Mobilità sostenibile e Aerospazio, il lavoro dopo il biennio – LINK ISCRIZIONE

I nuovi corsi post diploma presentati dal Politecnico di Bari saranno attivati a Bari e Brindisi

“Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile” a Bari, “Tecnico Aeronautico Avanzato” che punta su Handling, Security e Piloting, a Bari e Brindisi, “Tecnico Superiore delle Tecnologie Digitali e Aerospaziali” a Bari e Brindisi.

Sono questi i nuovi corsi presentati al Politecnico di Bari, organizzati dall’Istituto Tecnico Superiore Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio per il biennio 2024/26, in collaborazione con PoliBa e il supporto strategico di Confindustria Bari e BAT.

Oltre alla sede di Brindisi-Mesagne, presso la Cittadella della Ricerca, al polo salentino di Tricase/Alessano, focus sulla mobilità sostenibile con corsi di alta formazione per diplomati, senza limiti d’età, interamente finanziata, sono in partenza presso il polo Mete Business School, del Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, in Viale Japigia, 188 a Bari.

In una Puglia che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio offre una alta formazione che si traduce in lavoro (90% trovano occupazione). Si tratta in effetti, di percorsi biennali che puntano a sviluppare competenze specifiche spingendo i giovani diplomati verso le tecnologie innovative e l’impresa sostenibile. I corsi dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia rappresentano una grande opportunità per diplomati alla ricerca di una attività lavorativa altamente professionale. Essi, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali. È previsto il conseguimento di un diploma 5° livello EQF e borse di studio (fondi PNRR) per il sostegno e lo svolgimento di stage e tirocini formativi anche all’estero, per garantire una crescita professionale di assoluto livello.

ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia ha nella sua mission tematiche di grande rilevanza come la mobilità. A Bari, in particolare, si formeranno tecnici specializzati in grado di guardare ad un modello tecnico-economico in linea con i valori di un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Questi corsi andranno ad aggiungersi a tutta l’offerta formativa di ITS Accademy Aerospazio, che comprende: “Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l’aerospazio” (Brindisi/Francavilla Fontana); “Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili” (Brindisi); “Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e nautici” (Tricase/Alessano). “Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile aeronavale” (Tricase/Alessano).

Cosa sono gli ITS. Gli Istituti Tecnici Superiori, Academy sono scuole di formazione ad alta specializzazione tecnologica post diploma, paralleli ai percorsi accademici, della durata di due/tre anni, che permettono di conseguire il titolo di Tecnico Superiore. Essi integrano le esigenze dell’istruzione e della formazione con quelle del mondo del lavoro. I profili tecnici formati hanno le capacità richieste dalle imprese. I corsi si rivolgono a persone che hanno conseguito un diploma di maturità quinquennale che desiderano avviare una carriera professionale in un settore tecnologico in forte crescita e strategico. Non ci sono limiti di età.

Gli interessati possono iscriversi ai corsi online, entro il 20 ottobre, mediante il seguente link: https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/iscrizioni-corsi-2024-2026