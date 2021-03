Meno spostamenti durante il lockdown, ma non è proprio così

Per City Analytics di Enel X, non in tutte le regioni rosse sono stati ridotti gli spostamenti interni. In alcune zone sono anche aumentati

Dopo una settimana di zona rossa, non tutti le regioni italiani hanno avuto un calo degli spostamenti interni. Nonostante ciò nessuna regione registra cali paragonabili al Lockdown di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo.

È quanto rilevato da “City Analytics – Mappa di mobilità” la soluzione di Enel X e HERE Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Riduzione nelle zone rosse

Nelle regioni rosse si sono registrate consistenti riduzioni di spostamenti, rispetto al periodo pre-Covid (febbraio-marzo 2020), che oscillano tra il -24% e -23% registrati rispettivamente da Piemonte e Lazio al -15% della Puglia.

Tra i territori passati dal giallo al rosso, la Regione che più ha risentito delle nuove misure restrittive è il Lazio, dove durante la settimana è stato rilevato un calo degli spostamenti del 20% rispetto alla settimana precedente e del 23% rispetto al periodo pre-Covid, anche se a confronto del primo Lockdown i dati sono in linea con la media nazionale: i movimenti risultano comunque di più del doppio (+129%) rispetto allo scorso marzo.

La Regione rossa sui cui risulta aver inciso di meno lo stop del Governo è la Puglia, con un incremento dell’1% di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -15% rispetto periodo pre-Covid, e comunque +131% rispetto al Lockdown del secondo trimestre del 2020.

Le regioni passate dall’arancione al rosso (Lombardia e Piemonte nell’analisi) hanno invece registrato spostamenti in lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in più forte diminuzione se paragonati al periodo pre-Covid. In Lombardia la scorsa settimana c’è stata una diminuzione del traffico di appena l’1%, mentre in Piemonte del 3% e una riduzione rispettivamente del 24% e del 14% rispetto al periodo pre-Covid.

Tra le regioni rimaste rosse, quella che ha registrato i maggiori movimenti rispetto alla settimana precedente è la Campania, con un incremento del 30% raffrontato ai sette giorni precedenti, ma con una riduzione del 10% rispetto al periodo pre-Covid.

L’unica regione bianca d’Italia, la Sardegna, si è mossa poco di più del periodo pre-emergenza (+10%) e di appena l’8% rispetto alla settimana prima.

I Comuni

Quanto ai Comuni in zona rossa, guida la classifica di quelli dove si sono rilevati maggiori spostamenti Napoli, con un +34% di movimenti rispetto alla settimana prima, mentre Roma è la città che si è mossa di meno segnando un -28%. Più contenuto il calo di Milano che ha segnato un -5% rispetto ai sette giorni prima.

Se ci focalizziamo sul week end il Piemonte, rispetto al periodo pre-Covid, è la regione che ha limitato più delle altre gli spostamenti sul territorio, con un -33% nella giornata di sabato 20 e un -53% domenica 21. La maggior riduzione di movimenti rispetto al fine settimana precedente è stata invece registrata in Puglia con un -55%. Sempre rispetto al week en precedente i cittadini del Lazio hanno ridotto i movimenti con un -40% nella giornata del 20 e -49% nella giornata del 21.

Per quanto riguarda i Comuni, il primato, della riduzione dei movimenti nel week end è della città di Roma con -56% nella giornata di domenica 21.

La città di Napoli, invece, solo nella giornata di domenica 21, ha registrato un impressionante aumento di mobilità con un +426% rispetto al primo Lockdown, seguita dalle regioni: Sicilia e Sardegna rispettivamente con un incremento del +391% e +397%.

Nel complesso i valori restano sempre superiori agli standard nazionali registrati durante il lockdown di Marzo 2020.