Oasi, borghi e alberi nel secondo Ecoweekend di settembre

Nel fine settimana dell’inaugurazione della Fiera del Levante, non mancano però gli eventi ecosostenibili in giro per la Puglia. Fiere nei borghi antichi, trekking, escursioni e incontri dedicati agli alberi e alla natura nell secondo Ecoweekend di settembre

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Pulo, Pane e Pasta

Da diversi anni “Pulo, Pane e Pasta”, grazie all’impegno dei soci Murgia Enjoy, rappresenta un appuntamento per gli escursionisti e per gli amanti dell’ambiente che vogliono conoscere, opportunamente guidati, il Pulo di Altamura e, contestualmente, assaporare i buoni prodotti da forno. I partecipanti, sotto la guida esperta dei soci Murgia Enjoy, affronteranno l’ampia dolina carsica che si trova a 6,5 chilometri a Nord dell’abitato di Altamura, ha una forma “a scodella” di diametro di circa 550 metri e raggiunge una profondità di circa 90 metri e nella quale confluiscono due solchi torrentizi incisi a “V” e provenienti da Nord e Sud-Est. Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà comunicato, in base alla località di provenienza, in risposta alla prenotazione. L’attività si svolgerà il 9 settembre dalle ore 18:30, info www.murgiaenjoy.it

Baccotour

Un’esperienza multisensoriale tramite full immersion in una parte del territorio della provincia di Taranto, a Carosino, Leporano e Taranto/Talsano.

Il 9 si parte al mattino da Carosino, nel vigneto dell’azienda agricola Claudio Annicchiarico in agro di Carosino per la simulazione della vendemmia con il taglio di alcuni grappoli di primitivo. Al termine sarà offerta una colazione contadina tra i filari e successivamente è prevista la visita in cantina per osservare le prime fasi di vinificazione dell’uva.

Alle 19, laboratorio enogastronomico su abbinamento cibo/vino rivolto a semplici amanti del cibo e del vino che vogliono acquisire le basi per un corretto abbinamento tra cibo e vino. Si chiude alle 21 con lo spettacolo di musica e danza popolare live dei Dòdeka. Info 3392588906.

Esseri urbani

A Locorotondo prosegue la quarta edizione del festival di architettura, design e arte contemporanea Esseri urbani, fino al 17 settembre. Oltre 50 ospiti si alternano in eventi formativi, talk, presentazioni, dibattiti, visite guidate, laboratori, interventi espositivi.

Il 9 e 10 settembre appuntamento ai Trulli di Figazzano. Alle 10 l’archeologa Ursula Janssen terrà un Laboratorio di cucina alla scoperta di piatti e sapori antichi. Nel pomeriggio, alle 17:30, incontro dal titolo L’evoluzione dell’architettura legata alla viticoltura in Valle d’Itria, durante il quale l’Arch. Paolo Robazza illustrerà il lavoro svolto durante la mattinata. A seguire, alle 18:00, una conversazione sul tema Tutelare il paesaggio agricolo per generare nuova economia. La giornata si conclude, alle 20:00, con una degustazione di vini artigianali. Nella giornata di domenica, alle 16.30, in collaborazione con l’Ecomuseo di Valle d’Itria e l’Info Point di Locorotondo, sarà possibile prendere parte ad una passeggiata sulla Ciclovia dell’Acquedotto in compagnia del paesologo Franco Arminio, di archeologi, architetti e storici locali. Per concludere, alle 19:30, incontro con Franco Arminio, che dialogherà con Sara Cela. Accompagnamento musicale a cura del duo Schegge di Legno. Info: www.ujuse.it

“Il potere degli alberi e dei boschi”

Sabato 9 settembre, per il ciclo di incontri “R.A.D.I.C.I (Reti Attive Dinamiche Interconnesse e Collaborative dell’Io) – Le giornate della Recupa” ideato dalle Associazioni LaVerdeVia e ABAP Aps, appuntamento alle ore 10:30 con Giuseppe Lapolla e Marcello Mastrorilli alla scoperta de “Il potere degli alberi e dei boschi”. Partendo dal Centro visite del Bosco Difesa Grande (Gravina in Puglia, posizione a questo link), i due esperti guideranno i partecipanti in una conversazione sui boschi e sull’agricoltura, passeggiando tra gli alberi di uno dei più grandi complessi boscati della regione, al confine con la Basilicata. Un’area costituita da circa 1890 ettari, riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria dal 2000, che custodisce la maggior concentrazione di querce autoctone d’Italia, tra cui la quercia dedicata al compianto compositore e musicista Ezio Bosso.

Il programma della giornata proseguirà nel pomeriggio alla Masseria La Recupa di Scardinale, con gli interventi di Gianni Signorile su “Monteferraro: un bosco tutelato dal basso” e Massimo Trotta, autore del libro “Il potere degli alberi”. Al termine degli interventi nelle sale della splendida struttura, si potrà ammirare la mostra fotografica “Dalla A alla B: Alberi e Boschi” di Michele Carnimeo, in attesa dello spettacolo finale, dalle ore 19:30, “To be or not to be” di e con Silvana Kuhtz, Andrea Gargiulo e Lisa Manosperti nell’atmosfera dell’epoca jazz. Info: 345.4146026.

Planetario di Bari

Doppio appuntamento per osservare il cielo stellato nei “ Parchi delle Stelle” con il Planetario di Bari.

Sabato 9 settembre a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città.

Domenica 10 settembre dalle ore 18:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 23:00 ci si ritrova a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Info: planetariobari.com

Concerto all’Oasi

“Anche il silenzio è musica…che respira”. Questo il tema musicale del concerto che si può tranquillamente abbinare alla tematica della conservazione dell’ambiente della natura. Sabato 9 settembre, nell’Oasi Wwf Monte Sant’Elia di Mottola – Martina Franca, è in programma il concerto di Leo Caragnano e il suo piano con “Melodie Colorate”. Info 3206067922 o trulliegravine@wwf.it.

Mercati della terra di Slow Food

Un mercato diverso, autentico e inimitabile. Il mercato della Terra della comunità Slow Food di Martina Franca e Crispiano torna in versione mattuttina. Domenica, in piazza Marconi a Martina Franca, saranno protagonisti indiscussi, ancora una volta, saranno i piccoli produttori e gli artigiani del cibo e non solo, che nel rispetto delle linee internazionali di Slow Food, raccontandosi, garantiranno in prima persona, la qualità dei loro prodotti. Dalle 11 alle 12 ci sarà anche l’aperitivo del Mercato della Terra con prodotti selezionati direttamente dagli stand. Info: www.fondazioneslowfood.com

Parco della Grancia

Domenica 10 settembre, a partire dalle ore 17, all’interno del parco 2 Giugno andrà in scena “lo spettacolo della falconeria”, fiore all’occhiello del Parco della Grancia di Brindisi Montagna, che da giugno ha riaperto i battenti. Una manifestazione unica nel suo genere, un vero e proprio spettacolo teatrale dal vivo che riconduce alle atmosfere medievali e alle affascinanti pratiche venatorie di Federico II con l’ausilio di tecnologie audio-visive che ne garantiscono unicità e originalità. Eccezionalmente l’evento sarà realizzato dal suo territorio naturale, la Grancia, per trasferirsi un pomeriggio nella città di Bari. Gli spettatori potranno ammirare oltre ai falchi anche l’aquila bianca americana. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio ETI-Eccellenze Turistiche Italiane, con il supporto del Comune di Bari. Dopo la trasferta barese, lo spettacolo tornerà nel parco della Grancia. Per tutte le informazioni qui.

Ospitalità dello sguardo

È partito il 6 settembre “Ospitalità dello sguardo”, un percorso che valorizza i cammini in Puglia. A cura di Isabella Battista, Carmelo Cipriani e Alexander Larrarte e realizzata dalla Fondazione Pino Pascali, l’iniziativa rientra in un più grande programma di animazione culturale nell’ambito del progetto “TheRout_Net” finanziato dal Programma Interreg V/A Greece – Italy 2014 – 2020, grazie al quale il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia sta ristrutturando e rifunzionalizzando una rete di ostelli pubblici lungo i Cammini di Puglia.

La prima tappa si è svolta mercoledì 6 settembre a Ruvo di Puglia con il workshop “Sconfinare” di Pino Musi; appuntamento poi domenica 10 settembre a Roseto Valfortore per il workshop “Where are we are, anyway?” di Francesco Jodice, e per finire ad Otranto venerdì 15 settembre con la lectio magistralis “Camminare il paesaggio. Conversazione con Guido Guidi”

Esplorazioni – Trekking, cibo e tramonti

Immersi nella maestosità della natura e avvolti dalla storia millenaria, l’escursione al Ponte 21 Arcchi a Spinazzola è un viaggio indimenticabile nel cuore di un viadotto fantasma. Appuntamento domenica 10 settembre: camminando lungo i sentieri, il paesaggio si apre davanti a noi come un quadro impressionista: verdi colline che si estendono all’infinito, circondate da boschi rigogliosi e arricchite da flora e fauna. Il canto degli uccelli e il fruscio del vento sui campi di grano gialli ci avvolgono, creando una sinfonia di suoni che solo questa natura può offrire. Info: www.ibicipedi.it

Vieste in love

Fino a domenica la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento.

La rassegna di eventi dedicata all’amore promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione, convinti che l’accoglienza turistica che sia punto di riferimento per il mercato internazionale e al tempo stesso attenta ai temi della sostenibilità e ad un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita del turista e di chi vive nelle città turistiche. Info viesteinlove.it

Passeggiando fra vicoli, corti e postierle

Tornano, in forma inedita, le passeggiate archeologiche nella città vecchia di Taranto. Domenica 10 settembre, il professor Nello De Gregorio dell’Associazione Nobilissima Taranto e Angelo Galasso di Tarantoindiretta organizzano una passeggiata serale a ritmo di balli e musica popolare nel cuore della Città Vecchia. Un viaggio che è anche conoscenza e riscoperta delle proprie radici e tradizioni, di un patrimonio culturale e antropologico di inestimabile valore. Al termine della passeggiata archeologica, nell’androne del maestoso palazzo Ulmo, una performance degli artisti Cinzia Pizzo e Antonello Cafagna in alcune famose canzoni popolari tarantine al ritmo della pizzica. Info 3405538931.

Festa del borgo antico

A Turi sono in programma la Festa del borgo antico e la Sagra delle delizie turesi. Sabato 9 settembre alle 20,30 in Piazza S. Orlandi apertura degli stand di degustazione delle delizie turesi con l’animazione a cura della locale Radio Sveglia e del Corpo di Ballo del Maestro Lattarulo. A seguire nello spazio adiacente la Chiesa di San Rocco ci sarà un “Viaggio tra le colonne sonore di Ennio Morricone”, spettacolo Musicale a cura dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. La serata si concluderà in Piazza Colapietro con lo spettacolo di musica popolare “Etnikàntaro” – Tradinnovazione Meridionale con alle spalle il maestoso Palazzo dei Marchesi Venusio.

Si continua domenica sera in piazza S. Orlandi: alle 21 spettacolo comico di “Enzo & Sal Ciro Giustiniani” di Made in Sud. La festa si svolgerà in un itinerario multisensoriale che coinvolgerà, valorizzandolo, l’intero borgo con un piccolo mercatino dell’artigianato, una Mostra di Fotografia e Arte Pittorica, una Mostra della civiltà contadina, Artisti di Strada e mascotte di personaggi televisivi.