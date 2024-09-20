“Non chiamatelo più maltempo”. Il triste giorno dopo in Romagna.

Crescono le polemiche e nessuno vuole la colpa dell’ennesimo disastro ambientale che non si è saputo gestire. I danni sono ingenti e si sommano a quelli non ancora pagati dell’alluvione dello scorso anno.

In Romagna il “the day after” è amaro, triste e pieno di polemiche.

I cittadini abitanti non si danno pace e non capiscono come sia stato possibile ricadere nello stesso incubo di un anno fa, il Governo, tramite il ministro Musumeci accusa la Regione di non aver speso i soldi messi a disposizione dal governo, il centrosinistra accusa il governo di scarsa attenzione verso i territori alluvionati e ricorda la mancata nomina di Bonaccini al ruolo di commissario, che è stato assunto dal generale Figliuolo.

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I terribili numeri di questa “nuova” alluvione

Come sempre ad avere la peggio sono i luoghi colpiti, gli abitanti sfollati e i danni alle cose (che già non erano stati totalmente risarciti dalla scorsa alluvione): nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena i numeri parlano di 1500 sfollati, oltre 350 mm di pioggia caduta in 48 ore, 500 interventi nelle ultime 24 ore, 2 dispersi e una mappatura dei danni che deve ricominciare il conto.

Il dolore e la rabbia si mescolano e, ancora un volta, tocca arrotolare le maniche per spalare fango e ricominciare a vivere.

Le associazioni ambientaliste fanno sentire il loro sostegno e il loro punto di vista

A sostegno scendono in campo anche le associazioni ambientali come Legambiente, Greenpeace, WWF ma anche il Sima con comunicati e post sui social dove, oltre alle parole di vicinanza verso le zone colpite, si denuncia una situazione che deve essere affrontata

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alle immagini che ci arrivano dall’Emilia-Romagna e dalle Marche. Siamo vicini alle tante persone che stanno vivendo momenti difficili, allontanate dalle loro case, dai loro affetti o dalle loro aziende, augurandoci che quest’ultima emergenza possa rientrare al più presto – scrive Legambiente – ”l’urgenza di intervenire è ormai sotto gli occhi di tutti. Gli effetti sempre più violenti dell’emergenza climatica, su cui anche gli scienziati dell’IPCC si sono più volte soffermati con i loro studi, sono ormai tangibili anche nel nostro Paese, che è tra i più esposti nel continente europeo. Eventi che si stanno verificando con sempre maggiore frequenza e intensità e a pagarne lo scotto sono come sempre i territori e i cittadini. Oggi una delle grandi sfide legata alla lotta alla crisi climatica riguarda anche la vera mitigazione del rischio idrogeologico. Alla fine dello scorso anno il Governo Meloni, dopo sei lunghi anni, ha finalmente approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Ma al Ministro dell’ambiente e al Governo ricordiamo che è necessario stanziare le risorse economiche necessarie, e ad oggi ancora assenti, altrimenti il rischio è che questo piano resti solo sulla carta. Risorse che invece continuiamo a spendere per intervenire dopo i disastri”.

Greenpeace interviene con un post critico nei confronti delle scelte politiche a favore dell’industria: “Ormai intere comunità, anche in Italia, sono costrette a convivere con il pericolo e la paura di perdere tutto come effetto della crisi climatica. Poche ore fa la premier Meloni definiva “disastrosi” i risultati del Green Deal europeo. Ma il vero disastro sta avvenendo in Regioni costrette sempre più spesso a pagare il prezzo di scelte politiche piegate agli interessi dell’industria dei combustibili fossili e allo scempio dei territori. A pagare i danni che stanno causando dovrebbero essere i responsabili della crisi climatica, in primis le aziende del petrolio e del gas e non le persone che ne subiscono le conseguenze”.

Il WWF vuole rimarcare “l’assoluta assenza dei necessari atti politici e operativi per adeguare il Paese alla nuova realtà climatica, sia nella mitigazione –abbattimento emissioni- sia nell’adattamento. In Romagna si è ripetuto in due anni un disastro che una volta si riproponeva dopo secoli, dimostrando ancora una volta, e non se ne sentiva il bisogno, che siamo in un nuovo clima”.

Spezza una lancia a favore di quello che si è fatto in Emilia Romagna, denunciando la politica del Governo e i rimborsi mai arrivati e chiede l’attuazione del Piano di Adattamento Climatico: “in Romagna alcuni interventi per l’emergenza sono stati effettuati, tant’è che una quantità d’acqua pari o superiore a quella dello scorso anno ha provocato meno danni alle persone (sulle cose è ancora presto per dirlo). Purtroppo la Regione continua a gestire i corsi d’acqua con interventi di manutenzione totalmente inadeguati e spesso controproducenti, come il WWF da anni denuncia. Si interviene ancora e soprattutto a seguito delle emergenze, mancano prevenzione e pianificazione e soprattutto gli strumenti necessari, come ad esempio i Programmi di gestione sedimenti, previsti per legge, mancano per quasi tutto il territorio (c’è praticamente solo per il Po), peraltro previsti per legge.

Nel 2023, poi, il Governo aveva promesso rimborsi del 100% ai cittadini: questi rimborsi non sono arrivati affatto e la maggior parte degli alluvionati ha potuto contare solo sulla società civile e il supporto locale. Il WWF chiede che sia dia immediatamente applicazione al Piano di Adattamento, sia varando subito gli organismi di governance e di attuazione, inclusi quelli di partecipazione, sia prevedendo un piano di stanziamenti adeguati nella ormai prossima finanziaria. Inoltre è indispensabile avviare Piani strategici locali di adattamento. Altrettanto vitale prevedere i finanziamenti per la neutralità climatica, se le emissioni continueranno a salire, rischiamo di non riuscire a gestire i cambiamenti del clima.

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La Società Italiana di Medicina Ambientale SIMA esamina i dati ISPRA ricordando i molti comuni italiani esposti a rischio frane e alluvioni

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ricorda come, dal 1944 al 2023 i danni prodotti da dissesto idrogeologico (frane, alluvioni, ecc.) e terremoti hanno raggiunto in Italia la maxi-cifra, ai valori correnti, di 360 miliardi di euro. “Gli eventi estremi come quello che ha colpito nelle scorse ore l’Emilia Romagna risultano sempre più frequenti nel nostro Paese. Le alluvioni, che negli ultimi anni sono diventate più frequenti e intense, sono state attribuite a vari fattori, tra cui il cambiamento climatico e la cattiva gestione del territorio”.

Una piaga ben nota dal momento che, secondo i dati ISPRA, il 91% dei comuni italiani è esposto al rischio di frane e alluvioni

“Esistono soluzioni praticabili per ridurre il rischio alluvionale e mitigare gli effetti” – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – “Le buone pratiche includono l’adozione di infrastrutture verdi, come parchi fluviali e bacini di espansione, che permettono di assorbire le acque piovane in eccesso. In Olanda, il progetto “Room for the River” ha creato zone alluvionali naturali che riducono la pressione sui sistemi di dighe, permettendo al fiume di espandersi in aree controllate. Questo ha ridotto notevolmente il rischio di alluvioni nelle aree urbane. Anche in Germania, lungo il fiume Reno, sono stati creati bacini di ritenzione che permettono di controllare il flusso delle acque e ridurre i danni durante le piene”.

“La prevenzione, la pianificazione urbanistica sostenibile e la creazione di infrastrutture resilienti sono fondamentali per ridurre il rischio alluvionale. Investire in queste misure non solo salva vite, ma riduce anche i costi economici a lungo termine: secondo l’European Environment Agency, ogni euro investito in prevenzione può far risparmiare fino a sei euro in spese di riparazione dei danni”.

Potrebbe essere possibile evitare quindi che tragedie come quelle che hanno colpito l’Emilia-Romagna si ripetano in futuro, cercando di ridurre non solo i rischi per la popolazione, ma anche le enormi ricadute economiche per il nostro Paese?

Sicuramente si. Basta volerlo.