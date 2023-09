Mobilità e trasporti, buone nuove per la Puglia

In arrivo finanziamenti per la mobilità sostenibile e digitalizzata. Pubblicate invece le gare per l’esecuzione dei lavori sul nodo intermodale di Brindisi

Soddisfazione del governatore della Puglia Michele Emiliano e dell’assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia per due importanti risultati ottenuti dalla Regione Puglia, ovvero i finanziamenti per una mobilità sostenibile e la pubblicazione delle gare per l’appalto del nodo internodale di Brindisi.

Il progetto di Mobilità Sostenibile in Puglia

Si parte con la digitalizzazione del sistema di Trasporto pubblico locale e sviluppo di una piattaforma di vendita di titoli di viaggio unificata che raggruppa tutti gli operatori TPL attivi sul territorio. Questi gli obiettivi del progetto che la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della Regione Puglia ha candidato per l’Avviso pubblico “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY” – MAAS4ITALY – 7 Territori”, ottenendo il contributo previsto di 2.300.000,00 € (su un costo complessivo del progetto di 2.757.100,00 €).

Il progetto vincitore del finanziamento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende valorizzare l’esperienza attualmente in corso nella Città Metropolitana di Bari, estendendo all’intero territorio regionale i servizi di “mobilità come servizio”. La sperimentazione, che durerà fino a gennaio 2025, sarà condotta nei capoluoghi di Provincia e in un centro minore rappresentativo per ognuno di essi (Bari-Monopoli, Lecce–Gallipoli, Foggia-San Giovanni Rotondo, Taranto–Manduria, Brindisi–Fasano, BAT–Trani). Il progetto non si limiterà alla sola integrazione di sistemi di trasporto e mobilità urbani ed extraurbani, ma saranno messi a sistema percorsi tematici che coinvolgeranno anche altre aree di interesse, relativamente a: spostamenti a valenza sociale, convergenti sulle eccellenze ospedaliere regionali; spostamenti legati a motivi di studio scolastico e universitario o motivi lavorativi; spostamenti legati al turismo naturalistico, culturale, balneare.

I MaaS Operator, ovvero soggetti erogatori di servizi che aggregano le varie opzioni di viaggio e trasporto e permettono all’utente di avere un accesso integrato all’offerta complessiva di trasporto esistente sul territorio, coopereranno con gli operatori TPL ferroviario e automobilistico, urbano ed extraurbano, e con gli operatori di mobilità in sharing (scooter, auto elettriche, bici e monopattini). Stakeholder tra cui le Università, Aeroporti di Puglia e le Autorità portuali attiveranno il monitoraggio di gradimento tra gli utenti target: over 65, studenti, utenti di strutture sanitarie, pendolari e turisti.

Bando Nodo Intermodale Brindisi

Intanto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Nodo intermodale di Brindisi – Collegamento dell’area industriale retroportuale di Brindisi con l’infrastruttura ferroviaria nazionale”.

L’importo a base di gara dell’appalto principale è di circa 35 milioni di euro.

Complessivamente l’opera è finanziata per circa 90 milioni di euro a valere su fondi del Ministero dell’Economia, FSC e risorse PNRR, Missione 3.

Nello specifico, il progetto prevede il completamento e l’attrezzaggio tecnologico della nuova stazione «Brindisi Intermodale», che avrà 4 binari centralizzati a modulo 750 metri per arrivo e partenza treni merci, e il collegamento ferroviario della nuova stazione con la Linea Adriatica, tramite una nuova linea elettrificata a binario unico, con allaccio del nuovo Bivio (PC) «Brindisi Sud».

L’obiettivo è quello di convogliare il traffico delle merci sui raccordi e la banchina portuale di Costa Morena tramite la dorsale ASI esistente e di snellire le attività di terminalizzazione dei treni a servizio del porto, della zona industriale e, in futuro, della Piastra Logistica Intermodale retroportuale.