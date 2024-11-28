Nucleare, un modello digitale per la sicurezza dei siti

Realizzato da ENEA nell’ambito di un progetto europeo, serve a formare il personale e gestire le attività. Intanto il Mase attiva la procedura Vas per il deposito scorie

Un modello virtuale per formale il personale e gestire i siti nucleari. Si tratta del progetto europeo CLEANDEM, nel quale sono coinvolti 11 Paesi Ue. Per l’Italia ha partecipato ENEA alla realizzazione del modello-gemello digitale (DT – Digital Twin) che intende testare e collaudare le attività necessarie per la disattivazione e dismissione (D&D) ed effettuare le verifiche nella fase di caratterizzazione finale e rilascio dei siti nucleari. Per fare ciò viene utilizzata una piattaforma robotica senza pilota UGV (Unmanned Ground Vehicle Platform) per studiare i siti e progettare le attività necessarie.

“L’obiettivo è di risparmiare tempo, abbattere i costi, ridurre l’impatto ambientale e limitare al minimo l’intervento umano per migliorare la sicurezza dei lavoratori e della popolazione”, spiega Luigi Lepore, ricercatore del Laboratorio Caratterizzazione radiologica e gestione rifiuti radioattivi, responsabile del progetto per ENEA.

Il sistema quindi permette di testare eventuali rischi per la salute umana e per l’ambiente e capire anche i tempi di intervento, visto che tutte le attività, dall’attivazione alla disattivazione e alla bonifica dell’’intera area, necessita dell’intervento umano e solo quando i livelli radioattivi sono tollerabili o poco rilevanti.

Per avere delle procedure testate comuni, i partner del progetto hanno scelto una piattaforma database SQL (Structured Query Language) come soluzione migliore per armonizzare tutte le esigenze. Contestualmente, è stato sviluppato anche un prototipo del sistema criogenico per intrappolare il carbonio-14 nell’anidride carbonica atmosferica e per misurarne la concentrazione.

Intanto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la fase di scoping prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico.

“Lo svolgimento della procedura di VAS sull’iter di localizzazione del Deposito Nazionale – ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione della CNAI. In questo modo offriamo la possibilità alle Amministrazioni locali di partecipare nuovamente al processo decisionale prima della approvazione della Carta”.

L’elenco delle 51 aree idonee individuate dal Ministero è stato pubblicato sul sito del Mase il 13 dicembre 2023. La scelta è ricaduta su 6 regioni, ovvero Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Piemonte e Lazio. I siti pugliesi sono Altamura, Laterza e Gravina in Puglia, mentre la provincia di Viterbo è quella con più aree individuate.

Il Ministero spiega che “il Deposito Nazionale è un’infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di sistemare definitivamente e in sicurezza i rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività, oggi stoccati all’interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, prodotti dall’esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca.”. Molti territori si sono opposti, perché praticamente nessun politico, è ovvio, vorrebbe le scorie nella propria regione, ma l’iter burocratico-amministrativo è oramai avviato e il Ministero deve trovare una soluzione che vada bene a tutti.