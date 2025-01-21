NEOM: la città venuta dal futuro o miraggio saudita?

Come in una storia da “Mille e una notte” sta per nascere dalla sabbia NEOM, la futuristica città progettata dal principe dell’Arabia Saudita. Ma non potrebbe essere tutto così bello come appare

NEOM: dal greco “neo”, nuovo, e dall’arabo “mustaqbal”, futuro. Ma la lettera “m” è anche l’inizio del nome di Mohammed bid Salman, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, nonché promotore e investitore del progetto. Ma cos’è NEOM?

La si potrebbe definire una città stato nel deserto, nella regione saudita del Tabuk, a nord est del Paese. Una visione, il miraggio di una megalopoli sulle sponde del Mar Rosso grande 26.500 km2, completamente alimentata da energie rinnovabili e dal costo di 500.000 miliardi di dollari. La città, che prende il nome dalla società fondata dal principe arabo per sviluppare l’opera, verrà inaugurata nel 2025. E tra i collaboratori spunta anche l’Italia.

Il progetto

Nel 2017, nell’ambito del programma Saudi Vision 2030, il principe dell’Arabia Sudita, Mohammed bin Salman Al Sa’ud, ha presentato l’idea di una città che potremmo definire “fantascientifica”. I numeri parlano già di per sé: con una grandezza complessiva di 26.500 km2, la Puglia ha un’estensione poco superiore a 19mila km2, e 468 km di costa, NEOM si dovrebbe dividere in cinque regioni, fino ad ora quelle annunciate, che spaziano dalla montagna, al deserto fino al mare. La “Megalopoli” saudita, situata in una zona economica speciale, quindi con maggiori deroghe commerciali, si troverebbe a circa sei ore di volo dal 40% dei Paesi del mondo e dovrebbe sfruttare unicamente energia rinnovabile.

Se questo non fosse abbastanza, nei progetti del principe sarà fondamentale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo infrastrutturale, con annunciate innovazioni anche nella mobilità. Insomma, la perla del deserto, il regno dei sogni di bin Salman sembra portarci nel futuro, in quelle situazioni tra miraggio e realtà da non sembrare possibili. Ma è veramente tutto oro quello che luccica?

Analizziamo il progetto più nel dettaglio nelle sue cinque regioni: The Line, Oxagon, Trojena, Sindalah e Magna.

The Line: una linea sottile tra realtà e miraggio

Il fiore all’occhiello delle cinque regioni che dovrebbero comporre NEOM è senza dubbio The Line. Una città, o un quartiere dipende dai punti di vista, lunga 170 chilometri e largo 200 metri, appunto una linea, sviluppato tanto in orizzontale che in verticale. Con un’altezza di 500 metri dal livello del mare, “The Line” dovrebbe attraversare diagonalmente la zona centro-meridionale di NOEM, passando dalle valli montuose, al deserto fino al Mar Rosso. “Niente strade, automobili o emissioni, funzionerà al 100% con energia rinnovabile e il 95% del territorio sarà preservato per la natura”, recita il sito ufficiale del progetto, sostenendo di dare un modello per le città del futuro.

L’idea dietro questa porzione della megalopoli è quello di creare, in soli 34 chilometri quadrati, un ambiente efficiente a 360 gradi. La capienza di The Line è stimata intorno a 9 milioni di abitanti, ricordiamo che Roma ne ha circa 3 milioni, per i quali saranno disponibili tutti i servizi essenziali e sarà messa a disposizione una ferrovia in grado di percorrere tutta la struttura in venti minuti. Questa organizzazione sarà possibile grazie alla divisione in scompartimenti, contenenti ognuno 80mila persone. Per tutti i 170 km di lunghezza verranno apposti, inoltre, degli specchi sulle pareti esterne della “linea” che serviranno a nascondere il sistema di ventilazione.

Il capo del progetto è l’australiano Giles Pendelton, specialista in sostenibilità urbanistica e membro del “Middle East Council of Shopping Centres & Retailers”, che descrive il lavoro come rivoluzionario. Ma forse non tutto sta andando secondo i piani.

Secondo le stime, entro il 2030 The Line dovrebbe essere in grado di ospitare almeno 1,5 milioni di persone, ma per una fonte citata da Bloomberg, interna al progetto, entro quella data si riusciranno ad accogliere meno di 300mila persone, con solo 2,4 chilometri completati. Sembrerebbe, in più, che alcuni appaltatori abbiano cominciato a licenziare personale. Un possibile motivo, conclude Bloomberg, potrebbe essere l’ancora mancata approvazione del budget 2024 che potrebbe aver portato a un rallentamento dei lavori per i costi elevati.

Il progetto, inoltre, ha costretto all’emigrazione la tribù Huwaitat, che guidata da Awda Abu Tayy ha preso parte alla rivolta araba contro gli ottomani dell’emiro Faysal alleato con Lawrance d’Arabia. I lavori hanno anche influenzato la migrazione degli uccelli.

Oxagon: il gigante del Mar Rosso

La più grande struttura galleggiante del mondo. In questo modo viene presentato Oxagon, una delle regioni di NEOM, in particolare il distretto commerciale. Con circa 200 chilometri quadri di superficie, Oxagon si divide in due differenti aree: un esagono completamente sulla terraferma, nel quale si trova il quartiere industriale, e un ottagono, la struttura principale, con 48 chilometri quadrati completamente sull’acqua. In questa zona si condurranno le principali attività del settore, dalla ricerca alla conservazione delle merci. La sua posizione quasi totalmente sull’acqua, inoltre, potrà giovare delle rotte commerciali sul Mar Rosso. L’ottagono sarà diviso in quattro settori: il villaggio turistico; il wadi, una zona naturale per le escursioni; la innovation bay, il luogo dove si svolgeranno le ricerche scientifiche; e il porto.

A che punto è la costruzione? Al momento non è dato saperlo, ma Webild, un gruppo multinazionale italiano con sede a Roma, ha concluso un contratto di 1,4 miliardi di dollari per la costruzione di una ferrovia di 57km per connettere Oxagon con le altre zone di NEOM.

Trojena: il sogno saudita finanziato anche dagli italiani

A circa 50km dal golfo di Aqaba e grande 60 km quadrati, Trojena dovrà essere la destinazione di lusso della megalopoli. In questa zona sono stati già programmati i giochi asiatici invernali 2029 e i mondiali di calcio 2034, e si dovrà comporre di ville lussuose su alture fino a 2600 metri dove verranno montate anche delle piste sciistiche.

Tra i principali finanziatori spicca ancora una volta Webuild che con un contratto di 4,7 miliardi di dollari “costruirà tre dighe per realizzare il lago d’acqua dolce di Trojena, 2,8km di lunghezza”, come si può leggere sul sito. Verrà costruito anche The Bow, una grande struttura che dovrà includere anche un hotel. “Per la realizzazione delle opere, si stima saranno impiegate oltre 10.000 persone, tra personale diretto e di terzi”, continua Webuild nella descrizione del progetto.

Trojena dovrà poter accogliere 700.000 visitatori e 7.000 residenti.

Sindalah e Magna: il centro turistico della megalopoli

Per finire Sindalah e Magna. In particolare la prima, inaugurata con un “soft opening” a ottobre, avrà il design e il “masterplan” realizzato dallo studio di architettura LUCA DINI Design & Architecture. Sindalah dovrà accogliere, nei suoi 84 ettari, visitatori da tutto il mondo. Ci saranno architetture che si dovranno armonizzare con il paesaggio. Ancora l’Italia.

Ma chi paga?

Si chiama Mohammed bin Salman Al’Saud, figlio del re dell’Arabia Saudita Salman bin Aziz Al’Saud. Primo ministro dal 28 settembre 2022, Mohammed bin Salman ha un curriculum noto a livello internazionale. Nel 2019 è stato accusato dall’ONU di essere il mandante dell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Considerato la mente dietro l’intervento saudita contro i ribelli in Yemen nel 2015 e l’embargo contro il Qatar nel 2017, è accusato di aver svolto l’operazione degli oppositori politici tra il 2017 e il 2019. Si è distinto anche per essere il promotore dell’iniziativa Saudi Vision 2030 per l’affiancamento “dell’Arabia Saudita dalla dipendenza dal mercato delle fonti energetiche, nel cui quadro si inscrive la scelta della capitale Riyad come sede della Expo 2030 decisa nel novembre 2023 dalla Assemblea generale del Bureau International des Expositions“, si legge sulla Treccani.

Il principe ereditario è presidente del Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano Saudita che vale oltre 900 miliardi di dollari e che ha utilizzato per finanziare NEOM.

Un progetto che si mostra come rosa del deserto, ma rischia di rivelarsi nulla più che sabbia negli occhi.