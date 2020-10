Monteco, da 50 anni raccoglie i rifiuti in Puglia

La raccolta differenziata è il metodo più ecologico e sostenibile per smaltire e riutilizzare i rifiuti.

Sono tante le aziende che lavorano in questo settore, ma poche sono quelle che possono vantare una grande professionalità consolidata negli anni sul territorio.

Tra queste, c’è la Monteco srl di Lecce che da ben 50 anni raccoglie e gestisce i rifiuti in Puglia.

La Monteco, nata dalla volontà dei 5 fratelli Montinaro, raccoglie mille tonnellate di rifiuti al giorno, copre 25 Comuni, ha circa 1000 dipendenti e un fatturato di 50 milioni di euro.

Con investimenti mirati ha sviluppato nuovi sistemi di raccolta differenziata, conseguendo nei Comuni interessati percentuali molto alte, fino all’80%. Inoltre, grazie all’acquisto ed all’utilizzo di mezzi elettrici per la pulizia delle città ed ad un’app gratuita di consigli per gli utenti, conferma la sua posizione di leader nel settore. Inoltre, non mancano i progetti con le scuole e le campagne periodiche di sensibilizzazione ai cittadini per migliorare i servizi e la percentuale di differenziata.

