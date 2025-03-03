Operativi 2 nuovi treni regionali elettrici a 2 piani

Emiliano: “abbiamo una flotta di treni sostenibili e riciclabili con un’età media anche di soli tre anni”

Sono stati presentati alla stazione centrale di Bari 2 nuovi treni elettrici a doppio piano di ultima generazione del Regionale Trenitalia, e contemporaneamente è stato annunciato anche l’avvio del secondo collegamento veloce tra Lecce e Bari dell’Apulia Express.

I due nuovi treni elettrici a doppio piano sono i primi dei quattro complessivi che verranno consegnati nel corso del 2025, acquistati con un finanziamento della Regione Puglia di circa 44 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2014-2020. Procede così il rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia, una flotta giovanissima con età media di tre anni composta attualmente da 48 treni: i due treni Rock presentati oggi, 3 treni elettrici già in servizio dal 2019 e 43 nuovi treni Pop elettrici monopiano, di cui l’ultimo consegnato lo scorso novembre.

Il nuovo treno elettrico a doppio piano è composto da quattro carrozze con 446 posti a sedere e 1.100 posti totali. Il treno è dotato di sistemi per facilitare la salita e la discesa delle persone a ridotta mobilità e offre due postazioni per persone diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici. A bordo sono disponibili diciotto posti bici, prese elettriche integrate per ricaricare i modelli di nuova generazione, videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. È un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

Annunciato anche il raddoppio dell’offerta dell’Apulia Express, collegamento veloce in un’ora e 25 minuti tra Lecce e Bari con fermate intermedie nelle stazioni di Brindisi e Monopoli. Al treno che parte la mattina da Lecce alle 7.20 e arriva a Bari alle 8.45 e riparte il pomeriggio da Bari alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.10, si aggiunge il treno che partirà da Lecce alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08 e ripartirà da Bari alle 15.39 con arrivo a Lecce alle 17.04.