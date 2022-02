Nuove date per le vaccinazioni anti covid ai bambini

Puglia sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,9%

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 49,9%, 15,8 punti sopra la media nazionale che invece è del 34,1% . Il 32% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 69% (+4% della media nazionale). Dati positivi in controtendenza con quelli del bollettino epidemiologico che segna un’impennata di nuovi casi (9289 casi su 56629 tamponi) e decessi (20), ma in sintonia con il numero in calo dei casi attivi (104866) e dei ricoverati (732 in area medica, 67 in terapia intensiva).

ASL Bari, è record vaccinazioni

Fino a ieri sono state somministrate 2 milioni e 932mila dosi di vaccino anti-Covid, di cui 760mila terze dosi. La copertura con ciclo completo risulta molto elevata sia per la popolazione over 12 (94%) sia per la fascia più ampia degli over 5 (90%). Per quanto riguarda i richiami “booster”, da eseguire dai 12 anni in poi e almeno a quattro mesi dalla conclusione del ciclo primario, la copertura è salita all’85,7% per l’intera area provinciale e al 93,7% se si prende in esame il gruppo over 50.

La campagna vaccinale ora è concentrata in modo particolare sulla fascia pediatrica 5-11 anni, in cui sono state erogate 69.377 dosi. La copertura ha raggiunto il 55% con prima dose e il 38% con due dosi, praticamente il doppio della copertura completa registrata a livello nazionale (19,5%).

ASL Brindisi, l’elenco degli hub aperti

Ci sono altre nuove date per la vaccinazione contro il Covid per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni. Domani, mercoledì 9 febbraio, sarà aperto il centro di Carovigno dalle 16 alle 20; giovedì 10 febbraio saranno attivi, dalle 15 alle 19, i punti vaccinali di Brindisi-PalaVinci, Cisternino (scuola primaria), Francavilla Fontana (De Amicis), Oria (Milizia) e San Vito dei Normanni (Lanza Del Vasto).

Anche per le vaccinazioni pediatriche è necessaria la prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”. È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata – anche per le seconde dosi – da scaricare al link

https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell’altro genitore.

ASL Foggia, sprint sulle fasce da 5 a 19 anni

In provincia di Foggia ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.046 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.651 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL BAT, open day sabato 12 febbraio

Continua anche nella Asl Bt la campagna di vaccinazione: sabato 12 febbraio dalle 9 alle 12,30 è in programma a Barletta un open day dedicato agli adulti dai 12 anni in su. Per partecipare all’open day non è necessaria la prenotazione. E’ possibile invece anticipare vaccinazioni già programmate se sono rispettati i tempi necessari che prevedono un minimo di venti giorni tra la prima e la seconda dose e almeno quattro mesi tra la seconda e la terza dose.