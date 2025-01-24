Olio, carrubo, mongolfiere e boschi nell’ultimo Ecoweekend di gennaio

L’ultimo Ecoweekend di gennaio viene accolto da condizioni meteorologiche che permettono escursioni fuoriporta e visite guidate all’aria aperta. Ecco il tradizionale appuntamento con una carrellata di eventi previsti in Puglia, tra eventi nei boschi, trekking e manifestazioni e iniziative legate all’ambiente

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Retake

Sabato 25 gennaio, alle ore 10, l’associazione Retake Puglia sarà impegnata nelle operazioni di pulizia delle pareti della scuola statale primaria “Diaz”, in via Vittorio Veneto 92, a Bari Carbonara. Assieme ai bambini della scuola e ai residenti che prenderanno parte alle attività, i volontari riverniceranno le facciate dell’istituto scolastico deturpate e segnate dal tempo. All’evento parteciperà l’assessora alle Culture Paola Romano. Al termine degli interventi il gruppo effettuerà una visita presso la vicina chiesa Sant’Agostino e il leccio all’interno del cortile della scuola Diaz, un albero monumentale tra i più antichi della città.

Essere Puglia

Sabato 25 gennaio, alle 18.30, presso la Sala convegni del Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica (Piazza del popolo, loc. Presicce) si terrà la presentazione del libro “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare” di Nico Catalano. Un testo che raccoglie tanti incontri, tante testimonianze di chi ha deciso di tornare in Puglia, terra che continua a essere abbandonata. Un viaggio che racconta le voci e le esperienze di quanti – con coraggio, tenacia e speranza – hanno fatto ritorno nel luogo natio per provare a costruire la possibilità di poter restare. Per rigenerare/rigenerarsi. Nel luogo che si sente casa. In cui vivere è un’impresa di senso.

I segreti del bosco

Escursione lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle. Domenica 26 gennaio alla scoperta dei segreti del bosco con un’attività per famiglie, per conoscere la storia e la natura di uno dei boschi più grandi della Murgia. Partendo dal Centro Visite, ex Caserma presidio delle guardie forestali a cavallo, si raggiungono calcinaie, carbonaie e antiche cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Si impara, inoltre, a riconoscere il respiro del bosco e a scoprire le tracce degli animali selvatici. Sarà un viaggio immersivo nella natura e nella storia del bosco fatta di briganti, pastori, carbonai, raccoglitori di funghi e di superstizioni. Info 3665999514

Fiera del Fischietto in terracotta

In questo weekend, la secolare Fiera del Fischietto in Terracotta si trasferisce nel Borgo Antico di Rutigliano. L’evento che da sempre seduce migliaia di turisti provenienti da tutta Italia, conserva ancora oggi tutti i suoi caratteristici elementi: sabato 25 gennaio dalle colorate bancarelle di fischietti, agli stand eno-gastronomici, passando per i concerti di musica dal vivo, mostre, artisti di strada. Ingresso libero.

Trekking e musica tradizionale

Trekking panoramico in Foresta Umbra (nuovo) con degustazione in masseria e musica tradizionale. È il programma di Gargano Natour per domenica 26 gennaio: ci si addentra in un angolo inesplorato della Foresta Umbra, sul crinale di Monte Jacovizzo, dove il bosco si apre per rivelare panorami spettacolari che spaziano da Vieste alle Isole Tremiti, dalle coste croate alle maestose montagne abruzzesi: un vero spettacolo per gli occhi.

Grazie alla collaborazione con il “Gargara Fest Xmased”, si avrà l’opportunità di visitare una delle poche masserie ancora attive in questa zona, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Con passione e dedizione, Michele Totaro, soprannominato “u Sculer”, un giovane custode di antiche tradizioni. aprirà le porte del suo mondo, raccontando la sua vita dedicata all’allevamento delle vacche podoliche, una razza autoctona che pascola libera in queste terre.

I sapori autentici del territorio saranno i protagonisti della degustazione e, per celebrare questa esperienza unica, si verrà avvolti dalle vibranti note della musica tradizionale, con coinvolgenti tarantelle del Gargano che faranno battere il cuore al ritmo di questa terra magica.

Antigua

La quarta domenica del mese è arrivata. E, come da tradizione, corso Vittorio Emanuele a Carovigno si trasforma in una piazza vintage. Torna, infatti, “Antigua”, con il mercato del vintage, dell’ antiquariato e dell’usato. Ingresso libero.

Hike e trekking

Un’escursione naturalistica per esplorare La Riserva Naturale dei Laghi Alimini e la Baia dei Turchi. Trekking mozzafiato intorno ai laghi, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche e da naturalisti, esplorando questi caratteristici ambienti costieri. Si cammina su alte dune di sabbia, percorrendo sentieri naturalistici all’interno di boschi e pinete costiere e si fa Birdwatching per ammirare l’avifauna che frequenta questi laghi costieri. Si esplora poi la meravigliosa Baia dei Turchi con le sue piccole calette sabbiose. Info naturalmentesalento.it

Evoluzione naturale

Da domenica 26 a lunedì 27 gennaio nell’antico Convento dei Cappuccini a Grottaglie è in programma “Evoluzione Naturale – Fiera del vino naturale in Puglia”. Un luogo dove il vino non è solo una bevanda, ma una narrazione: un racconto che intreccia tradizione e innovazione, esperienze secolari e sguardi giovani. Sessanta artigiani del vino naturale, provenienti da otto Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Slovenia, Austria e oltre – si riuniscono per celebrare la viticoltura rispettosa della terra. Qui il vino diventa una lingua universale, un dialetto comune che racconta di passione e sostenibilità. Info www.evoluzionenaturale.org

Esperienza in mongolfiera

Nella piccola frazione di Uggiano Montefusco, a Manduria in provincia di Taranto, resistono e si rinnovano tradizioni e radici. Appuntamento domenica 26 gennaio. Un enorme tabellone, realizzato sulla pavimentazione che occupa quasi un’intera piazza, e persone che diventano numeri, ma in carne e ossa. E poi antichi stornelli, canti e detti popolari, personaggi storici, elementi della religiosità popolare e prodotti tipici. C’è tutto questo – e molto altro – nella Tombolata Vivente di Uggiano Montefusco. È qui che resistono e si rinnovano tradizioni e radici. E nell’ambito della “Tombolata”, la mattina di domenica 26 gennaio a Uggiano Montefusco sarà proposto un suggestivo volo ancorato in mongolfiera. Info 3293757972

Sentieri delle carrubelle

Un percorso serpeggiante che scende giù dai monti verso il mare percorrendo uno dei tanti sentieri della Murgia dei Trulli. Domenica 26 gennaio a Monopoli è in programma ‘Mare e monti – sentieri delle carrubelle”. Attraverso la rigogliosa macchia mediterranea nelle contrade di Monopoli si giunge fino alla Piana degli Ulivi Secolari che da sempre primeggiano su immensi terrazzamenti e distese di roccia come maestosi e contorti monumenti naturali. Il percorso sarà una sorprendente caccia al tesoro tra gli ulivi che celano primordiali e spettacolari alberi di Carrubo, dalla corteccia rossa, dai frutti dall’inconfondibile dolcezza, caramelle di un tempo e da preziosi carati per semi che da sempre si intrecciano con la storia antica di questo territorio. Info 3471152492

Città dell’olio

Sabato 25 gennaio, alle ore 11, al Comune di Deliceto sarà consegnata la bandiera di “Città dell’Olio”, con una cerimonia che segna ufficialmente l’ingresso del paese nell’associazione nazionale fondata nel 1994 per unire territori, enti e realtà produttive per valorizzare l’olivicoltura quale leva di sviluppo sociale, economico e culturale. All’evento, che si terrà nella Biblioteca Marina Mazzei di Deliceto in Corso Margherita 55, parteciperà Cesare Troia, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale della Puglia per le “Città dell’Olio”.

Segreti della valle di Malpasso

La Valle di Malpasso è senza dubbio uno dei siti più importanti ed affascinanti dei Valloni Meridionali, del territorio di Monte Sant’Angelo e del Parco Nazionale del Gargano. Fa parte di un sistema di valli e crinali che si sviluppano in direzione nord-sud a partire dalla periferia ovest dell’abitato di Monte Sant’Angelo fino ad arrivare alla piana di Macchia, frazione dello stesso centro abitato. Terrazzamenti delimitati da muretti a secco, casolari, antichi frantoi, pagliai e uliveti sono le tracce evidenti della presenza dell’uomo fino agli ultimi decenni del secolo scorso. Ma è la presenza dei resti di siti a carattere storico-religioso e archeologico che rende questa valle molto importante e interessante. Sono numerosissimi i siti che verranno visitati: l’eremo di San Martino, un antico frantoio, un antico insediamento e una bellissima grotta (forse eremo) sospesa su una parete rocciosa.

L’incontro per questo evento è al belvedere di Monte Sant’Angelo, alle ore 8:30 di domenica 26 gennaio. Info 3471700419

L’antica Soleto

Domenica 26 gennaio è in programma una escursione nell’antica storia di Soleto e le antiche tradizioni popolari della Grecìa Salentina. Una passeggiata culturale tra i vicoli di Soleto e Galatina, dalla maestosa Guglia degli Ordini alla bellissima chiesa bizantina di santo Stefano. Si percorrono graziose stradine e mulattiere tra muretti a secco e macchia mediterranea, ricalcando le vie del Cammino Leucadense. Info 3891803340

Trekking “Il Pulicchio di Gravina”

La Puglia, con il suo paesaggio carsico unico, è ricca di grotte, doline e inghiottitoi. Durante l’escursione di domenica 26 gennaio si esplora il Pulicchio di Gravina, chiamato in dialetto locale “U pulecchie”. Questa spettacolare dolina carsica è nata dall’erosione dell’acqua e dal crollo di antichissimi sistemi di grotte. Info 3297097849