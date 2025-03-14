Nuove centraline Arpa in via Pinto e via De Amicis per prelievi di polveri da balconi e su edifici

Botta e risposta tra Università e ARPA Puglia. Una relazione dell’Università di Bari avrebbe evidenziato la presenza di fibre di amianto e di vetro, ma ARPA risponde “Non sono accreditati”

Alle ore 14.30 di ieri, Arpa Puglia ha prelevato un campione di polvere da uno dei balconi prospicienti l’area del crollo in via De Amicis per avviare le analisi finalizzate a verificare al presenza di fibre di amianto. Contestualmente, Arpa ha installato nuovamente le centraline per proseguire le indagini sulle polveri derivanti dalle attività di demolizione in corso. Sono stati prelevati campioni sia nel cortile della ex scuola Carlo Del Prete, attualmente adibita a sede del Municipio 2 del Comune di Bari, sia nella adiacente via Pinto. Campioni di polveri sono stati raccolti anche sul balcone di un appartamento al primo piano di un palazzo in via De Amicis 2.

Le analisi dell’Università

Questi ulteriori interventi sono stati richiesti dall’amministrazione comunale a seguito della ricezione dei risultati di una relazione prodotta dall‘Università degli studi di Bari, dipartimento di Scienze della terra e Geoambientali, relativa alle indagini SEM effettuate su un campione in polvere, prelevato dal pavimento del balcone su mandato di una condomina del civico 2 di via Edmondo De Amicis. Il campione in questione, osservato in microscopia elettronica avrebbe evidenziato la presenza di fibre di amianto e di vetro. In uno stralcio della relazione si evidenzia che “Il campione, osservato in microscopia elettronica a scansione corredata di microanalisi in dispersione di energia, ha evidenziato la presenza di numerose fibre di amianto, in particolare crisotilo (negli allegati 1, 2 e 3 se ne riportano immagini e microanalisi elementali delle più significative), e di numerose fibre di vetro“.

La risposta di ARPA

Le analisi eseguite da ARPA Puglia dal giorno successivo al crollo attraverso 2 linee di prelievo e rimaste sul posto 24 ore, non avevano rilevato tracce della pericolosa fibra. Le analisi dei campioni prelevati erano state eseguite nel laboratorio del Dipartimento Provinciale ARPA di Brindisi, unico centro di riferimento regionale per l’amianto riconosciuto dal Ministero della Salute. Malgrado il responso positivo, precisa Arpa, sono tuttavia continuate ulteriori attività finalizzate a verificare la presenza nell’area di materiali che potrebbero contenere amianto. Infatti, già la settimana scorsa erano stati prelevati campioni di detriti caduti al suolo, presumibilmente da una tubazione, che avevano rivelato attraverso le analisi la presenza di fibre di amianto nella matrice cementizia.

Ora si aggiungono le nuove analisi anche sulle polveri, richieste dal Comune. Intanto ARPA Puglia non ci sta e precisa che “si riserva valutazioni sui contenuti della relazione dell’ università di Bari, di cui si è avuta notizia in giornata odierna (per chi legge, ieri), relativa ad un “campione di polvere” che sarebbe stato prelevato da un balcone nei pressi del palazzo crollato. La relazione in questione non proviene da un laboratorio inserito nell’elenco dei laboratori qualificati del Ministero della Salute”.

Le misure di sicurezza

Si ricorda che, come da ordinanza del sindaco Vito Leccese, firmata ieri, mercoledì 12 marzo 2025, è vietato l’affaccio all’esterno delle finestre, è imposto l’obbligo di mantenere chiuse le finestre e di utilizzare idonei dispositivi di protezione (mascherine) nelle aree esterne delle zone circostanti l’edificio interessato dal crollo (via Pinto, via De Amicis nel tratto compreso fra Corso Benedetto Croce e via della Repubblica, via Fornelli nel tratto tra via Pinto e via della Repubblica, corso Benedetto Croce nel tratto tra via Bottalico e via Monfalcone) sino a comunicazione di cessate attività. A questo si aggiunge l’attività di monitoraggio ambientale continuativo, predisposta dall’amministrazione comunale, attraverso il posizionamento di un laboratorio mobile, installato da ditta specializzata iscritta all’albo nazionale gestori ambientali per verificare la presenza di polveri dannose per la salute pubblica; nonché le attività di nebulizzazione attiva per contenere la dispersione delle polveri durante gli interventi di demolizione controllata in corso.