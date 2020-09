Matera 2019: le vie del pane “portano” a Breadway

Matera 2019, cos’è “Breadway – le vie del pane”.

Matera 2019 è la destinazione che si può raggiungere attraverso “Breadway – le vie del pane”, il progetto promosso dalla Fondazione Matera 2019 e Murgiamadre. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si terrà dal 6 al 9 giugno 2019 nel capoluogo lucano e si arricchirà di alcune importanti novità. Il tema del pane permetterà l’incontro generazionale e la riscoperta di tradizioni, saperi e sapori. «Il pane è uno degli elementi più simbolici della cultura materana, frutto della terra e del lavoro dell’uomo che diventa catalizzatore di storie ed esperienze» ha sottolineato Paolo Verri, direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019.

A Matera 2019 sarà prodotto il pane europeo.

Prima di partire per Matera 2019 attraverso “Breadway – le vie del pane”, sarebbe necessario fare qualche osservazione sul pane, simbolo di condivisione, religiosità e sacralità, creatività, metafora di passione e risurrezione dell’uomo. Tutti questi significati fanno sì che attorno al pane si crei una nuova comunità consapevole. «Come si usava produrre il pane nei forni con il lievito madre, così abbiamo voluto proporre il lievito madre europeo – ha spiegato Francesco Ruggieri, presidente di Murgiamadre – ottenuto con la miscelazione di farine di grano saraceno, segale, avena ed orzo secondo le abitudini alimentari europee. Si tratta di un prodotto salutistico a basso livello glicemico e glutine e molto proteico che potrà essere apprezzato durante i giorni dell’evento. Il tema del pane, inoltre, è stato reinterpretato con le espressioni artistiche e culturali contemporanee».

Matera 2019: si potrà partire per il viaggio-esperienza di “Breadway – le vie del pane”.

E’ arrivato, a questo punto, il momento di partire. Il viaggio di “Breadway – le vie del pane”, quindi, inizierà dal quartiere Piccianello di Matera 2019, a poca distanza dai sassi di Matera e dal Mulino Alvino, la prima realtà realizzata a Matera nel 1884-85, importante testimonianza di archeologia industriale ed esempio di restauro e rigenerazione urbana di un’area degradata. Secondo la tradizione le forme di pane di Matera erano “personalizzate” con i timbri artistici. Un riferimento, in tal senso, è l’artigiano Massimo Casiello, che ha ripreso la tradizione dieci anni fa. Questo luogo ospiterà un’installazione realizzata da alcuni designer europei che hanno partecipato al concorso sulle “nuove forme del pane” promosso dalla delegazione di Puglia e Basilicata dell’ADI, l’Associazione per il disegno industriale e dall’IED Barcelona e due mostre di Food Design. Il viaggio sarà animato da performance artistiche di livello internazionale curate da un cast di talentuosi artisti e food performer, selezionato da Indisciplinarte. La colonna sonora sarà la “musica da cucina”: il DJ set di musica elettronica Fabio Bonelli eseguirà composizioni con il set di vapori, pentole e utensili.

Matera 2019: le vie del pane “condurranno” a laboratori esperienziali

Durante il viaggio le vie del pane condurranno ad alcuni laboratori sul pane che si svolgeranno anche all’interno della scuola primaria “Marconi” e nei pressi di una chiesa rupestre. Si terrà il 7 giugno presso La Cava Paradiso un workshop a cura dell’Università degli studi di Bari, in cui sarà presentata una ricerca sul lievito madre europeo realizzata con il supporto di Slow food ed il Consorzio IGP Pane di Matera. Ci sarà spazio anche per cooking class e cooking show, momenti di confronto e sfida fino all’ “ultima briciola” tra pane artigianale ed industriale.

Matera 2019: il pane materano è un prodotto della tradizione

E’ necessario, a questo punto, fare un breve excursus sul pane di Matera, un prodotto storico e sacro che da sempre ha rappresentato la speranza nel futuro. Il pane di Matera ancor oggi si fa ancora con lo straordinario ed antico lievito madre, secondo la ricetta tramandata dai nonni. Il pane di Matera si caratterizza da sempre per la sua essenza: lievito madre ed i grani lucani, fra i quali primeggia il grano duro Senatore Cappelli che ha uno straordinario valore proteico ed apprezzabile per la sua altezza. Questo grano duro è ottimo per la pastificazione (il territorio era ricco di pastifici) ma si presta anche per la panificazione. Il territorio materano da sempre ha avuto una vocazione agricola. Anche Stigliano è considerato già dai Romani uno dei granai d’Italia dove il grano può crescere sano, bello e rigoglioso. Un altro aspetto che il tempo non ha cambiato è la “benedizione” di questo prodotto con la croce sulla sommità, presente nella diversa specie di tre tagli anche nella forma accavallata.

Matera 2019: il viaggio terminerà con la sfornata del pane europeo 2019

L’esperienza di “Breadway – le vie del pane” attraverserà tutte le fasi: dal chicco del grano alla preparazione del pane. E culminerà nella sfornata del pane europeo del 2019 che sarà offerto al pubblico in alcuni dei principali forni della città che aderiscono al progetto. Inoltre, sarà proposto nei maggiori ristoranti materani il menù speciale Breadway dedicato all’evento tutto a base di pane dall’antipasto al dessert, grazie ad un accordo con l’Associazione cuochi materani.