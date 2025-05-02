Oasi, bici, gravine e trekking nel primo Ecoweekend di maggio

Sabato 3 maggio è in programma la prima edizione della festa dell’ acqua di Poggiorsini , con due giorni alla scoperta delle vie dell’acqua e lo storytrekking tra fonti e piloni, La partecipazione ai cammini è gratuita previa registrazione sul sito www.prolocopoggiorsini.com e qui il link: bit.ly/4i7lTZl

Dopo una breve pausa le attività riprenderanno alle ore 16, con la ciclo-passeggiata in partenza dall’ingresso di parco 2 Giugno, in viale Einaudi, e andranno avanti fino alle ore 20, con l’animazione sociale e la musica del dj set di D.sabile.J Leonardo Baccarella e Gianluca Ferrigni ; sarà anche possibile effettuare una simulazione di guida alterata e percorsi esperienziali con l’unità di strada comunale “Care for people”, un servizio promosso dall’assessorato al Welfare.

A partire dalle ore 10, saranno diverse le attività dedicate all’avviamento della bicicletta per i più piccoli, a cura dell’asd Sportoghether , e per le persone con disabilità cognitiva, a cura della scuola di ciclismo Franco Ballerini, oltre a quelle educazione stradale con giochi e azioni formative, a cura dell’aps Lezzanzare e degli Amichi di Michi .

Si terrà sabato 3 maggio, nel parco 2 Giugno, “Bari Pedala”, la manifestazione dedicata alle due ruote e alla mobilità lenta e sostenibile, inserita nel programma dell’ All in Festival e organizzata, con il patrocinio del Comune di Bari , dalla cooperativa Zerobarriere e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini .

che arrivano direttamente dallo spettacolo mozzafiato portato a “Tu si que vales”. Nell’area verde di via Giuseppe Di Vittorio, posta a uno degli ingressi del paese, bambini e famiglie potranno vivere una giornata davvero speciale. Dalle ore 16, Parco San Mauro accoglierà una grande festa tra gonfiabili, musica, palloncini e una ‘mastodontica’ sorpresa: lo spettacolo pieno di emozioni dei giganti della preistoria, che potranno essere ammirati “in carne e ossa”, con il loro portentoso impatto sulla fantasia di bambini e adulti. Ci sarà modo di interagire con i dinosauri per un intero pomeriggio pieno di attività e divertimento.

Domenica 4 maggio è in programma una passeggiata lungo i sentieri che attraversano l’Oasi WWF di Bosco Romanazzi (Gioia del Colle). I volontari guideranno alla scoperta delle flora e fauna locale. Appuntamento alle ore 16,00 presso la chiesetta dell’Annunziata in località Monte Rotondo a Gioia del Colle. Info wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Escursione lungo il ciglio della gravina di Laterza, uno dei canyon più grandi d’Europa . Domenica 4 maggio si partirà dal centro visite dell’oasi LIPU per un’escursione immersiva nella natura della gravina di Laterza. Si ammireranno le imponenti pareti di roccia che nel punto più profondo del burrone raggiungono i 300 metri circa di altezza. Dopo essersi affacciati alla grotta di Santa Croce, ci si sposta lungo il ciglio della gravina tra macchia mediterranea, bosco di fragno, pinete a pino d’Aleppo e ricche fioriture primaverili tra cui rare orchidee selvatiche e i pennacchi piumati del lino delle fate meridionale. Info 366 5999514

In piazza sarà possibile degustare un intero menù di tipicità che esaltano l’asparago e una serie di tipicità del territorio: spezzatino con asparagi, agnello e vitello: frittata di asparagi, salumi e formaggi locali, taralli e aglianico. Il tutto accompagnato dalla musica popolare del gruppo “A paranza r’o lion”.

Alle ore 19, la tavola rotonda sull’importanza delle produzioni locali, che verrà coordinata dall’agronomo Donato Colucci , sarà aperta dai saluti di benvenuto a cura del sindaco Pompeo Circiello . A seguire, gli interventi degli esperti: l’agrotecnico Pellegrino Riccio , il presidente del GAL Meridaunia Pasquale De Vita, Vincenzo Saporito per CIA Agricoltori Italiani e la biologa nutrizionista Sara Fabrizio .

Degustazioni, tipicità, musica dal vivo e un convegno con esperti del settore: a Rocchetta Sant’Antonio, sabato 3 maggio, si svolgerà la sesta edizione della “Sagra dell’Asparago Selvatico” . L’evento prenderà il via alle ore 19, in Piazza Maria Teresa Di Lascia, con la tavola rotonda su “La sostenibilità delle produzioni locali: l’asparago una opportunità di sviluppo”. Al termine dell’incontro, sempre in Piazza Maria Teresa Di Lascia, prenderà il via la sagra con cibo, vino e musica. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio nell’ambito del progetto del PNRR Borghi finanziato dall’Unione Europea, linea d’intervento B inerente alla rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.

Si svolgerà sabato 3 maggio, a partire dalle ore 19.30, nel parco Don Tonino Bello, la festa finale di “Ricicla da campione” , la competizione tra Municipi organizzata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe – Consorzio per il riciclo del vetro e Anci, per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, il corretto conferimento e il riciclo virtuoso del vetro. Nel corso dell’evento di domani sarà premiato il Municipio II, risultato vincitore. Per l’occasione si esibirà Renato Ciardo : i cittadini potranno assistere allo spettacolo del cabarettista barese, a ingresso libero .

Domenica 4 maggio appuntamento sul litorale adriatico per scoprire la storia di Ostuni e della Via Traiana partendo dalle origini della frequentazione di questo territorio. Si esplorerà il santuario di Santa Maria di Agnano per scoprire come l’uomo primitivo ha abitato le colline della Città Bianca e come la sua spiritualità abbia lasciato segni duraturi nel tempo per poi spostarci al Museo Diocesano a Ostuni e continuare l’esperienza di scoperta. Info 3518708428

Mercati della terra di Slow food

Esplosione di colori primaverili in occasione della festa parrocchiale di San Michele. Sabato 3 maggio a Crispiano appuntamento con un mercato diverso, dove i protagonisti sono i prodotti della terra e chi, saggiamente, li trasforma. Info: www.fondazioneslowfood.com

Il viaggio di Rita

Sabato 3 maggio a Noci è in programma l’appuntamento nell’ambito di Trekkids con Il viaggio di Rita L’esploratrice smarrita. Un evento dedicato ai bambini, che verranno accompagnati da guide ambientali nel bosco con un piccolo percorso di trekking. Nel bosco verranno guidati da una animatrice, educatrice in giochi collaborativi e letture ad alta voce. Info 3471152492

Rupi di San Mauro

Nell’ambito degli appuntamenti salentini firmati “18° meridiano”, domenica 4 maggio è in programma un’escursione alla scoperta delle Rupi di San Mauro e la Montagna Spaccata. Il trekking è un percorso a piedi che affronta vari dislivelli e differenti tipologie di terreno (sterrato, roccia, fango, vegetazione etc). Tra i punti di interesse dell’escursione ci saranno l’Abbazia di San Mauro, Cordoni dunali e Torre dell’Alto Lido. Info 3209493336

Foce dell’Ofanto e Festival dell’aquilone

In occasione del Festival Internazionale dell’Aquilone a Margherita di Savoia (BT), sabato 3 maggio si va in escursione a piedi alla scoperta della foce del fiume più importante della Puglia, l’Ofanto, che dopo 170 km termina il suo viaggio nel Mar Adriatico. Camminando tra piccoli bacini coperti da canneti, circondati prevalentemente da prati di salicornia e liquirizia, che fungono da riparo per gli uccelli stanziali e migratori, si potranno avvistare rapaci come il gheppio, la poiana, il falco di palude e svariati uccelli acquatici come il fenicottero rosa, il martin pescatore, la garzetta e la folaga. Percorrendo la parte finale della Ciclovia dell’Ofanto che si sviluppa lungo gli argini panoramici del corso d’acqua, si potranno anche osservare i piloni della vecchia teleferica che portava il sale dalle saline di Margherita di Savoia (BT) al porto di Barletta e la Torre Ofanto, costruita nel 1568 e facente parte del sistema difensivo costiero del Regno di Napoli, con le funzioni di avvistamento e comunicazione per arginare le frequenti incursioni saracene e corsare. Info www.viandantidelsud.it

Pizza, musica e autocostruzione in Masseria

Nell’agriturismo Moschella, nella contrada omonima a Cerignola, il 3 maggio è in programma un evento speciale. Si parte con un Laboratorio di Autocostruzione, per realizzare oggetti utili e creativi utilizzando materiali di Festival riciclo. Dopo il laboratorio, ci si potrà deliziare con una gustosa pizza cotta nel forno a legna, accompagnando la cena con la dolce melodia della musica tradizionale napoletana, della Napoli Centro band. Info 3515583318

Trekking a “6 zampe”

Una passeggiata al mare in compagnia degli amici a 4 zampe. Domenica 4 maggio è in programma un incantevole percorso lungo la costa di Polignano a Mare, tra dune fossili, grotte, falesie strapiombanti sul mare e lame che sfociano in pittoresche calette, che farà apprezzare l’ambiente marino di questo tratto costiero decisamente selvaggio. Dalla splendida Torre Incina fino alla Scoglio dell’Eremita scopriremo la genesi del litorale trapuntato di grotte, i fossili, oltre alle piante adattate all’alta salinità. Info 3204573111

Una Domenica al Museo

La DiscoverArt srls organizza il 4 maggio alle ore 10 (primo turno) e alle 17 (secondo turno) una visita guidata tematica nella quale si descriveranno e racconteranno i miti rappresentati sui prestigiosi reperti esposti nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTa) e le storie antiche del nostro territorio… specialmente quelle dedicate alle figure materne di divinità e uomini. Info 3279531594

Trani, perla delle Puglie

Sabato 3 maggio appuntamento con “Trani, perla delle Puglie: viaggio tra la Cattedrale e il centro storico”. Si potrà visitare la regina delle cattedrali di Puglia, che si specchia nell’acqua, dedicata a San Nicola Pellegrino e considerata uno splendido esempio di romanico pugliese, raccontando del Castello Svevo, del quartiere ebraico e della chiesa di Ognissanti. Punto d’incontro: Piazza Gradenigo, info 3403394708

Municipio IV in festa

Sabato 3 maggio, dalle ore 10 alle 13, “Municipio IV in festa”, la manifestazione patrocinata dall’amministrazione municipale nel centro sportivo “Leo dell’Acqua”, a Carbonara, recentemente restituito alla collettività dopo un lungo intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione.

Nel corso dell’evento, gratuito e aperto a tutti, i partecipanti potranno sfidarsi sui campi di calcio, basket e bocce o semplicemente trascorrere una giornata all’aperto in uno spazio rinnovato, pensato per il tempo libero e il benessere. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 3486048943 e 3245537651

Anima & Pietra

Si inaugura sabato 3 maggio, alle 18, nel Palazzo Ducale di Martina Franca (Piazza Roma 28) un altro prezioso capitolo della rassegna artistica «Anima & Pietra», con l’organizzazione di Michele Agostinelli e Concetta Antonelli. All’inaugurazione interverrà il sindaco Gianfranco Palmisano e la Consigliera delegata alla Cultura e Istruzione Annunziata Convertini.

Quindici artisti, tra arti visive e letteratura, si alterneranno tutti i giorni, fino al 18 maggio (negli orari 9,30-12,30 e 16-20, ingresso libero) per esporre la propria creatività, in una cordata che porta proprio il nome di «Anima & Pietra»: oltre ad Agostinelli e Antonelli, si tratta di Carlo Bottalico, Giuseppe Camicia, Patrizia De Silva, Giuseppe Genchi, Franco Giacopino, Nick Giu, Angela Guerra, Maria Pierno, Cinzia Rossi, Luca Samele, Giusy Scattarelli, Carlo Sedicino, Michele Sedicino.