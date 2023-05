Un orto degli odori nell’asilo nido Libertà, l’iniziativa del Municipio I

Bambini a contatto con la natura, in ogni stagione

Per i bambini dell‘asilo nido Libertà, a Bari, un orto degli odori non è un semplice appezzamento di terra in cui giocare. È molto di più: è il primo contatto con la natura, uno scenario insolito per la realtà che hanno vissuto fino a questo momento dalla nascita, segnata dal Covid e dall’isolamento. E se il loro unico orizzonte fino a poco tempo fa era quello di uno schermo illuminato, il solo contatto con il mondo esterno durante il lockdown, adesso lo saranno anche il ciclo delle stagioni, i germogli, gli strumenti che potranno maneggiare per assistere al miracolo della natura. È soprattutto questo il senso del progetto nato grazie alla sensibilità del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti che, in sinergia con la società di cooperativa sociale SoleLuna e Coldiretti Puglia, ha dato vita a un giardino didattico, già attivo e accessibile ai bambini dell’asilo nido Libertà dagli inizi di maggio.

“L’obiettivo – spiega Valentina D’Elia, coordinatrice del progetto e direttrice dell’asilo nido Libertà, “è di portare avanti una didattica nel nome della green education, svolgere le attività didattiche all’aperto perché crediamo che il contatto con la natura sia positivo per i bambini, in qualunque stagione e in qualunque condizione climatica. L’attività all’aria aperta insegna loro l’autonomia sensoriale, dà loro la possibilità di sperimentare odori e sapori, il cambiamento delle stagioni, insegna loro il ciclo della natura.” I bambini, infatti, girano già con i piccoli innaffiatoi, toccando le piantine, annusandole, facendo esperienza diretta della natura”.

“Il giardino degli odori – continua la coordinatrice D’Elia – è approdato anche in altri nidi comunali come l’asilo Costa di San Girolamo, quest’ultimo però tenuto in piedi soprattutto dalle donazioni delle aziende agricole attente alle tematiche della green education. Nel caso dell’asilo Libertà, invece, l’orto è stato un vero e proprio dono del Municipio I che vedrà, nel tempo, la collaborazione di Coldiretti Puglia. L’ente di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura regionale, infatti, spiegherà alle maestre come coltivare la terra e preservare i suoi frutti. “Ciò che crescerà nell’orto – racconta D’Elia – sarà utilizzato anche nelle cucine interne”.

“Il progetto – racconta Lorenzo Leonetti – è finalizzato alla sensibilizzazione dei buoni stili di vita e alla valorizzazione dei prodotti della nostra terra. Parlare di attenzione all’ambiente, creare spazi verdi nel quartieri, significa seminare vita oggi, per poter raccogliere buoni frutti domani. I semi del rispetto, della cura, dell’educazione e della sensibilizzazione state pur certi che germoglieranno sempre, anche nei cuori più aridi. Bisogna solo ricordarsi di innaffiarli e noi, con i bambini dell’asilo nido Libertà, lo faremo”.

La nuova frontiera della green education

Quello della green education è un tema caro alla nuova sensibilità comunitaria: l’Unione Europea, infatti, ha messo in campo dei programmi per la formazione di nuove professionalità volte all’educazione della sostenibilità, nonché alla diffusione di esperienze e buone pratiche in materia di green education. Bruxelles ha dato il via a dei gruppi di lavoro, nell’ambito della European Education Area Communication, che fino al termine del loro mandato nel 2025 avranno un unico obiettivo: quello, cioè, di condividere informazioni sulle riforme delle politiche educative nazionali e di ispirare cambiamenti positivi in tutta l’Unione europea. I risultati dei gruppi di lavoro (si legge nella pagina dedicata sul sito europeo) ispireranno prospettive inclusive, di apprendimento permanente e rafforzeranno le sinergie tra istruzione, formazione e altre politiche e finanziamenti dell’Ue. Sempre l’Ue ha dato vita alla “Education for climate Coalition“, una comunità in crescita di alunni, studenti, insegnanti e organizzazioni attive sul tema del cambiamento climatico e della sostenibilità.