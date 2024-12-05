Mercatini ma non solo: Ecoweekend dell’Immacolata tra boschi, sapori e San Nicola

Non è un ponte ma ha il sapore della festa e dell’inizio dei fine settimana natalizi. Non solo mercatini, però, in questo Ecoweekend dell’Immacolata. Le proposte sono variegate, tra chi celebra la domenica sul mare e chi invece si rifugia nei boschi. E non mancano, ovviamente, gli eventi legati a San Nicola. Ecco il tradizionale appuntamento con le proposte dell’Ecoweekend in chiave green

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Bioeconomia e territori

Il 6 dicembre, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “Tommaso Fiore” di Cisternino, si terrà la presentazione del libro Bioeconomia e territori: oltre la crescita. Analisi, casi di studio, esperienze e pratiche territoriali a cura di Margherita Ciervo. L’evento vedrà la partecipazione della stessa autrice, Prof.ssa Associata di Geografia Economico-Politica presso l’Università degli Studi di Foggia, che dialogherà con il Dott. Massimo Blonda, biologo ed ex ricercatore del CNR. La serata è un’occasione per riflettere sulle dinamiche della bioeconomia e sul rapporto con i territori, esplorando nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

PugliArte

Le attività di questa settimana di PugliArte partono da venerdì pomeriggio con il nuovo percorso teatralizzato “Aspettando il dono: Le Storie di San Nicola“. Un viaggio unico che parte dal molo dedicato al santo patrono di Bari e percorre le leggendarie storie di San Nicola. Con l’arte contemporanea a fare da sfondo, per scoprire le affascinanti leggende che adornano la splendida basilica a lui dedicata. Una visita guidata speciale, animata da un attore professionista, per trasportare in un mondo di racconti inediti.

Sabato 07 ore 10.30 appuntamento con “Polignano, la città, l’albero e l’eremita“: un trekking urbano per scoprire il lungomare sud della città. Nella stessa giornata appuntamento con “Bari Sotto la Città”, un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Altro nuovo percorso, proposto sabato 7, quello di “Puglia Trekking Esperienziale nella Gravina di Laterza: Natura, Coaching e Suoni Rilassanti”.

Tra le iniziative di domenica 8, invece, c’è l’itinerario “Bari Nicolaiana con apertura speciale della chiesa di San Gregorio”, scoprendo i tesori della cittadella di San Nicola, esplorando il museo Nicolaiano che conserva parte del tesoro di San Nicola, entrando nella basilica di San Nicola e visitando in esclusiva la chiesa di San Gregorio. Info 3403394708 o info@pugliarte.it

Ghirlandia

Ad Alberobello il 7 dicembre prende il via la prima edizione di Ghirlandia, il parco a tema dedicato al Natale nel cuore della Valle d’Itria. Presso Masseria Vaccari ci sarà Babbo Natale in un’atmosfera straordinaria fatta di luci, esperienze immersive e interattive, attrazioni, specialità gastronomiche e tutto quello che può rendere magico il Natale. Info: www.ghirlandia.it

Terra di qualità

Le eccellenze agroalimentari saranno protagoniste dell’evento Terra di Qualità – Cerignola e il suo terroir in programma nello storico Palazzo Fornari il prossimo sabato 7 dicembre. L’iniziativa ha l’obiettivo di riconoscere il giusto merito a quanti sono quotidianamente impegnati nella coltivazione e trasformazione di prodotti enogastronomici tipici e unici, anche offrendo supporto alla promozione degli stessi con attività di marketing specializzate e orientate.

L’evento avrà inizio alle 10 con il worshop sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici e autentici del terroir cerignolano a cui parteciperanno i rappresentanti delle associazioni Città del Vino e Città dell’Olio, di Slow Food Puglia e dell’Università di Foggia insieme ad esperti di marketing enogastronomico e turistico. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si svolgeranno le degustazioni di vino, olio, pizza sette sfoglie e altri prodotti autentici cerignolani che faranno da cornice alle contaminazioni culturali e musicali organizzate dalle associazioni Art&Fatti, Costruire, Oltrebabele e Sud Music. Ingresso libero.

La storia di San Nicola

Anche per il 2024 il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari si prepara a celebrare il Natale con un evento unico, che unirà la grande tradizione del capoluogo pugliese, gli eventi di coinvolgimento attivo della cittadinanza e lo spirito di solidarietà che contraddistingue questa ricorrenza. Dal 6 al 24 dicembre, una serie di attività ed esperienze interattive condurrà grandi e piccini in un viaggio alla scoperta della figura di San Nicola, patrono di Bari e ispirazione del moderno Babbo Natale. Si tratterà dunque di un grande omaggio al Santo di Bari, che avverrà attraverso spettacoli, laboratori creativi e attività coinvolgenti. Ogni weekend sarà animato da eventi speciali, anche con finalità solidale, che trasformeranno il Centro in un luogo magico, in cui tradizione e modernità si incontrano.

La cucina del giusto

L’incanto del Natale prende forma a Melpignano, dove la magia della cucina incontra la gioia della condivisione. Domenica 8 dicembre, dalle 16 alle 18, il Palazzo Marchesale si trasformerà in un luogo di creatività e dolcezza con “La Cucina del Mercato del Giusto“, un laboratorio guidato da Mariagrazia Antifora, Lady Chef Puglia, per bambini dai 3 anni in su accompagnati da un adulto.

In un’atmosfera accogliente, i piccoli chef, insieme a mamme, papà o nonni, potranno scoprire il piacere di mettere le mani in pasta per creare dolci ispirati alle tradizioni natalizie. Non sarà solo un’esperienza culinaria, ma un viaggio emozionante nei valori della cultura gastronomica e del “fare insieme”. Il Palazzo Marchesale, gioiello storico con il suo giardino segreto e preziosi affreschi, farà da cornice a questo appuntamento unico.

L’iniziativa del laboratorio di cucina si inserisce nel contesto del Mercato del Giusto, il piccolo mercato di bio agricoltura, che si svolge la domenica (il prossimo sarà il 15 dicembre), a Melpignano nella scenografica piazza San Giorgio con i portici a tutto sesto, eretti alla fine del ‘500, per accogliere mercanti da tutto il Regno.

L’Immacolata di Serapia

Si va anche al mare con la cooperativa Serapia. L’8 dicembre si creano decorazioni natalizie con i tesori del mare. Passeggiata naturalistica tra le calette di Monopoli con una biologa marina per riconoscere le conchiglie, le piante, le alghe e i simpatici animaletti che ritroviamo in spiaggia nel periodo invernale. Il materiale di riciclo verrà utilizzato per creare decorazioni per il vostro albero di Natale! Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Nell’Ecoweekend della cooperativa, anche l’Immacolata in giardino. L‘8 dicembre appuntamento nel Giardino Botanico “Lama degli Ulivi”, ubicato all’interno dell’azienda Vivaistica Capitanio Stefano, a Monopoli in Contrada Conchia. Alla scoperta di un luogo dove circa 2000 specie di piante provenienti da ogni parte del mondo convivono in perfetta armonia. Si rimirano, s’intrecciano e fioriscono insieme. Un luogo in cui le distanze geografiche sono annullate e il tempo appare come sospeso.

Infine, domenica, nel Bosco delle Pianelle a Martina Franca 16 km di avventurosa escursione: trekking tra incantevoli gallerie di carpino, lecci monumentali, macchia mediterranea, il bosco di fragno e storiche masserie a trulli. Un’occasione per scoprire la storia secolare del bosco fatta di pastori, briganti, massari, raccoglitori di erbe e di funghi, di tagliaboschi e di produttori di calce, e ne sapremo di più su lupi, tassi, sparvieri e gufi. Info cooperativaserapia.it

Natale a Torre Alemanna

Sarà il concerto di Antonino ad aprire la nuova edizione di “Natale alla Torre”, che come lo scorso anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, magia, mercatini e musica. Diversi appuntamenti, tra il 7 dicembre e il 6 gennaio 2025, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea.

Si comincia sabato 7 dicembre 2024, alle 18.30 con il tradizionale appuntamento dell’accensione dell’albero di Natale cui seguirà l’apertura del mercatino che animerà la strada di Borgo Libertà per tutto il periodo delle feste. Alle ore 20.00 il cortile di Torre Alemanna ospiterà il concerto di Natale di Antonino, con canzoni amate da tutte le generazioni in una veste inedita.

Presepe sospeso

Anche quest’anno, visto il successo della precedente edizione, alcuni vicoli subito al di fuori della cintura storica del borgo di Locorotondo ospitano dal 7 dicembre l’installazione fotografica a cielo aperto ideata e prodotta dal fotografo Silvestro Simeone, sotto la direzione artistica di Mirco Matarante: “Presepe Sospeso”.

L’intervento s’inserisce all’interno della quinta edizione di Esseri Urbani, festival di arte contemporanea, design e architettura organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “U Jùse”, sul tema “Trame”. Trame come orditi dei tessuti. Trame come intrecci delle storie. Trame come relazioni tra le persone.

Traendo ispirazione dalla lunga e florida tradizione tessile che caratterizza la Valle d’Itria e la Puglia più in generale, la quinta edizione del festival ha voluto attivare la comunità, per renderla protagonista di un cambiamento positivo. Passando per la riappropriazione della sua identità e per il recupero di quei saperi che rischiano altrimenti di scomparire, possiamo così gettare le basi per cogliere questa identità non come elemento di differenza, ma come punto di contatto con l’Altro, con ciò che è diverso e distante, e promuovere una nuova cultura di pace e uguaglianza. Ingresso libero.

Natale al borgo

Anche quest’anno, torna il Natale al Borgo di Muro Leccese. Un’edizione speciale, in cui il Borgo diventa un’incantevole mostra di artigianato e creatività, con tantissimi artigiani e hobbisti pronti a stupirti con le loro creazioni uniche. Il 7 e 8 dicembre, dalle 9.00 alle 21, appuntamento con il meglio dell’artigianato locale, dove ogni stand è una storia da raccontare, ogni oggetto un tesoro da trovare. Sarà un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio e portare a casa un pezzo speciale fatto con passione e cura.

Artisti di strada nei castelli

Francavilla Fontana si prepara ad accogliere la penultima tappa del festival “Artisti di Strada nei Castelli”, un evento che mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico della Puglia attraverso l’arte di strada e il coinvolgimento della comunità locale e dei visitatori. Il raduno per il percorso cicloturistico è il 7 dicembre è al Castello Imperiali di Francavilla Fontana, per un percorso tra cripte e chiese rupestri. Info 330985255

Lamalunga e l’Uomo di Altamura

Un’escursione lineare che parte dalla “Città del Pane”, Altamura, per raggiungere a piedi con una lunga carrareccia tra i pascoli murgiani la Masseria Ragone, oggi Centro visite Uomo di Altamura: lo scheletro fossile risalente a circa 250.000 anni fa, che venne scoperto nel 1993 da alcuni speleologi altamurani e baresi all’interno del sistema carsico di Lamalunga, nel Parco Nazionale Alta Murgia. Si visita lo spazio museale inerente al tema del carsismo e della speleologia, per poi ripartire ed addentrarsi in Lamalunga, solco vallivo tra le rocciose colline che ospitano numerose grotte, tra cui quella in cui è stato trovato il famoso scheletro di Neanderthal.

A fine lama carsica, il percorso, tratto della tappa Altamura – Quasano del Sentiero Italia CAI, prosegue lungo un suggestivo antico tratturello fiancheggiato da muretti a secco, che tra campi coltivati, ci condurrà alla stazione di Pescariello: da lì, un treno delle Ferrovie Appulo Lucane, riporterà il gruppo al punto di partenza, Altamura. Info pugliatrekking.com

‘U Cùnde 2.0

La DiscoverArt srls organizza il 7 dicembre alle ore 10 “ ‘U Cùnde 2.0 ”: una speciale visita guidata nella Città Vecchia di Taranto, custode della “tarantinità” che racconterà di personaggi illustri e popolari che hanno vissuto tra le sue strade. Ad accompagnare il divulgatore storico Dott. Morris Franchini ci saranno le atmosfere sonore del Visual Artist Gianluca de Robertis. Il percorso, che partirà da Piazza Fontana, farà tappa a Palazzo Pantaleo dove ammirare la bellissima collezione del Museo Etnografico Majorano e si concluderà a Palazzo Stola per visitare il piano nobile e l’ipogeo. Info 3279531594

Trekking del foliage d’autunno

La Foresta Umbra si veste con i colori d’autunno, in tante sfumature dal verde, al giallo fino al rosso. Ultimo appuntamento con il Trekking del foliage d’autunno: l’8 dicembre si parte dal laghetto d’Umbra per attraversare la faggeta e dirigersi verso la vecchia Caserma Murgia al centro della foresta, un tempo utile al controllo delle attività umane in questi luoghi.

Attraversando doline carsiche e ammirando millenari alberi di tasso, si arriva al Laghetto D’Otri, tra i luoghi più belli della Foresta Umbra. Il percorso, di circa 14km in totale, è facile e adatto a tutti (si consigliano scarpe da trekking). Info www.garganonatour.it

Apulia Natural Sounds

Si concluderà a Carlantino l’evento organizzato dall’associazione culturale Rhymers’ Club denominato Apulia natural sounds, un progetto di turismo sostenibile e rigenerativo che trasforma i Monti Dauni e il Tavoliere in un palcoscenico naturale e culturale unico nel suo genere. La peculiarità dell’evento è quella di coniugare la bellezza della natura con la ricchezza dell’arte e della storia, offrendo un’occasione per riconnettersi con l’ambiente in modo autentico e rispettoso.

Si comincerà venerdì 6 dicembre, nella chiesa madre “Parrocchia San Donato”, alle ore 20.30 con il concerto del duo Corde Sciolte, formato da Andrea Resce e Nunzio Ferro. Il programma continuerà sabato 7 dicembre quando, alle ore 10, si terrà una passeggiata guidata sul Monte San Giovanni, una sentinella naturale che domina il lago di Occhito e che conserva tracce di antichi insediamenti romani e medievali. Durante il percorso, si terrà inoltre il magico Concerto degli Alberi che regalerà il suono autentico della natura. Alle ore 19, invece, nella biblioteca comunale, si terrà la presentazione del libro “Viandanze” dello scrittore Raffaele Niro.

Nell’ultima giornata dell’evento, quella di domenica 8 dicembre, alle ore 10 sarà protagonista il sito archeologico di Monte San Giovanni, visitabile con le sue antiche mura e fornaci. A seguire, una meditazione di Qi Gong con il Maestro Pasquale Resce e un laboratorio di Land Art per lasciare un segno creativo nel cuore della natura.