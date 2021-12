“Molfetta in Luce”, a Natale la città risplende con le luminarie d’autore

Una mostra itinerante, 50 luminarie reinterpretate come sculture luminose. Ogni pezzo è un simbolico omaggio a una nazione del mondo.

Il Natale è sempre un atto d’amore, bisogna goderselo, ognuno come può. Quest’anno il vaccino e il green pass hanno reso la situazione più gestibile, ma l’incertezza delle varianti e del contagio resta. Viviamo le feste come se il mondo si fermasse, non per una pandemia, ma per una nostra scelta. E prendiamoci tempo per noi. Questo lo spirito di “Molfetta in Luce” , un caleidoscopio di eventi che, fino al 6 gennaio, colorerà e animerà con 60 iniziative tutta la città, comprese le periferie. Non solo luminarie, ma spettacoli, mostre, degustazioni, mercatini, shopping, animazione, musica e un tour della Santa Allegrezza. Organizzato dal Comune di Molfetta, gli assessorati al Marketing territoriale e alla Cultura, e dal Distretto urbano del commercio (DUC) cittadino, il progetto artistico “Molfetta in Luce” è stato pensato come una mostra luminosa e itinerante, per invitare la gente a ritrovarsi tra i mille valori spirituali di una nuova era, lontana dal feroce individualismo e dalla dittatura silenziosa degli strumenti tecnologici. Questo ritorno alla vita più autentica è suggerito dall’arte e dall’emozione delle sue forme. Molfetta si è vestita di allegria e bellezza, per esorcizzare la paura e la malinconia dei mesi trascorsi. Perché la festa scalda i cuori.

“Luci in Vetrina” espone incantevoli opere, realizzate da alcuni valenti artisti della nostra regione

Ben 50 luminarie reinterpretate come sculture luminose ed esposte nelle vetrine dei migliori negozi del centro. Ogni pezzo è unico ed è un simbolico omaggio a una nazione del mondo. Tutte le sculture compongono assieme un percorso dedicato all’umanità che si è ritrovata unita ad affrontare una terribile pandemia. Ogni lampada illuminata è un commovente tributo alle tante vittime di questa tragedia del nostro tempo, ma rappresenta anche un segnale di speranza e rinascita sotto una nuova luce. I creativi Luca Desiderato, Daniele Cipriani e Veronica Condello, Daniela Colasanto e Asia Consueto, Claudia Inglese e Davide Scassillo, Chiara Vetrello e Margherita Valente e le designer Stefania Montaruli, Letizia Bagnato e Maria Paola D’Amato effigiano le mirabili geometrie delle luminarie natalizie, avvalendosi della sapiente supervisione e direzione artistica di Elio Colasanto, attore e drammaturgo, già vicedirettore artistico del Corteo di San Nicola di Bari.

L’ambizioso progetto natalizio è corredato dai cenni architettonici e storici identificativi in un catalogo pensato ad hoc e richiama i rosoni delle chiese di alcune località del Sud, spesso veri ricami che sembrano pizzi fatti a tombolo. Tra questi anche i rosoni di Puglia, espressione del più significativo romanico pugliese, candidati a diventare nel tempo un prezioso Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Art&Life, un sentiero dell’anima nel centro della città

È un tesoro di sentimenti e di solidarietà da non disperdere. Di dimensioni importanti, queste luminarie sonno installate sui muri degli scorci più suggestivi della città. Si passa da “Ali d’angelo” di tre metri e mezzo ad “Ali di farfalla” di quattro metri, da una “giostrina” in luminaria del diametro di sei metri per quattro ad una” locomotiva” lunga otto e alta oltre due metri, sino a trenta alberelli alti tre metri ciascuno. La creatività riaccende il cuore della gente. Ambiente, animalismo, diritti civili, infanzia ma anche musica e arte alcuni dei temi a cui sono dedicate le sculture luminose della collezione Art&Life. Perchè anche a Natale possiamo scoprire e riscoprire nuovi modi per creare un mondo migliore.

Un vertiginoso acrobata della parola, molfettese doc, ci indica la strada nell’ultimo album Exuvia. Dalla traccia onirica della sua Eyes Wide Shut nasce la folgorante intuizione di Michele Salvemini, il grande Caparezza. L’installazione “Art is better than life” si nutre dei suoi pirotecnici versi. L’opera è in piazza Municipio. L’esplorazione delle dense galassie del nostro pensiero è riconducibile all’arte ed alle sue infinite elaborazioni. La bellezza e la riflessione creativa promuovono la centralità dell’essere, nell’accezione più alta e completa, protagonista di un mondo ferito e malato in cerca del nuovo ossigeno di una ritrovata filosofia antropocentrica e rispettosa del proprio habitat.

Il tema dei diritti civili per abbattere l’odioso ‘apartheid’ delle minoranze fragili e trascurate, vede l’arcobaleno e il messaggio “Love” nel Largo Sant’Angelo nella città vecchia. La “Mariposa” e le due enormi ali di farfalla richiamano al senso della nostra sete di libertà, contro le paure e le proibizioni, lungo il tratto delle mura di Borgo Dante. È il tempo dei buoni sentimenti, contro l’oppressione degli egoismi. Ma i richiami accolti in questa abbagliante città dello spirito sono molteplici e di prima grandezza.

La veste del centro cittadino è davvero sorprendente. È il tempo della vita comune in città, con le giuste misure e cautele.

Come sottrarsi alla “Foresta di Luce” di trenta alberelli in luminaria, con l’utilizzo di led a modesto impatto energetico? Il legno arriva da un principio di sostenibilità della filiera. L’ambiente è il nostro scudo contro il futuro. I terribili e minacciosi segnali arrivati dal precipitare degli eventi naturali chiamano i governi del mondo ad una revisione chirurgica, in chiave ecologica e verde, per salvaguardare il pianeta dalla catastrofe. La Foresta di Luce illumina la rotonda di via Bettino Craxi. Un’altra risorsa essenziale della nostra vita è l’acqua. Lo scorrere di questo bene inestimabile è il segreto della nostra presenza. L’installazione “Agua” in piazza Effrem, che conserva la romantica fontana di ghisa di anni lontani, riproduce una fontana di mille scintillanti tonalità ed un prato di fiori abbaglianti.

Un angolo delizioso dedicato all’innocente vanità di un selfie celebrativo e conviviale è quello dell’installazione di “Angel”, sotto uno scenografico tetto di luminose stelline del firmamento e due rassicuranti ali d’angelo gigantesche, per restituirci un perduto senso di protezione in piazza Municipio.

Altri angoli ispirati esibiscono archi e acquedotti, alberi cubisti e cuori, Dante Alighieri e Frida Kalho, in una lanterna di magie vivaci. La felliniana e nostalgica giostra retrò in legno di fronte a Palazzo Dogana “D’Altri Tempi” è una culla verso la nostra infanzia, perché il Natale ci fa tornare bambini. La locomotiva “Giù da te” in piazza Mazzini suggerisce l’intercalare delle nostre radici, le ricette della nonna e le nostre piccole e amate abitudini, che sono scolpite nel cuore e vibrano con il nostro paese di origine e la nostra storia. La rotonda della stazione ferroviaria presenta l’accogliente invito di una luminaria “Benvenuti a Molfetta” di vivace policromia. Il centro della vita pubblica sarà ancora piazza Aldo Moro. Qui è possibile trovare un tenero omaggio ad una creatura a quattro zampe, amata dai grandi e dai piccini. “Rufus” non è più tra noi. Il cane randagio e beniamino della gente, in perenne gironzolare nell’area della stazione ferroviaria, è morto quest’anno. Ma l’installazione di design a lui dedicata è un delicato angolo, che perpetua il suo dolce passaggio terreno ed è un civile invito alla sensibilità ed alla solidarietà verso gli animali.

Le luminarie grondano di nostalgia e ricordano l’Italia spensierata e semplice di Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida di “Pane amore e fantasia” ed un dopoguerra sorridente, dopo la tragedia della guerra. Anche questo è stato un incubo da rimuovere, come quello della pandemia, nel ritrovarsi di un abbraccio e di uno sguardo rapito verso gli addobbi di incanto. I visitatori potranno interagire con le installazioni scattandosi una foto e postandola sui canali social con l’hashtag #MolfettainLuce.