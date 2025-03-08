“Minima Naturalia”, un viaggio nel microgarden tra “erbacce” e bellezza

Un viaggio visivo nella natura urbana. Una selezione di microcosmi vegetali che nascono spontaneamente negli interstizi urbani. Per abbandonare la parola degrado e (ri)scoprire il valore della biodiversità vegetale. A Foggia è in corso Minima Naturalia: viaggio visivo nel micro garden, la mostra proposta e curata dal naturalista Vincenzo Rizzi, tra nuova consapevolezza ed “erbacce”.

Passeggiando per le strade di Foggia, è facile notare chiazze di verde che emergono tra le crepe dei marciapiedi o nelle fessure dell’asfalto. Spesso, queste manifestazioni spontanee vengono percepite come segni di degrado urbano. Tuttavia, un’osservazione più attenta rivela microcosmi ricchi di vita vegetale e animale, semi di biodiversità che prosperano nonostante le avversità dell’ambiente cittadino. Senza questa premessa fondamentale, risulterebbe impossibile comprendere il senso – e l’approccio – di Minima Naturalia: viaggio visivo nel micro garden, la mostra proposta e curata dal naturalista Vincenzo Rizzi e visitabile presso gli spazi del Museo di Scienza Naturale, in viale Di Vittorio a Foggia.

Tra ampolle e microgiardini urbani

L’esposizione, infatti – nell’ambito delle iniziative del Festival della Scienza di Foggia – presenta una selezione di microcosmi vegetali che nascono spontaneamente negli interstizi urbani. In particolare, la mostra propone una serie di installazioni che racchiudono queste forme di vita in variegate ampolle.

Le opere in esposizione prendono spunto dall’esperienza del curatore, che si fonda sui principi del maestro giapponese Takashi Amano, noto per aver introdotto i concetti del giardinaggio zen giapponese in acquariofilia. L’armonia e l’estetica dei giardini zen è dunque riproposta anche nella creazione dei micro giardini urbani: simili agli acquari naturali di Amano, rappresentano ecosistemi in miniatura dove piante e piccoli organismi coesistono in equilibrio.

Le macchie di verde

Attraverso l’osservazione attenta delle macchie di verde che spuntano tra le crepe dei marciapiedi o nelle fessure dell’asfalto, Rizzi invita il pubblico a riscoprire la bellezza nascosta e la resilienza della natura. “Mi auguro – sottolinea – che attraverso questa mostra si possa sviluppare una nuova consapevolezza e rispetto per queste espressioni di natura urbana, riconoscendo il loro valore ecologico e il ruolo cruciale che svolgono nel tessuto della nostra città”.

La riflessione

La mostra offre anche uno spunto di riflessione sulla capacità della vita di prosperare negli ambienti più ostili. Il curatore si è infatti ispirato alla filosofia di William Least Heat-Moon espressa nel suo libro Prateria, in cui il pezzo di terra è elevato a poema epico, testo sacro, canzoniere d’amore.

L’invito al pubblico, dunque, è quello della contemplazione e del rispetto anche delle più piccole manifestazioni della natura in città.

La consapevolezza ecologica

In un’epoca in cui l’urbanizzazione tende a soffocare la natura, “Minima Naturalia” rappresenta così un richiamo alla consapevolezza ecologica e alla riscoperta del legame profondo tra uomo e ambiente. Una sollecitazione a guardare oltre la superficie e a riconoscere la bellezza e il valore intrinseco di ogni forma di vita, per quanto piccola possa sembrare.

Un patrimonio invisibile da proteggere. “Perché quando parliamo di impronta ecologica – spiega Rizzi – ci riferiamo all’impatto che le attività umane esercitano sugli ecosistemi, in termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti. Ma esiste un aspetto spesso trascurato in questa equazione: la biodiversità vegetale spontanea nelle città, ovvero quelle piante comunemente etichettate come “erbacce”, che invece svolgono un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti della nostra impronta ecologica“.

I suoni della natura

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Centro Studi Naturalistici e il WWF, nel corso dell’inaugurazione è stato possibile anche ascoltare il linguaggio nascosto dei vegetali. I segnali elettrici emessi dalle piante, infatti, sono stati trasformati in suoni udibili tramite dispositivi chiamati “Plants Play”. Si tratta di apparecchi che rilevano le variazioni elettriche all’interno delle piante tramite due elettrodi posizionati sulle foglie. Le variazioni elettriche vengono convertite in note musicali, trasmesse in tempo reale a uno smartphone tramite bluetooth.

La mostra è visitabile fino al 15 marzo 2025, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.