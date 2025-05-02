Non basta una transenna per salvare i Fratini a Bari…

I lavori nella zona di Costa Sud disturbano la nidificazione. L’inquinamento ambientale mette a rischio la biodiversità del Torrente Valenzano, vero “autogrill” per l’aviofauna. Quanti altri Fratini riusciranno a nascere a Bari?

Gli avvistamenti degli ultimi giorni lo confermano. Sono nati i primi piccoli di Fratino vicino alla foce del Torrente Valenzano ma le nidiate baresi sono a rischio tra passeggiate sulla spiaggia e primi ombrelloni piantati nella sabbia.

In Italia il Fratino, piccolo trampoliere acquatico lungo 16-18 cm e dalle lunghe zampe esili, nidifica sulle coste dell’Adriatico e del medio Tirreno ma la sua popolazione si è dimezzata nel corso degli ultimi decenni. Il suo habitat è la zona costiera, non necessita di ripari in zone boscose o erbose ma riesce a nidificare tra le dune della spiaggia. Un adattamento che non sempre è garanzia di “luogo sicuro”. Disturbati dall’antropizzazione, i Fratini e molte altre specie migratorie trovano sempre più ostacoli nella fase riproduttiva perché la schiusa delle uova è ostacolata dalle incursioni umane e i pulcini faticano a diventare grandi. Nonostante il buon grado di adattamento e le abilità di volo, fra cambiamenti climatici e perdita degli habitat, sono oggi una specie a rischio estinzione.

L’emozione della schiusa

“Non immaginavo che a due passi dalla città ci fosse un luogo così prezioso per l’avifauna”. A raccontare l’emozione del primo avvistamento, ormai 16 anni fa, è Gabriele Fortunato attivista barese del Wwf e della Lipu che sorveglia il litorale sud di Bari.

Sono molte le specie che scelgono questa zona per sostare, nutrirsi, riposarsi, nidificare. Dal 2009 l’attivista ha osservato il passaggio di specie come Piro Piro, Gambecchi, Combattenti, Cutrettole, Pantane, Sgarze ciuffetto, Averle capirossa, Averle isabellina, Mignattai, Oche selvatiche. “Tutte specie abbastanza rare. Il passaggio dell’Averla isabellina ad esempio – spiega Fortunato ad Ambient&Ambienti– è stata la seconda segnalazione in Puglia”.

Da tempo segue le nidificazioni, riconosce le specie, controlla gli inanellamenti, monitora il passaggio della fauna migratoria. Osserva anche lo stato della natura barese che ospita questo passaggio. “Purtroppo è a rischio tra rifiuti, occasionali ripuliture e pochi controlli a tutela delle specie nel delicato periodo della nidificazione”.

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L’allarme degli attivisti baresi

Nei giorni scorsi, ha documentato alla foce del torrente Valenzano, la schiusa delle prime uova di Fratino ma ha anche visto quanto insufficienti siano le transenne messe dal Comune di Bari a protezione dell’area.

“Nei giorni scorsi ho visto i primi piccoli di Fratino. In queste foto c’è un adulto che si prende cura dei piccoli. Nelle immagini infatti si notano un bel po’ di zampe nella sabbia proprio per questo motivo. Questa specie però corre molti rischi”. In particolare, le prime giornate di bel tempo non aiuteranno le nuove nidiate. “Soprattutto in questi primi weekend con il sole e nelle giornate di festa la gente sta cominciando ad andare in spiaggia. Sdraio, ombrelloni, anche semplici camminate o cani portati a passeggio disturbano gli esemplari. Servirebbe un maggiore monitoraggio: cartelli e transenne non bastano, la gente non li rispetta”.

Per questo lancia l’allarme, nella speranza che sia possibile una forma di sorveglianza della zona o di controllo rafforzato del rispetto delle ordinanze comunali nell’area.

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Transenne insufficienti a fermare chi vuole passeggiare sulla spiaggia

Come ogni anno, un’ordinanza sindacale vieta l’accesso a persone e cani nelle aree interessate dalla deposizione sul finire della primavera e l’inizio dell’estate.

Tuttavia, come la cattiva educazione insegna, molti ignorano il divieto. Con lo stesso disprezzo per gli equilibri naturali c’è chi abbandona i rifiuti e mette a rischio la biodiversità e la bellezza paesaggistica di quella che potrebbe essere o che dovrebbe essere considerata un’importante “oasi verde urbana”.

Il torrente Valenzano, così chiamato perché si origina nel comune di Valenzano, attraversa il territorio di Mungivacca e sfocia nel mare Adriatico lungo il Canalone del quartiere Japigia, è un’area umida molto importante per la sopravvivenza di varie specie. Ma nessuno la controlla.

“Non so da quanto tempo c’è un vecchio gommone abbandonato – continua l’attivista che ci manda anche una foto scattata nel 2021 in cui un esemplare di Pettegola sosta proprio sulle sponde del relitto – che continua a stare lì insieme ad altri rifiuti abbandonati. Non capisco perché non venga rimosso”.

I Fratini, in particolare, scelgono due zone a Bari: il torrente Valenzano e la zona di Costa sud ma lì, adesso, i lavori in corso (la fine del cantiere è prevista per dicembre 2026) disturbano l’avifauna. “Il Valenzano invece è molto più tranquillo ma mi preoccupa lo stato di abbandono della zona. Per questa e molte altre specie la foce del torrente è come un autogrill. Non solo nidificano ma riposano e si alimentano prima di ripartire. L’area naturalistica è però usata come discarica. Ci buttano di tutto: spazzatura, sedie, materiali di ogni tipo. E invece, dalla salubrità del luogo dipende la sopravvivenza dei Fratini e della fauna che vi passa”.

Tra l’altro, i Fratini sono uccelli abitudinari. “Tornano nello stesso posto ogni anno. Hanno una memoria del luogo dove hanno fatto il nido l’anno precedente. Se non ci sono disturbi antropici o di altri animali questa memoria si altera”.

Come dire che l’incuria, la sporcizia e i divieti di avvicinamento che non tutti rispettano stanno mettendo a rischio le future covate.

Tuttavia, un altro problema si profila all’orizzonte. In cantiere ci sono i lavori del Comune di Bari per il nuovo parco di riforestazione urbana che includerà proprio l’area del Torrente Valenzano. Se è più che apprezzabile l’obiettivo finale della riqualificazione delle sponde del canale Valenzano, con la piantumazione di circa 1.800 nuovi alberi, la creazione di percorsi pedonali, ciclopedonali e ciclabili, i progetti di agroecologia sostenibile, la creazione di parchi e giardini urbani e la complessiva riqualificazione di un’area oggi sostanzialmente in stato di abbandono, i naturalisti non nascondono timori di contraccolpi sull’habitat delle specie selvatiche.

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Il Fratino, una specie in pericolo

Vive in prossimità delle spiagge dove costruisce i suoi nidi creando una fossetta (sostanzialmente invisibile) nella sabbia all’interno della quale depone le uova che hanno una colorazione mimetica per sfuggire ai predatori. I nidi sono in zone rialzate rispetto al mare, dove la vegetazione dunale è rada e dove si accumulano piccole quantità di detriti e ramoscelli che aiutano il Fratino a mimetizzarsi. Dopo un mese di cova (i nidi solitamente contengono 3-4 uova) nascono i pulcini, che sono in grado di camminare dopo poche ore e di volare dopo quattro settimane. Tuttavia, la presenza di persone vicino ai nidi è fonte di disturbo per il Fratino che, sentendosi minacciato, può abbandonare le aree di nidificazione o interrompere le attività di cova. Generalmente risiede nelle zone di riproduzione da fine marzo a giugno-luglio, alimentandosi prevalentemente di crostacei, molluschi ed altri invertebrati. Questi piccoli trampolieri sono noti per la loro abilità di volo e per l’abitudine di pescare immergendosi rapidamente in acqua per catturare le prede. L’inquinamento delle acque marine, specialmente la presenza di plastica e rifiuti, è una minaccia diretta per i Fratini che possono ingerire involontariamente i rifiuti o rimanere intrappolati nelle reti da pesca abbandonate.

Il Fratino (qui si può ascoltare il suo canto) è tutelato dall’Allegato 2 della Convenzione di Berna – Convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, inerente le specie faunistiche rigorosamente protette, dall’Allegato 2 della Convenzione di Bonn, Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, inerente le specie in cattivo stato di conservazione, dalla Direttiva CEE 79/409 “Uccelli” e dalla Legge Nazionale sulla Caccia 157/92 dove è inserita nell’Allegato 1 come “specie particolarmente protetta.

Dal 2016 il Fratino è diventato un indicatore della FEE, organismo internazionale che assegna la Bandiera Blu, per certificare la buona qualità ambientale dei litorali. La sua presenza è un buon indice dello stato di salute dell’ecosistema costiero.

Secondo la Lipu la popolazione italiana conta 500-700 coppie ma ha un trend che appare in forte declino negli ultimi decenni. Abbastanza stabile nell’Alto Adriatico – stimate 300 coppie suddivise in 37 colonie – la popolazione di Fratino risulta invece in più sensibile decremento man mano che ci si sposta più a sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia.

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