Nuova area fitness a Pane e Pomodoro

È stata donata dall’azienda farmaceutica Pfizer al Comune di Bari

Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è stato inaugurato il “Percorso di vita”, un’area attrezzata per l’attività fisica e il fitness aperta a tutti i cittadini, donata al Comune di Bari da Pfizer Italia nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”, promossa dall’azienda farmaceutica con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Susan G. Komen Italia e Europa Donna Italia, che dal 2017 dà voce alle storie delle donne con tumore al seno metastatico.

Come dimostrato da alcune evidenze scientifiche, nelle persone con tumore l’attività fisica migliora l’aderenza e le risposte alle terapie, contrasta la progressione della malattia, aumenta la sopravvivenza e riduce l’impatto degli effetti collaterali. Per le donne con tumore al seno metastatico l’esercizio fisico rappresenta una risorsa utile per aumentare la forza e la resistenza fisica nello svolgimento di attività quotidiane, gestire il senso di spossatezza e aumentare la propria autostima.

All’evento sono intervenuti il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, la presidente Komen Puglia Linda Catucci e il direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS di Bari Vito Lorusso.

L’area fitness è allestita con macchine di ultima generazione che offrono la possibilità di modifica dell’intensità del livello di allenamento a seconda del target di età e capacità, tramite il proprio smartphone, attraverso app gratuita.