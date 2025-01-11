Olio esausto sversato sulla costa di Porto Cesareo

Una segnalazione ha fatto scattare l’intervento della Guardia Costiera nell’Area Marina Protetta. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso

 

Il pronto intervento della Guardia Costiera e la sinergia tra le istituzioni ha permesso di circoscrivere un incalcolabile danno ambientale nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio da una segnalazione all’ufficio della Guardia Costiera di Torre Cesarea. Nella telefonata si parlava della presenza di un fusto metallico galleggiante in mare e dello sversamento di materiale liquido, presumibilmente olio esausto, nello specchio acqueo e sugli scogli di un tratto di litorale di Porto Cesareo, che rientra nell’Area Marina Protetta.

Il caso ha voluto che nel 2023, a Marina di Lesina, la Direzione Marittima, con la Protezione Civile Puglia e la Prefettura UTG di Foggia, aveva organizzato l’esercitazione complessa “OIL SPILL 2023”, che ipotizzava proprio uno sversamento accidentale in mare di idrocarburi e conseguente spiaggiamento di una parte di prodotto inquinante.

Sotto il coordinamento della sala operativa della Direzione Marittima di Bari, sono intervenuti sul posto i militari, sia via terra e sia via mare. è stato subito recuperato e messo in sicurezza il fusto di circa 200 litri.

La sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli, che ha ricevuto la segnalazione e gestito l’intervento, ha inviato sul posto il battello G.C. B165 per circoscrivere la zona inquinata e la presenza di altri fusti. L’olio esausto si era sversato in un’area di circa 200 metri quadri in mare e 50 metri lineari sulla scogliera.

Sul posto è giunto anche il personale di ARPA Puglia – DAP Lecce per effettuare i campionamenti e valutare l’entità del danno ambientale.

Una volta valutata la situazione e costatata l’impossibilità di contenere l’inquinamento in tempi brevissimi, è stato attuato il “Piano operativo locale di pronto intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”. Il piano prevede l’intervento di una serie di azioni mirate a contenere l’inquinamento marino.

Così, la Direzione generale tutela delle biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato l’intervento dell’unità navale specializzata nel disinquinamento, la “Castalia”, ormeggiata nel porto di Gallipoli.

Una volta circoscritta l’area, con boe e panni assorbenti, è iniziata l’attività di bonifica, mentre una ditta specializzata, contattata dal Comune di Porto Cesareo, è immediatamente intervenuta per ripulire gli scogli.

Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.

Una volta rientrata l’emergenza, si dovrà fare la conta di eventuali danni subiti dalla flora e dalla fauna locali e capire come e perché sia avvenuto l’inquinamento, ricercando i responsabili.

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