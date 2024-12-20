Mercatini, bici, escursioni e differenziata: è il lungo Ecoweekend di Natale

Il fine settimana che avvicina alle giornate di maggiore serenità in famiglia, tra pranzi, cene e momenti conviviali. Ma il lungo Ecoweekend di Natale propone anche una serie di appuntamenti green, tra spettacoli per promuovere la differenziata a gite, escursioni e mercatini. Ecco il tradizionale appuntamento, stavolta “extra large”

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

Natale a… frantoio

Da mercoledì 18 dicembre fino a sabato 21, l’Azienda Agricola Adamo (Alliste) apre le porte del proprio frantoio per un’esperienza natalizia inedita, capace di unire la tradizione gastronomica del territorio a momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere visitatori di ogni età. Serate per riscoprire i sapori autentici, la convivialità e la magia delle feste in un contesto originale e suggestivo. Info 3928901463

Escursione teatralizzata

Con la collaborazione di Discoverartsrl e l’attore Giuseppe Calamunci Manitta, sabato 21 dicembre si vivono alcuni momenti di “A Christmas Carol”. Durante la passeggiata in programma alle Cave di Fantiano a Grottaglie si conosceranno un po’ più a fondo la storia e la natura della gravina, dando il benvenuto alla stagione invernale e ai suoi profumi e colori. Info 3423125196

Natale a Melpignano: Bambini in Festa

Melpignano si accende di magia per il Natale con la rassegna “Bambini in Festa”, un programma di attività uniche e coinvolgenti, che abbracciano il cuore dei più piccoli e delle loro famiglie, fino al 3 gennaio 2025.

Tra le proposte più affascinanti, il 21 dicembre il Palazzo Marchesale – ex castello medievale con torri merlate, cinta muraria, fossato e camminamenti di ronda, poi convertito in una raffinata residenza nel 1636 con giardino storico e sale affrescate – si trasformerà in un laboratorio di meraviglia con “Fantasia in 3D”, a cura dello Sportello Vivere il Contesto Rurale. Mentre domenica 22 dicembre le vie del paese saranno animate dalla Banda che tornerà a suonare anche il 1° gennaio. E anche l’albero di Natale in piazza San Giorgio è simbolo di una terra resiliente, realizzato con gli scarti delle potature degli ulivi, intrecciati nel 2021 da un artigiano locale e rinnovato quest’anno, colorato di verde, per richiamare il classico abete, senza abbattere alcun albero, e adornato con dischi di legno decorati dai bambini, portando un messaggio di pace e sostenibilità.

Mercatino di Antiquariato e Vintage

A Carovigno, domenica 22 dicembre, si vive la magia del Natale al Mercatino di Antiquariato e Vintage. Nella suggestiva cornice del centro storico e del castello, la possibilità di lasciarsi incantare da un’atmosfera unica che solo il Natale sa donare. Ingresso libero.

Mercato della Terra di Slow Food

Oltre 20 espositori provenienti da diverse province della Puglia e non solo. Prodotti rari, ricercati e unici, vi aspettano come idee regalo per questo Natale 2024 all’insegna della Pace nel rispetto del buono, pulito e giusto. È il Mercato della Terra di Slow Food, in programma domenica 22 dicembre dalle 10 alle 22 in via Verdi. Ingresso libero.

Natale “differenziato”

Domenica 22 dicembre a Foggia, in piazza Giordano, è in programma lo spettacolo gratuito del duo comico Fabio (Conticelli) & Dino (La Cecilia), “Natale con i tuoi e la differenziata con noi” , in collaborazione con Amiu e Comune.

Natale al Municipio V

Partiranno sabato 21 dicembre gli appuntamenti del programma natalizio promosso e organizzato dal Municipio V di Bari, che terminerà il 6 gennaio. Tutte le attività, tra giochi per bambini e famiglie ed eventi musicali, sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

Si comincia alle ore 10 con la caccia al tesoro natalizia per i più piccoli, che prenderà il via da piazza dei Mille, a Santo Spirito, per proseguire lungo le strade limitrofe per far scoprire ai bambini monumenti e tradizioni del quartiere. Al termine della caccia al tesoro i partecipanti riceveranno dei piccoli doni.

Natale in bici

Sarà un Natale in bici a Foggia. Non poteva mancare, infatti, la tradizionale pedalata natalizia “Funny Christmas”. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà domenica 22 dicembre a Foggia con ritrovo in Piazza Purgatorio alle ore 17.00 e partenza alle 17.30.

L’iniziativa rientra nel più ampio calendario di eventi “Foggia in Bici”, promosso da Cicloamici Foggia Fiab, Funny Bike e D!Vento e patrocinato dal Comune di Foggia. Dopo alcuni chilometri di pedalata lungo le vie cittadine, il gruppo tornerà in piazza Purgatorio per un momento conviviale. E per rendere la ciclopasseggiata un ulteriore momento di festa e condivisione, l’invito dei promotori è quello di indossare qualcosa di natalizio e addobbare le bici con luci e colori.

PugliArte

Tra gli appuntamenti pre-natalizi di PugliArte, sabato 21 ore 10.30 appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking – La costa dei pastori – Costa Ripagnola”, percorrendo i sentieri lungo la costa di Polignano.

Sabato 21 è in programma anche un nuovo itinerario: “In Gravina tra arti e antichi mestieri, alla scoperta di caratteristici aspetti della tradizione e del folclore locale, attraverso aneddoti, curiosità, costumi e antichi mestieri, raccontati attraversando vicoli e scorci insoliti del centro storico.

Altro nuovo percorso, sabato 21 dicembre, con “Bari storie di miti e magie: Tra Duchesse e pietre parlanti”: un’esperienza straordinaria che fonde il teatro con la scoperta di Bari e del suo affascinante folklore.

Domenica 22, invece, si va alla scoperta di “Altamura nei secoli con aperitivo”: una visita attraverso i quarti del labirintico e multietnico centro storico, tra scorci suggestivi, claustri popolari e storici palazzi nobiliari.

Previsto anche l’appuntamento con “Puglia ArcheoTrekking – Tra boschi e Jazzi di Castel del Monte”, percorrendo i sentieri sotto l’ombra di Castel del Monte nel parco nazionale dell’Alta Murgia. Info 3403394708 e info@pugliarte.it

Gargano Natour

Per le proposte di Gargano Natour, il 21 dicembre Trekking nella Valle dell’Inferno: si va in uno dei valloni più belli del Gargano, dalla lunga storia naturale e antropica che conosceremo attraverso l’esplorazione di grotte e altri luoghi significativi e suggestivi.

Domenica 22, invece, L’alba dei Dauni, la prima dell’inverno: si vive un’esperienza unica, dominando la baia di Mattinata, vedendo terminare la notte più lunga del 2024 con l’inizio di un nuovo ciclo con i giorni che riprenderanno ad allungarsi verso il 2025.

Il 23 dicembre “Gastrotour”: speciale Natale e visita alla Chiesetta dell’Incoronata a Mattinata, passeggiando tra paesaggi rurali e centro urbano storico alla scoperta della cultura e della gastronomia del territorio di Mattinata. Info garganonatour.it

Quintaessenza

Un’escursione rivitalizzante sui colli di Cisternino, il cuore verde della Valle d’Itria. Domenica 22 dicembre si cammina attraverso i suoi colli e gli antichi sentieri, scoprendo la bellezza senza tempo di questo angolo di energia verde. Cisternino, con la sua posizione unica e la sua storia esoterica, rappresenta la quintessenza degli elementi naturali: terra, aria, fuoco e acqua si uniscono qui in un armonia perfetta. Ma è il quinto elemento, lo spirito, che rende questo luogo veramente speciale. La passeggiata porterà fin giù alla Piana degli Ulivi, spettatori silenziosi di secoli di storia e di storie di popoli, per rilassarsi e godere della vista mozzafiato di questo spettacolo naturale. Info 3471152492

Storie, racconti, leggende e fiabe

Una passeggiata pomeridiana all’insegna della tradizione natalizia tra i suggestivi vicoli del centro storico di Taranto addobbati per il Natale. Domenica 22 dicembre è in programma “Storie, racconti, leggende, fiabe”, tra le più singolari della cultura locale del capoluogo jonico, accompagnate dall’immancabile musica tradizionale per vivere e condividere la bellezza delle radici. Info 3479146213

La Notte dei Fornai di Toritto

Torna la notte più emozionante del Natale Torittese: La notte dei Fornai. A partire dalle ore 18.00 il 23 dicembre in piazza Aldo Moro a Toritto, è in programma un ricco programma di eventi che allieterà la notte, con una rievocazione storica esclusiva della nostra comunità, rientrante tra i rituali legati al fuoco della Regione Puglia. Cantori e suonatori popolari rievocheranno la “questua” nella notte al fatidico grido di “facitë u ciuatiddë o fërnarë” “fate il tarallo per i fornai” accompagnato da canti, stornelli e musiche popolari in vernacolo torittese.

Un ricco programma di eventi allieterà la serata già a partire dalle ore 18.00, con l’accensione del falò cittadino in Piazza A. Moro, apertura della casetta di Babbo Natale, mercatini natalizi e degustazione di prodotti tipici locali che accompagneranno fino all’arrivo dei fornai previsto per le ore 21. Info 3473183842

Presepe artistico

Da martedì 24 dicembre a martedì 7 gennaio 2025 a Gallipoli è in programma la mostra del presepe artistico. La Confraternita di Santa Maria degli angeli di Gallipoli, infatti, ogni anno ripropone durante le festività natalizie la realizzazione di un presepe artistico realizzato dai giovani della Confraternita che sarà possibile visitare durante gli orari di apertura della chiesa. Realizzato con diversi materiali, rappresenta anche la possibilità per turisti e visitatori locali di ammirare l’arte e approfondire la storia di questo bellissimo oratorio, un tempo fondato dai ceti dei pescatori e contadini. Info: www.angeligallipoli.it

Natale medievale

Visite guidate, il grande spettacolo di volo dei rapaci, degustazione di pettole, artisti di strada, rievocazione storica e concerto di musica popolare: debutta, sabato 21 dicembre dalle ore 19:30 nel centro e nel centro storico, il grande evento diffuso gratuito “Natale Medievale a Manduria” che proietterà la cittadina in provincia di Taranto in un’atmosfera suggestiva. Uno straordinario viaggio nel tempo tra storia, musica e magia dal forte carattere identitario. Un’occasione anche divulgativa e di promozione del territorio che passa dalla conoscenza del suo passato.

Alcuni di questi momenti saranno ripercorsi durante la rievocazione storica, grande protagonista della serata, che rappresenterà la Corte dell’ultimo Principe di Taranto. A cura dell’associazione Maria d’Enghien, si terrà dalle 19:30 alle 23, con circa un centinaio di figuranti in abiti d’epoca. I nobili, preceduti dal gruppo Sbandieratori di Carovigno, attraverseranno il centro storico. Prevista anche l’esibizione di giocolieri e mangiafuoco.

Alle 19:30 (e con replica alle 21:30) ci saranno anche l’emozionante spettacolo di rapaci a cura della storica Falconeria Bergamotti e le attività didattiche in cui sarà possibile ammirare da vicino falchi, aquile, gufi, avvoltoi, poiane e barbagianni.

Alle 22 tutti in largo Chiesa di S. Leonardo per il concerto di musica popolare dei Tarantinìdion.

Ostello del Sole

Apre a San Cataldo (Lecce) il Villaggio di Natale, nell’Ostello del Sole, dove si potrà vivere l’atmosfera delle feste da domenica 22 a giovedì 26 dicembre.

Il Villaggio è stato allestito sia all’interno dell’Ostello, sia nel piazzale antistante. Ci saranno stand fissi di cucina e gastronomia, il mercatino dell’artigianato, giostre per bambini. E ancora: l’albero, la fabbrica e la casa di marzapane di Babbo Natale, sagome per i selfie, illuminazione scenografica e tanta animazione ancora.

Il “Villaggio di Natale” sarà inaugurato domenica 22 dicembre, alle ore 17, alla presenza del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, di esponenti dell’amministrazione comunale e di una rappresentanza della squadra di calcio e dell’Unione Sportiva Lecce.

Monopoli in tour

Sabato 21 dicembre il Centro Turistico Giovanile Egnatia di Monopoli propone a cittadini e ospiti escursione guidata alla scoperta della città. Appuntamento alla scoperta del centro storico, dei suoi tanti luoghi di culto e dei suoi scorci caratteristici, da via dei Mulini al porto vecchio. Visita alla Basilica Cattedrale Madonna della Madia, una delle cattedrali barocche più belle di Puglia, alle mummie originali della chiesa della Madonna del Suffragio, a una delle importanti chiese rupestri di epoca medievale, al museo d’artiglieria, alle mura di cinta e alla “Questura di Lolita Lobosco”. Prevista una piccola degustazione di prodotti tipici. Info 3895939273

Venticinque anni di magia e tradizione

Il Presepe Vivente di Rignano Garganico torna per la sua 25ª edizione, pronto a emozionarti con la sua atmosfera unica. Appuntamento il 26 dicembre dalle 16 alle 21 nel centro storico di Rignano Garganico (inizio percorso da Via Genova). Info 3483402565 e presepevivente.rg@gmail.com