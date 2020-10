Musica, ciclopasseggiate ed escursioni: è un Ecoweekend da vivere anche in notturna

Un nuovo Ecoweekend ricco di visite guidate, escursioni e appuntamenti all’aria aperta. Tra tour in bici al tramonto e passeggiate in notturna, ecco una serie di iniziative in Puglia

Ribadiamo ancora una volta che in base alle misure di sicurezza imposte per evitare il contagio da Covid-19, è consigliato prenotare o prendere nota delle informazioni relative all’evento con netto anticipo per evitare di trovare sold-out l’evento

Il progetto Ecosofia

Piattaforma d’arte per la sensibilizzazione ecologica e conoscitiva dell’eccellenze, artistiche e culturali. È questo il senso del progetto Ecosofia, che venerdì 3 luglio propone le sonorizzazioni dal tramonto firmate Antonio Abbatepaolo organic sound e sabato 4 le improvvisazioni video musicali con l’Omaggio alla Luna a cura di Cristina Dimauro. Un progetto che incuriosisce i visitatori per la forma rappresentata, “il rifiuto”, che si rigenera attraverso le arti, che con capacità sensibile comunicano con un pubblico eterogeneo.

Le biodiversità ecosofiche sono rappresentate dagli artisti che aderiscono alla piattaforma, e che con le loro performance danno vita all’esperienza immersiva. I visitatori saranno la loro linfa vitale in grado di stimolare, in forme e modi differenti, le loro performance estemporanee. Appuntamento a Monopoli, all’Agavi beach (Losciale – Capitolo) dalle 19:30 all’1 del giorno dopo (Info 3466833182).

Murgia Enjoy

Visita guidata con gli amici a 4 zampe. L’associazione Murgia Enjoy propone un evento escursionistico-culturale aperto a tutti e che vanterà la presenza di tre esperti e il sostegno di “Amici dalla A alla Zampa” che omaggerà alcuni prodotti e riserverà uno sconto particolare ai proprietari di cani presenti all’evento. L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 4 luglio per il successivo trasferimento nell’area dove si terrà l’escursione che consentirà un fresco e salutare momento di svago anche agli amici a 4 zampe (Info 320/3176258 e www.murgiaenjoy.it).

Nell’universo di Athena

La Cooperativa Terradimezzo torna ad accogliere i bambini e le loro famiglie con le attività nel Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” a nord di Lecce: appuntamento il 4 luglio con una visita guidata notturna nel bosco.

Le escursioni notturne mirano non solo a far conoscere l’universo parallelo e misterioso che vive le tenebre, ma anche a fare esperienza del silenzio della natura e di ciò che essa evoca.

Inoltrarsi di notte nel bosco per sentire la presenza di qualche animale selvatico, “assaporare” i rumori alla luce della luna nuova che illumina piccoli squarci di notte; “vedere” sagome di alberi caduti o rami dai contorni particolari; “sentire” fruscii silenziosi, uno sbattere di ali e la sagoma di qualche volatile notturno che velocemente prende il volo e, con il passare dei minuti sentirsi quasi di appartenere a questo ambiente, tutto ciò è provare il piacere di essere a contatto con la natura. Il Museo di Calimera “Naturalia” effettuerà la liberazione di uccelli notturni. Info 320 1535235

Giardino Botanico Lama degli Ulivi Monopoli

Un’escursione guidata nel Giardino Botanico e concerto d’archi tra gli ulivi monumentali “Lama degli Ulivi”. È la proposta per un “Sogno di una notte di mezza estate” a Monopoli, il 4 luglio.

Qui sono ospitate piante mediterranee e provenienti da ogni angolo del nostro pianeta lungo un percorso nel quale vengono esaltati i profumi e i colori di queste incantevoli essenze. E poi gli ulivi monumentali, simboli indiscussi di Puglia, con le loro forme scultoree modellate dal tempo e dalla natura. Le pareti presentano grotte naturali o ampliate dall’uomo, fin dalla notte dei tempi: un meraviglioso frantoio ipogeo dove si respira ancora la fatica di chi si prodigava un tempo nella produzione dell’olio e l’antica chiesa rupestre di Santa Cecilia dove sono ancora conservati meravigliosi affreschi medievali.

Dopo la visita guidata nella suggestiva lama, ad attendere il gruppo sotto maestosi ulivi plurisecolari sarà un quartetto di archi che suoneranno note leggere e delicate, un vero e proprio concerto di musica classica, omaggio alla natura e alla sua bellezza. Info. 3470081412.

Alla scoperta del Mar Piccolo a Taranto

Passeggiata storico naturalistica sul secondo seno di Mar Piccolo. Dopo il successo della visita guidata di due settimane fa, si replica sabato 4 luglio alle ore 18,15. L’itinerario questa volta comprenderà la panoramica vista del vallone rupestre del canale d’Aiedda ed un percorso a piedi con partenza dal piazzale esterno all’ex convento dei Battendieri. Oltre alla amenità, la pace e la bellezza del luogo, si potranno osservare preziose testimonianze archeologiche, come i resti di cave greche, sepolture medievali e i binari della vecchia ferrovia che un tempo costeggiavano il Mar Piccolo.

La visita terminerà sulla collinetta prospiciente il fiume Cervaro da cui si ammirerà al tramonto lo scenario straordinario del Secondo Seno del Mar Piccolo. Info 333 50 29991

Festa del grano a Rutigliano

È in programma domenica 5 luglio la tradizionale Festa del «Grano Buono di Rutigliano», giunta alla 24esima edizione, a cura dell’associazione PortaNuova con il Comune di Rutigliano e il patrocinio del Gal del Sud Est Barese, del Sac «Mari tra le Mura» e Cuore della Puglia.

Un’edizione condizionata dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19: non ci saranno i tradizionali gazebo nel centro storico, ma i turisti avranno comunque modo di gustare e apprezzare le diverse pietanze a base di grano Buono di Rutigliano, a cominciare dal «grano Buono con i ceci neri», il piatto della cucina rutiglianese per eccellenza, iniseme ad altre squisite specilità, nei punti ristoro aderenti.

In programma anche un challenge fotografico, il concorso «Il grano Buono di Rutigliano fatto in casa per voi», visite guidate nel Borgo Antico e alla Torre Normanna a cura della Pro Loco Rutigliano (info e prenotazioni: 320.9041603), spettacoli musicali itineranti a cura di Insideout Eventi e una passeggiata mattutina, alle ore 10, nel campo di grano «Buono di Rutigliano» dell’azienda sperimentale del Crea,

Peregrinazioni botaniche nel Gargano

Sabato 4 luglio (ore 9 – 13.30) camminata nella natura del Gargano alla scoperta del mondo vegetale, con il prof. Nello Biscotti della Schola Botanica Garganica.

Sarà una lezione di botanica all’aperto rivolta a camminatori appassionati, studenti universitari, cultori e professionisti, un’esperienza didattica sotto forma di visita guidata al fine di avvicinarsi con maggiore consapevolezza al vasto mondo della botanica.

Si visiteranno masserie e allevatori conoscendone l’importanza e il valore come presidio sul territorio, infine degustazione di pecorino e caciocavallo con stagionature differenti presso Elda Hotel, abbinati ai vini di Elda – Cantine raccontati dall’enologa Rosalia Ambrosino. Info 3931753151

Moonbike

Punto di partenza della cicloescursione è l’Albergabici, ex Casa Cantoniera Anas diventata centro visite del Parco delle Dune Costiere a Ostuni, con servizio di ospitalità, noleggio biciclette e ciclofficina. ciclonotturna sulla Via Traiana. Da qui il 5 luglio prende il via Moonbike – ciclonotturna sulla Via Traiana, la strada romana che collegava Roma a Brindisi – verso il frantoio ipogeo di masseria Li Santuri, mentre maestosi ulivi secolari guideranno al tramonto fino alle spiagge del mare Adriatico, col cielo rosso a colorare gli specchi d’acqua di fiume Morelli, tra i profumi intensi della macchia mediterranea. Info 328 0151397.

Trekking in Valle d’Itria… al tramonto

Passeggiata nel cuore della Valle d’Itria attraverso la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese ed incantevoli stradine di campagna.

In piena Valle d’Itria, dove il tempo sembra immobile, in un mosaico di oliveti, vigneti, campi di grano, filari di querce, giardini e orti, si passeggia per “respirare” la natura e luoghi immutati nel tempo. Qui, le pietre dei muretti a secco, dei trulli e delle lamie testimoniano il sano rapporto plurisecolare tra l’uomo e la natura. Si raggiunge poi l’Ashram Bhole Baba, luogo di culto e meditazione di fede induista sorto nel 1979 per volere del Mahavatar Babaji, per diffondere il suo messaggio di verità semplicità ed amore. Il ritorno prevede il percorso di tratturi e stradine di campagna entrando in stretto contatto con la dimensione rurale e culturale della Valle d’Itria tra Martina Franca e Cisternino, il tutto illuminato dai colori accesi del tramonto. (Appuntamento il 5 luglio da Cisternino, info 3470081412).