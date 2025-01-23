Nuovi treni sulla tratta Bari-Barletta-Aeroporto

Due elettrotreni Alstom acquistati con cofinanziamento regionale

Nella stazione di Andria Sud di Ferrotramviaria sono stati presentati due nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, che percorreranno la tratta ferroviaria che collega Bari (piazza Aldo Moro), Barletta e l’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla”.

I due nuovi elettrotreni fanno parte della fornitura di complessivi 11 elettrotreni Alstom finanziata con circa 68 milioni di euro, di cui 57 milioni a carico della Regione Puglia, per il tramite di fondi ministeriali e dei fondi PNRR, e 11 milioni di euro a carico direttamente della Ferrotramviaria, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti dalla società con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio in data 30 dicembre 2021. La consegna degli 11 treni totali è stata avviata nel giugno 2023 con i primi cinque ETR e verrà completata entro il 2026. Con l’entrata in servizio dei 2 nuovi treni l’età media della flotta di Ferrotramviaria scende a 10,35 anni.

Gli ETR 104 forniti dalla Alstom sono treni elettrici mono piano, a 4 casse, con 4 motori di trazione, con 518 posti totali di cui 289 posti a sedere, 8 rastrelliere per bici, pensati per l’utenza a mobilità ridotta grazie all’incarrozzamento a raso, corridoi ampi e bagni appositamente attrezzati. Soprattutto sono dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecnologiche per rendere il viaggio sicuro e confortevole.

La struttura e l’isolamento della cassa in alluminio contribuiscono a migliorare l’isolamento termico, e anche i livelli di rumore e le vibrazioni sono stati ridotti al minimo. Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di PC, tablet e cellulari. L’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale. Le informazioni sul viaggio e sul numero di passeggeri presenti saranno diffuse mediante un sistema audio e monitor LCD. La sicurezza sarà garantita anche tramite videocamere di sorveglianza.

I nuovi elettrotreni rispondono, soprattutto, agli obiettivi di sostenibilità ambientale che Regione Puglia insieme alle aziende di trasporto ferroviario si sono date in vista del rinnovo delle flotte. Essi infatti sono riciclabili per il 95% e consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione, i sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri e la chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica mentre l’illuminazione a LED per i passeggeri si regola automaticamente sulla base della luce esterna.