.

Importante anche il ruolo dei tecnici che si occupano giornalmente nella gestione della fauna selvatica ricoverata nel centro. Qui vengono ospitati almeno un minimo di 400 esemplari, che possono superare i 2000 nel periodo di massima attività.