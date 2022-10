Monte Sant’Angelo Capitale italiana della Cultura 2025, “Un Monte in cammino”

Spiritualità, arte, enogastronomia di qualità, mare e montagna. Sono gli ingredienti che hanno permesso a Monte Sant’Angelo di mettersi in cammino, con un intero territorio, e puntare a diventare “Capitale italiana della Cultura 2025”. Portando con sé un intero territorio e qualche “alleata” di lusso

“Un Monte in cammino”. Il titolo del dossier è già un ottimo biglietto da visita. Ed è quello che il Comune di Monte Sant’Angelo ha scelto per la sua candidatura a Capitale Italiana della cultura 2025. In realtà, in cammino c’è un intero territorio, come dimostra il Patto tra i sindaci che si sono impegnati a fare (davvero) sistema per puntare a un’occasione di promozione turistica invidiabile.

La consegna del dossier del 13 settembre ha rappresentato infatti l’ultima tappa di un percorso che ha visto diversi momenti salienti, come la giornata di co-progettazione di fine agosto, quando tutto il Gargano – con quasi 200 tra imprese, associazioni, cittadini e sindaci – si è ritrovato per spingere ‘Monte’.

“Viviamo in un territorio, il Gargano, con una Storia millenaria e un’imponente tradizione alle spalle, di rispetto della natura e di relazioni umane uniche – recita il Manifesto dei sindaci -. Candidare una città, un territorio, un insieme di istituzioni pubbliche ed enti e attori privati, è sempre una grande sfida. Significa mettersi in gioco, iniziare un cammino insieme facendo partire un processo di condivisione e di partecipazione delle nostre comunità”.

Il logo

Il logo di #MonteSantAngelo2025 è opera di Luigi Ciuffreda, designer e architetto, candidato al Compasso d’Oro 2022, in collaborazione con Claudio Grenzi, designer ed editore, entrambi facenti parte del comitato tecnico-scientifico. “Nella lettera M sono racchiuse tre elementi chiave di Monte Sant’Angelo: la montagna, l’angelo e la grotta” – racconta Ciuffreda, illustrando il logo –. I due triangoli evocano sia la montagna, sia una strada in prospettiva. Infine, l’azzurro, che rappresenta elementi immateriali, si fonde con il rosso assoluto, il colore della terra, per dare luce al viola, il colore più evocativo, legato al mondo dell’arte e della cultura”.

San Michele Arcangelo

Ed è proprio questo intreccio a garantire la qualità della candidatura di Monte Sant’Angelo, tra arte e spiritualità e i patrimoni Unesco che la rappresentano. Luogo simbolo della sacralità è il Santuario di San Michele Arcangelo. Costituito da una grotta naturale e da un complesso di costruzioni sovrapposte in epoche e periodi successivi, il Santuario è stato meta di pellegrinaggi di re, papi, santi, imperatori e semplici pellegrini che si inginocchiavano in questo luogo per lavare i “propri peccati”.

La prestigiosa rivista americana National Geographic l’ha inserita tra le dieci Grotte Sacre più belle al mondo. È da qui che si apre un lungo percorso di fede che conduce a pochi chilometri dalla città all’antica Abbazia di Santa Maria di Pulsano (XII secolo), un luogo mistico immerso nella natura dove il rito bizantino sposa quello cattolico. Una spiritualità che riemerge anche in tutta la città, con numerose chiese di stili diversi che guidano in un percorso dello spirito dove la fede incontra la bellezza.

I monumenti

Non solo turismo religioso, però. Perché i monumenti che caratterizzano Monte Sant’Angelo sono numerosi a partire, ovviamente, dal castello che nel corso dei secoli è stato ampliato e contaminato artisticamente da Normanni, Svevi Angioini e Aragonesi.

Un percorso tra le bellezze monumentali che conduce al Complesso di San Pietro, costituito dai resti dell’antica chiesa, il Battistero di San Giovanni in Tumba (detto Tomba di Rotari) tra i luoghi più misteriosi e la Chiesa di Santa Maria Maggiore e il suo ciclo di affreschi. E proseguendo verso il centro storico, il rione Junno, dove ad accogliere i turisti c’è il MeTA (Museo Etnografico Tancredi), gli scavi archeologici della Chiesa di Santo Antonio e il candore delle bianche case a schiera.

La Foresta Umbra

E l’altro tesoro: la natura. Monte Sant’Angelo regala un percorso emozionale che unisce terra e mare. Il trekking, il bike o l’hiking in Foresta Umbra, lungo i suoi 32 km di sentieri attrezzati, guidano alla scoperta delle Faggete Patrimonio UNESCO. Alle pendici della città si apre un’antica mulattiera, Scannamugliera “Jazzo Ognissanti”, un bellissimo sentiero storico naturalistico. A primavera, tra le valli del territorio di Monte Sant’Angelo, più di 80 varietà di orchidee spontanee offrono un colorato spettacolo da scoprire lungo i sentieri della Foresta, del Bosco Quarto, nei pressi di Pulsano dove, inoltre, è possibile fare trekking negli Eremi. Monte Sant’Angelo è anche mare, lasciando la montagna alle spalle, si giunge alla piana di Macchia, una distesa di uliveti che incontra un mare cristallino e una costa frastagliata.

Il cinema e i sapori

Ma ad arricchire il dossier – e la bellezza del territorio – ci sono anche tante altre proposte, come dimostra la partecipazione alla 79ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia: Monte Sant’Angelo ha avuto come testimonial Abel Ferrara, che ha presentato il suo Padre Pio girato proprio a Monte. Senza dimenticare il progetto “Tastes from Monte Sant’Angelo”, progetto di promozione dei prodotti dell’eccellenza gastronomica quali il pane, il caciocavallo, l’olio e le ostie piene.

Le alleanze

Monte Sant’Angelo ha tutte le carte e tanti alleati, oltre a un “piano B” in caso di sconfitta. In sostanza, c’è un patto con altre città candidate – Assisi-Spoleto-Otranto – a “lavorare insieme nel 2025 chiunque vinca”. E non mancano, sempre nel segno della continuità “spirituale”, le lettere di sostegno da tutto il territorio, dalle Terre della Sacra di San Michele in Piemonte e da Mont Saint-Michel. La città dei due Siti Unesco è in cammino. Se il percorso porterà alla Capitale della Cultura 2025 si scoprirà nei prossimi mesi.