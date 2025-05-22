Oggi più che mai che sia la Giornata Mondiale della Biodiversità

La Giornata Mondiale della Biodiversità arriva puntuale ogni anno, scandendo un tempo prezioso e utile che potrebbe consentirci di tutelare gli ecosistemi. E noi stessi

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per celebrare e sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e degli ecosistemi che supportano la vita sulla Terra, é una data legata alla Convenzione per la Diversità Biologica e adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 22 maggio 1992 nel corso del Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro.

A partire dal 2000 si celebra ogni anno in tutto il mondo, allo scopo di diffondere la comprensione e la consapevolezza dei problemi che stanno mettendo a repentaglio la biodiversità (inquinamento, antropizzazione, cambiamenti climatici), per sensibilizzare il pubblico, mobilitare le azioni dei governi e incoraggiare iniziative locali e globali che promuovano la conservazione della biodiversità.

Convenzione firmata da 192 Paesi

La Convenzione è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che si pone tre principali obiettivi: la conservazione della biodiversità; l’uso sostenibile dei suoi componenti; una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche. L’obiettivo finale, sottoscritto da 192 Paesi, è quello di incoraggiare azioni che porteranno a un futuro in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle prossime generazioni nel rispetto dell’ambiente e della sua ricchezza ecologica.

Ogni anno viene scelto un tema per questa giornata

Il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità 2025 è “Harmony with nature and sustainable development” (Armonia con la natura e sviluppo sostenibile), sottolineando la necessità di un equilibrio tra le attività umane e la conservazione dell’ambiente.

Un tema che evidenzia l’urgenza di integrare la biodiversità nello sviluppo economico e nelle politiche globali, per evitare che la crescita accelerata e l’urbanizzazione distruggano ulteriormente gli ecosistemi. L’idea di armonia con la natura invita a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente, promuovendo soluzioni che non solo tutelano la biodiversità, ma favoriscono anche un’economia verde e circolare, capace di autorigenerarsi senza danneggiare le risorse naturali.

Cosa si intende per biodiversità o diversità biologica?

La descrizione più completa l’ha data l’ONU, definendola come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono. Senza biodiversità, il nostro pianeta non sarebbe in grado di sostenere la vita come la conosciamo.

La biodiversità e i benefici (materiali e non materiali, monetari e non monetari) che essa offre alle persone sono le fondamenta su cui costruiamo il benessere e la prosperità delle comunità mondiali.

Esempi? Il pesce fornisce il 20% delle proteine animali a circa 3 miliardi di persone. Oltre l’80% della dieta umana è fornita da vegetali. Ben l’80% delle persone che vivono nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo fa affidamento sulla medicina tradizionale a base vegetale per l’assistenza sanitaria di base. Le specie batteriche, fungine, vegetali e animali sono, direttamente e indirettamente, la fonte di molecole per i settori farmaceutico, cosmetico e nutraceutico.

La biodiversità regola il clima e mitiga gli effetti degli eventi meteo-climatici estremi, attenua i rischi legati a patogeni e parassiti e fornisce una serie di servizi culturali, spirituali e ricreativi.

Il rapido declino della biodiversità, causato da attività umane come la deforestazione, l’inquinamento e il cambiamento climatico, ha conseguenze devastanti per il nostro benessere e per quello delle generazioni future. Quindi, la perdita di biodiversità minaccia tutti, compresa la nostra salute.

Un recente rapporto di IPBES ha dimostrato che la perdita di biodiversità potrebbe espandere le zoonosi – malattie trasmesse dagli animali all’uomo – mentre, d’altro canto, se manteniamo intatta la biodiversità, essa offre eccellenti strumenti per affrontare pandemie come quelle causate dai coronavirus. Il degrado degli ecosistemi incide sul benessere del 40% della popolazione mondiale, e compromette la disponibilità di risorse naturali e la capacità degli ambienti di svolgere funzioni vitali.

Quanto riusciamo ad essere consapevoli dell’enorme importanza della biodiversità sulla nostra vita e di quella delle future generazioni? Siamo un grande paradosso

Sebbene vi sia una crescente consapevolezza che la diversità biologica sia un bene globale di enorme valore per questa generazione e quelle future, il numero di specie viene significativamente ridotto da alcune attività umane. Tre quarti dell’ambiente terrestre e circa due terzi dell’ambiente marino sono stati significativamente alterati dalle azioni umane. Come conseguenza, circa 1 milione (2 milioni secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori europei) di specie animali e vegetali sono oggi a rischio di estinzione.

Il paradosso: alcuni dei settori economici che dipendono dalla varietà biologica sono anche tra i principali responsabili del suo degrado. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, il sistema agroalimentare rappresenta la causa principale della perdita di biodiversità su scala globale. L’86% delle specie a rischio di estinzione è minacciato da pratiche agricole che includono l’estensione delle monocolture, l’impiego di pesticidi e fertilizzanti e la conversione di aree forestali in terreni coltivati.

Anno dopo anno, ricorrenza dopo ricorrenza, impegni su impegni, ma i risultati concreti non si vedono

A due anni dall’adozione del piano, la distanza tra impegni politici e risultati concreti resta significativa. Secondo il Protected Planet Report 2024, solo il 17,6% delle terre e l’8,4% delle aree marine sono protette, ben al di sotto dell’obiettivo del 30%. Meno del 5% delle aree terrestri protette dispone di una valutazione sulla gestione mentre per le aree marine la percentuale scende all’1,3%, evidenziando una carenza di dati sulla loro efficacia.

Sul fronte finanziario, nonostante l’impegno a mobilitare 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030, le risorse effettivamente stanziate sono minime. Così anche quest’anno lo scopo della Giornata è di sollecitare i decisori politici a un maggiore impegno, coinvolgendo tutti i livelli di governo, da quello nazionale a quello locale, e tutti i livelli della società (imprese, media, comunità scientifica, cittadini), ad attuare politiche, piani e progetti per tutelare l’ambiente (biodiversità, clima, inquinamento), e aiutare i problemi socio-economici (tra cui nutrizione, salute, igiene, formazione, lavoro).

La Giornata deve servire soprattutto ad aumentare la consapevolezza di prendere decisioni che separino il progresso socio-economico dalla distruzione della natura.

Cosa ognuno di noi può fare per salvaguardare e proteggere la biodiversità, il pianeta e la sua stessa vita

La Convenzione ha stilato un elenco di 22 azioni che ognuno di noi può mettere in atto, come “Pulisci un’area intorno a te” per rendere il tuo ambiente piacevole da vivere.

Aiuta gli animali, grandi e piccoli.

Pianta alberi (autoctoni), arbusti e piante per contrastare le specie aliene e incrementare l’habitat e le fonti di cibo per la fauna locale.

Consuma responsabilmente dando priorità all’acquisto di prodotti/alimenti a chilometro zero e realizzati senza danneggiare l’ambiente.

Sostieni le aziende amiche della biodiversità acquistando i loro prodotti e cercando di evitare quelli di aziende che danneggiano la natura.

Acquista prodotti biologici di stagione da piccole aziende agricole locali, sostenendo i loro sforzi per conservare la ricchezza biologica del territorio.

Riduci al minimo gli sprechi, i consumi inutili e, soprattutto, riutilizza, ripara e ricicla, minimizzando ogni tipo di rifiuto.

E soprattutto non sprecare acqua.