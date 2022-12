Molise, ecco l’azienda 100% eco sostenibile

In un solo anno la Packly di Campochiaro ha abbattuto di quasi 395 tonnellate le emissioni di CO2

In Molise esiste un’azienda completamente eco sostenibile. Ha sul tetto un impianto che genera energia per far percorrere un’auto 100 volte il giro del mondo e ha persino le poltrone eco sostenibili. È la Packly, di Campochiaro. Azienda di packaging avanguardistica (nel corso del 2022 ha prodotto oltre 75 milioni di scatole distribuite ai quattro angoli del pianeta), già dal 2019 il tetto di 4000 mq del sito produttivo è stato coperto da pannelli fotovoltaici riuscendo ad abbattere le emissioni di CO2 per quasi 395 tonnellate, risparmiando l’equivalente di oltre 52.000 litri di petrolio.

«L’energia generata da questo impianto potrebbe soddisfare il fabbisogno annuale di circa 300 famiglie e far percorrere ad un’auto elettrica oltre 4 milioni di chilometri, quasi 100 volte il giro del mondo»” ha dichiarato Giuseppe Prioriello, founder e CEO di Packly.

Zero sprechi e sostenibilità a 360 gradi, colle e poltrone incluse

Sostenibilità non significa solo risparmiare risorse, ma anche ridurre l’impatto sull’ambiente. La carta utilizzata per la produzione di Packly è di pura cellulosa ed è acquistata esclusivamente da fornitori che gestiscono le foreste responsabilmente.

Le colle, gli inchiostri e le vernici sono food-safe e non contengono componenti di origine animale. Tutte le scatole sono riciclabili al 100% e prodotte con energie rinnovabili.

In Packly nulla si smaltisce, ma tutto si trasforma. Gli scarti della lavorazione tornano in cantiere per produrre carta riciclata. Tutti gli ordinativi sono su misura, senza minimi imposti, evitando gli sprechi lungo tutta la filiera, fino alla logistica.

Per le spedizioni si confezionano colli ad hoc sfruttando interamente lo spazio a disposizione, senza riempitivi inutili ed inquinanti.

Questi comportamenti virtuosi si declinano a cascata dalla produzione ai singoli dipendenti. Negli uffici la plastica è bandita, tutto è in cartone: dai portapenne sulle scrivanie, ai vassoi per il pranzo, alle poltrone di arredamento.

Per dissetarsi i lavoratori sono invitati ad utilizzare bottiglie rigorosamente di vetro che possono riempire agli erogatori predisposti. Non c’è pericolo neanche che l’ultimo ad uscire dimentichi la luce accesa, poiché c’è un sistema di spegnimento automatico quando non rileva la presenza di personale all’interno. Nel parcheggio chiunque possieda un’auto elettrica può caricarla all’apposita colonnina.