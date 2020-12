Natale in viaggio sì, ma virtuale

Buoni per la patente nautica, per un viaggio esotico o per ciclotrekking in Puglia. Oppure un tour in un mercatino di Natale virtuale. Proposte per viaggiare, e non solo con la fantasia

Per questo Natale i turisti impenitenti che non vogliono rinunciare alla vacanza fuori dalle mura domestiche potranno consolarsi con delle proposte che, più semplicemente, rimandano l’agognato viaggio a tempi migliori. Ecco qualche proposta, dalle più esotiche alle più vicine alla natura della Puglia. E non mancano i mercatini.

Viaggi e crociere post Covid

Dal tour operator nautico Horca Myseria, ecco un’idea che fa viaggiare lontano. Basta andare sul sito horcamyseria.it, accedere al link “Buoni Regalo HM” e compilare il form dedicato per comprare tagliandi del valore annuale di vari importi (da 30 a 300 euro). Questi tagliandi contribuiranno, a quota intera o a parte, al pagamento non solo di viaggi e crociere ma anche di corsi on line per conseguire la patente nautica anche online. A pagamento effettuato si riceverà tramite posta elettronica la ricevuta d’acquisto mentre il beneficiario si troverà, alla data prescelta, una mail con il buono regalo ricevuto nella veste grafica scelta al momento della prenotazione.

Scopri la Puglia in bici

Dalla Cooperativa Serapia viene l’offerta diversificata di esperienze immersive nella natura e nella cultura della Puglia. Le proposte sono legate a tre colori: rosso, verde e giallo. Il Pacco rosso (50 euro) offre l’esperienza combinata Trekking-ciclotrekking-escursione in barca : in barca nello splendido scenario di Polignano a mare, in bici tra gli olivi secolari del Parco delle Dune Costiere di Ostuni e a piedi lungo i sentieri dell’incantevole Bosco delle Pianelle di Martina Franca. Scopri di più.

Il Pacco verde, invece (25 €), regala la possibilità di muoversi in bici tra gli olivi secolari del Parco delle Dune Costiere di Ostuni e a piedi lungo i sentieri dell’incantevole Bosco delle Pianelle di Martina Franca. Scopri di più.

Il Pacco giallo, infine (25 euro), offre un’esperienza da fare in coppia a scelta tra “In bici tra gli olivi secolari del Parco delle Dune Costiere di Ostuni” o a “piedi lungo i sentieri dell’incantevole Bosco delle Pianelle di Martina Franca”. Scopri di più.

Tutti i buoni regalo saranno spendibili entro il 31 dicembre 2021.

Digital Xmas, il primo villaggio di Natale digitale

Anche per chi è appassionato di mercatini di Natale c’è la soluzione, naturalmente online. Digital Xmas è il primo Villaggio di Natale online, nato con l’obiettivo di salvare la magia di questo periodo in un anno atipico. Fino al 6 gennaio 2021, le famiglie di tutta Italia potranno così riunirsi e rivivere lo spirito autentico di questa festa, con i suoi valori di condivisione e solidarietà, ma anche di spensieratezza e divertimento.

Il progetto nasce da un’idea dei fondatori delle agenzie milanesi 24 PR & Events e Blank, e da una parte vuole offrire ai piccoli commercianti e alle onlus uno spazio per avere visibilità e vendere i propri prodotti, e dall’altra regalare ai visitatori un’ampia scelta di attività ed eventi – tutti rigorosamente online – per vivere anche se a distanza l’atmosfera natalizia.

Lo sfondo del mercatino virtuale è un paesino di montagna immaginario, ricoperto da una soffice neve, addobbato e popolato da vari personaggi, all’interno del quale i visitatori potranno scoprire decine di contenuti con un semplice clic su una casetta, una bancarella o su altri degli elementi presenti. Sarà aperta a tutti e gli utenti potranno accedervi in qualunque momento visitando digitalxmas.net e registrandosi gratuitamente. Sono state selezionate attività per tutta la famiglia: dai giochi alle esperienze virtuali, dagli show cooking con chef professionisti e nonne ai cori gospel, dai i tutorial per gli allestimenti fino all’intrattenimento per i più piccoli. Proprio ai bambini è stata posta molta attenzione nella selezione dei contenuti: potranno, tra le altre cose, visitare la Casa di Babbo Natale e scrivergli la loro la letterina.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è dare spazio alla solidarietà. Ecco perché gli organizzatori hanno coinvolto nel progetto realtà come Croce Rossa Italiana, Unicef, Medici Senza Frontiere, AIL, e tanti altri. Partecipando ad alcune attività ed acquistando specifici prodotti in vendita, il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Digital Xmas è la destinazione ideale anche per i regali di Natale. chi è in cerca del regalo perfetto potrà infatti trovare centinaia di idee e scoprire artigiani e designer emergenti. Tanti saranno anche i commercianti presenti con i loro e-commerce all’interno dell’area dedicata ai mercatini. Dal food agli articoli di design e artigianato, fino ai classici Christmas gift, la piattaforma ospiterà realtà locali e nazionali. I visitatori potranno partecipare anche ad una caccia al tesoro nel villaggio per ottenere codici sconto in regalo, da spendere in molti degli e-commerce partecipanti. Inoltre, sarà presente una distilleria attraverso la quale potranno esplorare il mondo del whisk(e)y, fatto di storia e di sentori e gusti tutti diversi.